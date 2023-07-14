"ПВК "Вагнер" більше не існує". Путін розповів, що з армією Пригожина після заколоту

35 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Після невдалого заколоту бійцям "Вагнера" запропонували приєднатися до регулярних російських військ або поїхати до Білорусі

Президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував зустріч з Євгеном Пригожиним та найманцями його ПВК "Вагнер", яка відбулася в Кремлі за п'ять днів після влаштованого ними заколоту.

Фактично нічого нового Путін не сказав - усі перелічені ними деталі раніше повідомив його речник Дмитро Пєсков. Тому новиною стало визнання очевидного факту — ПВК "Вагнер" усі ці роки була поза законом, оскільки в Росії з юридичної точки зору не можуть існувати приватні військові компанії.

"Я на зустрічі з ними [вагнерівцями] дав оцінку того, що вони зробили на полі бою, а з іншого боку - того, що вони зробили під час подій 24 червня. Третє — показав можливі варіанти подальшого проходження їхньої служби, зокрема й бойового застосування. Ось і все", - прокоментував Путін під час пресконференції на Форумі майбутніх технологій у Москві.

На запитання, чи збережеться ПВК як бойова одиниця, Путін відповів: "Ну так ПВК "Вагнер" не існує! А в нас немає закону про приватні військові організації! Просто не існує!"

"Група є, але юридично не існує, — повторив Путін. — Це окреме питання, пов'язане з реальною легалізацією. Але це питання, яке має обговорюватись у Держдумі, в уряді. Непросте питання".

Наприкінці червня Пєсков, відповідаючи на запитання, чи планується зміна законодавства для врегулювання правового статусу ПВК, зазначив, що "якоїсь чіткої позиції Кремль не має, є лише "певні обговорення", які "продовжаться".

Після заколоту Путін запропонував найманцям ПВК служити в Міноборони, повернутися додому чи перебратися до Білорусі. Він також заявляв, що "Вагнера" повністю фінансувала держава і за рік війни компанія отримала 86 млрд рублів. ПВК також надавали зброю, зокрема, важку бронетехніку.

"Всі вони могли зібратися в одному місці й продовжувати служити, - сказав Путін. — І для них нічого не змінилося б. Ними керувала б та сама людина, яка була їх реальним командиром весь цей час".

"Багато хто кивав, коли я це говорив, — зазначив російський президент. - А Пригожин, який сидів попереду і не бачив цього, сказав, вислухавши: ні, хлопці не згодні з таким рішенням".

"Вагнер" вже не воює в Україні

Тим часом в Міністерстві оборони США заявили, що підрозділи приватної військової компанії "Вагнер" припинили свою діяльність на території України.

"На даному етапі ми не бачимо, щоб сили ПВК "Вагнер" брали якусь значну участь у підтримці бойових операцій в Україні", — заявив офіційний представник Пентагону бригадний генерал ВПС Патрік Райдер.

У середу міністерство оборони Росії заявило, що ПВК "Вагнер" завершила передачу техніки та озброєння російській армії, зокрема, понад 2,5 тис. тонн боєприпасів та 20 тис. одиниць стрілецького озброєння.

Автор фото, Reuters

Напередодні президент США Джо Байден також прокоментував пригожинський заколот.

На пресконференції в Фінляндії за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи Байден порадив Пригожину слідкувати за меню.

"Та Бог його зна, що він може зробити… Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним з тим, що їм… я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід", - відповів Байден журналісту, який попросив його спрогнозувати майбутні дії Пригожина після невдалого заколоту.

Бунт Пригожина

Увечері 23 червня Євген Пригожин оголосив, що він та його найманці починають "марш справедливості", щоб домогтися усунення російського військового керівництва. Підрозділи ПВК зайняли Ростов-на-Дону, а також пройшли кілька сотень кілометрів у напрямку Москви.

Однак бунт закінчився так само швидко, як і почався — вже ввечері 24 червня після переговорів з лідером Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин оголосив, що його найманці повертаються до своїх таборів, а Кремль, який спочатку загрожував покаранням за зраду, пішов із вагнерівцями на угоду.

Параметри цієї угоди пізніше озвучив Пєсков: Пригожин "піде" до Білорусі, кримінальну справу про заколот закриють, судити його учасників не будуть з поваги до їхніх воєнних заслуг (тобто участі у вторгненні в Україну), а з частиною з них — тими, хто брав участь у бунті, — Міноборони Росії підпише контракти.

Однак вже 6 липня майже за два тижні після бунту білоруський президент заявив, що Пригожина в країні немає.

"Наскільки я поінформований, бійці [ПВК "Вагнер"] перебувають у своїх таборах. Щодо Пригожина, то він - в Пітері. На території Білорусі його немає", - сказав він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив журналістам, що Євген Пригожин є вільною людиною

Як писала New York Times з посиланням на джерело в Пентагоні, більшість часу після заколоту Пригожин перебував у Росії, переміщаючись між Москвою і Санкт-Петербургом. Ба більше, неясно, чи прилітав він взагалі до Білорусі, зазначало видання. За словами співрозмовника газети, щоб приховати своє справжнє місцеперебування, Пригожин міг використати двійників.

ВВС відстежила приватний літак Пригожина, який летів до Білорусі наприкінці червня і того ж вечора повернувся до Росії.

Відтоді він здійснив кілька рейсів між Санкт-Петербургом і Москвою, хоча незрозуміло, чи був на борту Пригожин.