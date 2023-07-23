10 найкращих телесеріалів першої половини 2023 року

1 година тому

Автор фото, Netflix

Кореспонденти BBC Culture обрали найкращі серіали цього року, які варто подивитися вже зараз: від "Останніх з нас" і "Дипломата" до "Бункера" та "Ведмедя".

1."Останні з нас" (The Last of Us)

Автор фото, HBO/Sky

Саме тоді, коли здавалося, що вже немає місця для ще однієї постапокаліптичної драми чи адаптації відеогри, з'явилися "Останні з нас".

Тут є жахливі грибоголові зомбі - але це найменша причина шаленої популярності серіалу. Він привносить глибоку людяність і емоції до напруженої історії виживання, зосередженої на стосунках між Джоелем (Педро Паскаль), батьком у скорботі, та Еллі (Белла Рамзі), дівчиною-сиротою, яку він неохоче погоджується перевезти у безпечне місце.

Коли вони подорожують на захід територією, що колись була США, мінливий ландшафт і персонажі, з якими вони стикаються, додають стрічці різноманітності. Епізод з Ніком Офферманом і Мюрреєм Бартлеттом у головних ролях, чиї стосунки тривають протягом десятиліть після апокаліпсису, вже став одним із найбільш проникливих цього року.

Паскаль отримав заслужений прорив у мейнстрим із цією роллю - завдяки своїй потужній, реалістичній грі, що принесла йому номінацію на Еммі.

"Останні з нас" красномовно промовляють до людей, які навіть не знали, що від початку це була відеогра.

Серіал доступний до перегляду на сервісі Max.

2. "Покерфейс" (Poker Face)

Автор фото, Alamy

Іноді концепція серіалу настільки натхненна, що він просто не може провалитися. Так сталося і в цьому випадку - роботі творця "Ножів наголо" Райана Джонсона, яка стала результатом його випадкової розмови з Наташею Ліонн про їхню любов до детективів.

Одна з найнеповторніших зірок Голлівуду Ліонн грає безтурботну офіціантку Чарлі, яка під час своєї подорожі мимоволі втягується у справи про вбивства. Допомагає їй у цьому її унікальна здатність бачити, коли хтось бреше.

На початку кожного епізоду нам показують убивство - тож питання не в тому, хто це зробив, а у тому, чому і як.

І є щось надзвичайно заспокійливе в тому, щоб спостерігати, як Ліонн збирає шматочки головоломки, перш ніж знову вирушити в дорогу.

Серіал доступний до перегляду на платформі Peacock.

3. Терапія ("Shrinking")

Автор фото, Apple TV+

Гаррісон Форд у незвичному, але блискучому комічному амплуа - вже достатня причина для перегляду цього серіалу, але "Терапія" - це дещо більше. Він поєднує драматизм історії горювання з дуже кумедним гумором.

Джейсон Сігел, який також є одним із творців серіалу, грає Джиммі, милого, але часом марного терапевта. Через рік після смерті дружини він вирішує розповісти своїм пацієнтам, як дати лад своєму життю.

Форд ідеально втілює роль старшого терапевта, який також є другом і наставником Джиммі.

Мірою того, як персонажі виявляють дедалі більше недоліків, вони також стають симпатичнішими у всій своїй недосконалості.

Серіал доступний до перегляду на платформі AppleTV+.

4. "Спадкоємці" (Succession)

Автор фото, HBO/Sky

У четвертому й останньому сезоні прониклива сага про гроші, владу та розбрат у родині виправдала свої великі амбіції, отримавши 27 номінацій на "Еммі".

Епізод, у якому помирає Логан Рой (Брайан Кокс), сам по собі є мистецькою перлиною.

Зрештою, відповідь на питання про те, яка дитина Роя замінить свого батька на чолі медіаімперії Waystar Royco, отримало несподівану відповідь.

Найгеніальнішим кроком творця Джессі Армстронга було втілення жадібності спадкоємства та мінливого медіаландшафту в одній проблемній сім'ї.

"Спадкоємці" займають заслужене місце серед найкращих серіалів усіх часів.

Серіал доступний до перегляду на платформах HBO та Max.

5. "Сварка" (Beef)

Автор фото, Netflix

Момент, коли мешканці Лос-Анджелеса Емі (Алі Вонг) і Денні (Стівен Юн) зіткнулися на автостоянці, став відправною точкою цього похмурого смішного серіалу Netflix. В ньому події виходять з-під контролю несподіваним чином, коли життя героїв дедалі більше переплітаються.

