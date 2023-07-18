Генерал Сирський: людина, яка стоїть за українським наступом

Джонатан Біль

BBC News, східна Україна

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Генерал Сирський (ліворуч) під час зустрічі з президентом Зеленським

Знайдіть ім'я Олександра Сирського в інтернеті, і ви побачите, що його називають "найуспішнішим генералом 21 століття на сьогодні".

Це - висока планка.

Генерал-полковник Сирський очолив оборону Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Був одним з командувачів контрнаступом ЗСУ на Харківщині. Тепер керує Східним угрупуванням військ, яке веде бої на найгарячіших ділянках фронту сходу України.

Ми зустрічаємось з ним у секретному місці поряд зі спеціальним "командирським" автомобілем, на якому він відвідує своїх вояків та стежить за динамікою боїв. Зверху на авто стоїть потужний кулемет. А всередині великий екран показує кілька відеотрансляцій з поля бою.

Ми бачимо на екрані порізані снарядами землі навколо Бахмута, де українці намагаються йти у наступ. Я запитую в генерала, чи хоче він відвоювати місто? Сирський усміхається і каже: "Так, звісно. Намагаюся".

Але навіть він визнає, що довгоочікуваний наступ України йде повільніше, ніж очікувалося.

"Ми хотіли б отримати швидкі результати, - пояснює генерал. - Але це практично неможливо".

За його словами, Росія міцно окопалася, збудувала оборонні споруди та замінувала територію. "Тому наше просування дійсно йде не так швидко, як хотілося б".

Але, на думку Сирського, Україна має одну очевидну перевагу.

"Єдність військового керівництва та довіра солдат одне до одного є сильною стороною нашої армії".

Це різко контрастує з російською військовою ієрархією, яка, здається, страждає від внутрішніх чвар, а старших офіцерів усувають від командування.

Генерал Сирський користується величезною повагою в армії. Імпонує своєю цілеспрямованістю, рішучістю та хитрістю. Він спить лише чотири з половиною години на добу. Єдина релаксація - це щоденні заняття у тренажерному залі.

Україна заявляє, що відбила близько 30 квадратних кілометрів території на південь та північ від Бахмута.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила нам, що росіяни скоро опиняться у пастці в Бахмуті. Але російська артилерія продовжує бити по українських позиціях лише за 3 км від міста.

Один з солдатів 57-ї бригади на ім'я Олександр каже, що ситуація - "напружена".

Він вказує на велику вирву від російського снаряда, що впав лише за кілька метрів від його окопу.

Незабаром нам теж доводиться бігти в укриття.

Далі, в глибокому бункері, командири координують кроки з відвоювання Бахмута.

Два місяці тому, коли я був тут востаннє, Україна втрачала свої позиції й була під загрозою оточення. Зараз усе змінилося.

Полковник Олександр Бакулін, командир 57-ї бригади, каже, що тепер проблеми в росіян.

Він підкреслює, що не недооцінює супротивника, - регулярні російські війська, з якими він зараз має справу, не схожі на найманців ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, яким вдалося захопити місто на початку цього року.

"Вагнерівці", за його словами, "були незручним ворогом... вони вбивали заради вбивства".

"Якщо ми докладемо зусиль, Бахмут можна оточити", — каже полковник Бакулін. І додає, що, всупереч загальноприйнятій військовій теорії, втрати його підрозділу під час наступу менші, ніж під час оборони міста.

Рух вперед, хоч і повільний, підвищує бойовий дух, тому "легше переносити втрати", пояснює Бакулін.

Вперше на східному фронті чисельність українських військ відповідає чисельності росіян - близько 160 тисяч. Але українська артилерія, як і раніше, поступається в кількості російській.

Підпис до фото, Українські військові активно застосовують 155-міліметрові гаубиці М777, які Сполучені Штати передали ЗСУ

Україна вже отримала касетні бомби, про постачання яких раніше повідомляв президент США.

Чи вплине це на динаміку боїв?

Полковник Бакулін каже, що касетні бомби потрібні, щоб "завдати максимальної шкоди ворожій піхоті". "Чим більше піхоти загине тут, тим більше запитань буде в їхніх родичів до російського уряду".

Але додає: "Усі наші проблеми на полі бою касетні снаряди не вирішать".

Він також визнає, що це спірна зброя: "Якби росіяни її не застосовували, можливо, совість і нам би не дозволила".

Генерал Сирський підтверджує, що американські касетні боєприпаси прибули в Україну й будуть готові до використання протягом кількох днів.

Ми також бачили поставлені США гаубиці M777 на позиціях навколо Бахмуту.

За словами Сирського, повернення міста матиме не лише символічне значення. Бахмут також має стратегічне значення як ворота до інших ключових міст регіону.