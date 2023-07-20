Третя пекельна ніч Одеси і Миколаєва. Що відомо про новий російський обстріл

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наслідки російського обстрілу в Миколаєві

У ніч проти четверга росіяни здійснили черговий обстріл України, від якого найбільше постраждали Миколаїв та Одеса. Відомо щонайменше про одного загиблого, є руйнування та поранені.

За інформацією Повітряних сил України, загалом росіяни випустили 19 крилатих ракет - серед яких сім "Оніксів", чотири Х-22, три "Калібри" та п'ять "Іскандер-К" - та 19 безпілотників "Шахед".

Українська ППО знищила два "Калібри", три ракети "Іскандер-К" та 13 "Шахедів".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, чому важко виявляти та збивати ракети "Онікс", які використала під цього обстрілу Росія.

"Взагалі ця ракета призначена для знищення плавзасобів. Летить вона на швидкості понад 3000 км на годину. При заході на ціль ракета може летіти на висоті 10-15 м над водою, щоб знищити корабель, і відповідно це ускладнює її виявлення і збиття", - сказав він.

Обстріл Миколаєва

Автор фото, Національна поліція України

Росіяни завдали ракетного удару по місту близько третьої ранку.

Одна з ракет поцілила у триповерховий житловий будинок, у якому були зруйновані кілька поверхів та виникла пожежа.

О 07:45 ранку пожежу загасили, триває розбір завалів.

Автор фото, Національна поліція України

Попередньо повідомляють про 19 постраждалих, двох людей госпіталізували, серед них - дитина.

Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров повідомив, що з постраждалого будинку відселили 30 людей.

Також були пошкоджені сусідні житлові будинки та гаражі.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив, що через аварійне відключення "Миколаївобленерго" у кількох районах міста не працюють світлофори.

Офіційної інформації про загиблих внаслідок атаки по Миколаєву наразі немає.

Обстріл Одещини

Автор фото, Reuters

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки є руйнування в центрі Одеси, там виникла пожежа. Двох людей шпиталізували.

Згодом він також повідомив про одного загиблого.

"Загиблий - охоронець цивільної будівлі, 2002 року народження", - написав Кіпер у телеграмі.

Також Кіпер додав, що є "приліт" в області, однак деталей не повідомив.

Речниця оперативного командування "Південь" ЗСУ Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону уточнила, що внаслідок нічного ракетного удару в Одесі була зруйнована адміністративна будівля, а також постраждали четверо людей.

У сусідніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна.

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Також вона додала, що є влучання в Одеській області по об'єктах логістики.

Інші регіони

Цієї ночі росіяни також атакували безпілотниками Сумщину та Чернігівщину.

У Сумах один із трьох випущених безпілотників влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу, внаслідок чого виникла пожежа, повідомили у місцевій ОВА.

Постраждала медсестра закладу, їй надали медичну допомогу на місці.

Пожежу ліквідували, на місці працюють співробітники ДСНС та поліції.

На Чернігівщині росіяни атакували "Шахедами" Семенівку, є влучання в житлові будинки, інформацію про потерпілих уточнюють, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Третя ніч поспіль

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Руйнування порту на Одещині

Росія обстрілює український південь третю ніч поспіль. Основним напрямком атаки минулої ночі також стала Одещина.

Тоді російські ракети влучили в зерновий і олійний термінал порту, пошкоджені резервуари та обладнання для завантаження, спалахнула велика пожежа на складах.

Поранення отримали щонайменше 12 людей, зокрема одна дитина.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що у портовому терміналі, в який поцілили росіяни, зберігалося близько 60 тисяч тонн зерна для Китаю.