Не будемо руйнувати інтригу тим, хто лише збирається подивитися серіал - скажемо лише, що соціальна сатира перших епізодів не готує вас до жахливих і сюрреалістичних моментів пізніше.

Вонг і Юн обоє зіграли чудово, і їх підтримує прекрасний ансамбль акторів другого плану.

У той час, коли Netflix скорочує свій справді сміливий і підривний контент, цей серіал виділяється як рідкісна перлина.

Серіал доступний до перегляду на сервісі Netflix.

6. "Зв'язані до смерті" (Dead Ringers)

Автор фото, Alamy/Amazon Prime

У цьому серіалі ми маємо задоволення спостерігати Рейчел Вайс у подвійному екземплярі - вона грає близнючок-гінекологинь у адаптації однойменного фільму Девіда Кроненберга 1980-х років.

І їй блискучо вдалися обидві ролі - сором'язливої, чесної Беверлі та бунтівниці Елліот, співзасновниць ультрасучасного пологового центру.

Загалом цей похмурий психологічний трилер безперечно, є одним із найкращих і найсміливіших драматичних серіалів, які коли-небудь створювала Amazon.

Серіал доступний до перегляду на сервісі Prime Video.

7. "Дипломат" (The Diplomat)

Автор фото, Netflix

Один із найкращих політичних трилерів за останні роки, цей актуальний серіал поєднує міжнародні інтриги, напругу та заміновані автомобілі з особистою драмою.

Кері Рассел грає сповнену енергії американську дипломатку, яка раптово стає послом у Великій Британії. Вона потрапляє в центр закулісної суперечки про тероризм, що додає ще більше стресу та напруги на тлі її розваленого шлюбу.

Руфус Сьюелл грає її ненадійного чоловіка - також дипломата, який має власні амбіції. Їхні спільні сцени - зразок дорослої драми, оскільки їхні стосунки поєднують політику та емоції.

Авторка "Дипломата", Дебора Кан, була сценаристкою "Західного крила", але в цьому серіалі немає жодного натяку на надмірний патріотизм того шоу. Його гострий погляд на політику, що межує з цинізмом, ідеально пасує сучасному світу - і перегляд серіалу справді захоплює.

Серіал доступний до перегляду на сервісі Netflix.

8. "Щаслива долина" (Happy Valley)

Вийшов третій і останній сезон телесеріалу Саллі Вейнрайт "Щаслива долина", у якому Сара Ланкашир грає Кетрін Кавуд, водночас незламну й тендітну поліцейську з північної Англії.

Через сім років після останнього сезону історія починається з того, що Кетрін має проблеми зі своїм онуком-підлітком Раяном, а його батько, злочинець Томмі Лі Ройс (Джеймс Нортон), потрапив у в'язницю.

Як завжди, Вейнрайт майстерно вміє врівноважити напруженість сюжету живим портретом маленького йоркширського містечка Гебден-Брідж, де відбуваються події.

Серіал доступний до перегляду на платформах AMC+ та BBC iPlayer.

9. "Бункер" (Silo)

Автор фото, Apple TV+

Apple TV+ став чи не найякіснішим стримінговим сервісом за останній час, і ось ще один чудовий приклад цього - антиутопічний науково-фантастичний серіал, заснований на книгах письменника Г'ю Гоуї.

Події відбуваються в майбутньому, і людство ховається у великому підземному бункері, оскільки зовнішній світ стає вочевидь непридатним для життя. Але його жителі не знають, що саме сталося, й різні люди, зокрема шериф Голстона (Девід Оєлово) та інженерка Джульєтта (Ребекка Фергюсон), починають підозрювати велику брехню.

У цьому серіалі все чудово продумано - від дизайну закритого бетонного світу до інтригуючого сюжету.

Серіал доступний до перегляду на платформі Apple TV+.

10. "Ведмідь" (The Bear)

Автор фото, FX/Disney

"Ведмідь" у другому сезоні зробив сміливий крок - шеф-кухар Кармі (Джеремі Аллен Вайт) закрив бутербродну The Beef і натомість відкрив елітний ресторан The Bear.

Цей ризик окупився протягом усього динамічного сезону, який дав можливість глибше зануритися в життя та минуле персонажів.

Найяскравішим моментом є епізод напередодні Різдва, у якому Джеймі Лі Кертіс грає емоційно нестабільну Донну, матір Кармі та Шугар, яка готує сімейну вечерю з хаотичною енергією, яка віддзеркалює енергію її сина.

Кармі закохується, і те, що ми розчаровуємося, але не дивуємося, коли стосунки йдуть не так, свідчить про силу серіалу.