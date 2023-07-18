Донанемаб. Новий препарат, що зробить революцію в лікуванні Альцгеймера

Фергюс Волш і Мішель Робертс

BBC News

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Опубліковані 17 липня результати досліджень підтверджують, що препарат донанемаб, який називають поворотним моментом у боротьбі з хворобою Альцгеймера, уповільнює зниження когнітивних функцій приблизно на третину.

80-річний Майк Коллі - один із кількох десятків пацієнтів у Великій Британії, які беруть участь у глобальному дослідженні, опублікованому в журналі JAMA.

Він щомісяця отримує препарат в клініці в Лондоні і каже, що він "один із найщасливіших людей у світі".

Таке лікування антитілами допомагає на ранніх стадіях захворювання.

Воно діє при хворобі Альцгеймера, але не при інших типах деменції, наприклад судинній деменції.

Підпис до фото, Майк Коллі з сином

Він призначений для усунення однієї з ключових ознак хвороби Альцгеймера - речовини під назвою амілоїд, яка накопичується в проміжках між клітинами мозку.

Майк і його сім'я помітили, що у нього почалися проблеми з пам'яттю та здатністю приймати рішення незадовго до початку дослідження.

Його син Марк сказав, що на початку було дуже важко спостерігати за батьком: "Нестерпно було бачити, як йому складно обробляти інформацію та виконувати задачі. Я думаю, що зараз погіршення досягло піка".

Сам Майк розповів ВВС, що з кожним днем він почувається впевненіше.

Донанемаб, який виготовляє компанія Eli Lilly, працює так само, як леканемаб від компаній Eisai та Biogen, який потрапив у заголовки газет у всьому світі, коли довели, що він уповільнює хворобу.

Однак попри те, що ці препарати є надзвичайно перспективними, вони не є панацеєю, а їхнє вживання пов'язане з певними ризиками.

Поширеним побічним ефектом, який спостерігався приблизно у третини пацієнтів, що брали участь у дослідженні донанемабу, був набряк мозку. Для більшості це не мало наслідків, однак двоє добровольців і, можливо, третій, через сильний набряк мозку померли.

Інший препарат проти Альцгеймера, що містить антитіла, під назвою адуканумаб, європейські регулятори нещодавно відхилили - через занепокоєння щодо безпеки та відсутність доказів того, що він достатньо ефективний для пацієнтів.

Що таке деменція і що з нею можна зробити?

У дослідженні донанемабу науковці обстежили 1736 людей віком від 60 до 85 років із ранньою стадією хвороби Альцгеймера.

Половина з них щомісяця протягом півтора року отримувала інфузію препарату, а інша половина - плацебо.

Результати дослідження були такі:

препарат має значну користь, принаймні для деяких пацієнтів;

ті, у кого була більш рання стадія захворювання та менше амілоїду головного мозку, продемонстрували кращі результати лікування;

ті, хто отримував препарат, також зберігали якість повсякденного життя: наприклад, могли обговорювати поточні події, відповідати на телефонні дзвінки або займатися хобі;

швидкість прогресування захворювання уповільнилася приблизно на 20-30% загалом - і на 30-40% у групі пацієнтів, які, на думку дослідників, мали краще відреагувати на лікування;

були значні побічні ефекти, і пацієнти повинні знати про ризики лікування;

Половина пацієнтів, які отримували донанемаб, змогли припинити лікування через рік, оскільки препарат знищив достатню кількість відкладень у мозку.

Амілоїд є лише частиною комплексної картини хвороби Альцгеймера, і незрозуміло, чи буде лікування продовжувати впливати на перебіг захворювання протягом більш тривалого періоду, попереджають експерти.

Результати дослідження стали додатковим підтвердженням того, що видалення амілоїду з мозку може змінити перебіг хвороби Альцгеймера та допомогти людям, що страждають від неї, якщо вчасно почати лікування.

"Ми довго чекали на лікування хвороби Альцгеймера, тому дуже приємно бачити відчутний прогрес, який продовжує набирати темпи в цій галузі. Ми перебуваємо на порозі захопливих і значних змін у лікуванні людей, які страждають на деменцію або мають ризик її виникнення", - каже професор Джайлз Гардінгем з Інституту дослідження деменції Великої Британії.

"Сьогоднішнє оголошення знаменує ще одну віху. Завдяки десятиліттям досліджень перспективи деменції та її впливу на людей і суспільство нарешті змінюються, і ми вступаємо в нову еру, коли хвороба Альцгеймера може стати виліковною", - додає докторка Сьюзен Колхаас з Alzheimer's Research UK.

Автор фото, BBC Підпис до фото, Майк святкує своє 80-річчя

У квітні Майку Коллі виповнилося 80 років. На своєму дні народження він здивував родину, коли заспівав My Way перед 40 гостями.

"Зараз я маю таку впевненість. Я ніколи б не зробив цього 12 місяців тому", - сказав він BBC News.

"Я ніколи не думав, що знову побачу свого тата таким повним життя. Це був неймовірний момент", - додав його син Марк.

Випробуваннями донанемабу в Британії керувала докторка Емер Максвіні, нейрорадіологиня і медична директорка Re:Cognition Health.

"Це справді важливий і один із найбільших проривів", - сказала вона.

"Це справді поворотний момент у боротьбі з хворобою Альцгеймера, і наука доводить, що хворобу можна уповільнити", - також ідеться у заяві Товариства Альцгеймера.