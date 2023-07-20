Перше відео Пригожина після заколоту: він знову критикує командування Росії

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Скріншот з відео, на якому видно Пригожина

У телеграм-каналах, пов'язаних з ПВК "Вагнер", з'явилося відео, на якому видно, що її керівник Євген Пригожин перебуває в Білорусі.

Він вітає бійців і називає останні події на передовій в Україні "ганьбою".

Він також натякає, що "Вагнер" пізніше може повернутися до бойових дій.

Відео також, схоже, підтверджує заяву Білорусі про те, що бойовики ПВК "Вагнер" тепер виконують функції військових інструкторів для армії країни.

Це перше відео з Пригожиним після початку збройного заколоту "Вагнера" в Росії наприкінці червня.

На знімку при слабкому освітленні Пригожин стоїть на асфальтованій доріжці в полі, біля, як виглядає, складів та наметів.

BBC Verify переконалася, що розташування наметів, дерев і будівель відповідає їхньому розташуванню на західному краю табору "вагнерівців" у Білорусі.

На задньому плані видно багато людей у камуфляжі та чути аплодисменти.

Попри погане освітлення, Пригожина можна упізнати по силуету, а також по голосу й манері говорити.

У ролику Пригожин каже, що його бійці "давали гідний бій" в Україні і "багато зробили" для Росії, і різко критикує нинішнє ведення війни Росією.

"Те, що зараз відбувається на передовій, - це ганьба, у якій ми не хочемо брати участі, і нам потрібно почекати, доки ми зможемо повністю проявити свою мужність", - лунають його слова.

Він продовжує, що "було прийняте рішення залишитися тут, у Білорусі, на певний час", і "Вагнер" використає цей час, щоб зробити білоруську армію "другою армією світу".

Пригожин продовжує мати справу з Кремлем

Стів Розенберг, редактор ВВС в Росії

Отже, Пригожин знову з'явився - ну, принаймні, так виглядає. На відео чути, як керівник "Вагнера" (нібито) звертається до бійців у Білорусі. І силует на відео у сутінках також нагадує його.

І так само як той Євген Пригожин, якого ми пам'ятаємо кілька тижнів тому, він висловлюється про ситуацію на передовій в Україні, називаючи її "ганьбою" - що означає критику російського військового керівництва.

Але на відміну від Євгена Пригожина, якого ми так добре пам'ятаємо, він не переходить на особистості - немає прямої критики міністра оборони Шойгу чи начальника генштабу Герасимова. І ніяких більше "маршів справедливості" чи заколотів.

Ні, з цього відео видно, що він виконує угоду, яку уклав із Кремлем (тобто - імунітет від судового переслідування в обмін на виїзд до Білорусі). Дійсно, обидві сторони дотримуються угоди.

Отже, Пригожин і "Вагнер" у Білорусі.

Що ж вони збираються робити далі? Голос припускає, що деякі з бійців прямуватимуть до Африки; дехто навчатиме білоруську армію і перетворюватиме її на "другу найкращу армію світу". За його словами, вони залишаться в Білорусі "деякий час". І також він залишив відкритою можливість колись повернутися до "спецоперації" в Україні.

Очільник "Вагнера" також натякає, що його бійці "продовжуватимуть готуватися" і, можливо, повернуться на передову в Україні, "коли ми будемо впевнені, що не будемо змушені ганьбити себе та свій досвід".

Останній коментар, схоже, відсилає до звинувачень Пригожина щодо того, що російське міноборони обмежило постачання боєприпасів для ПВК "Вагнер" під час тривалої й кровопролитної битви за Бахмут, щоб зірвати його успіх у боях.

В якийсь момент Пригожин передає слово людині, яку він представляє як "командувача і людину, яка назвала нас "Вагнером"".

Хоча його ім'я не згадується, майже напевно це - рідкісна публічна поява Дмитра Уткіна, колишнього офіцера російської армії, якого вважають військовим командиром "Вагнера". Саме на честь його позивного - "Вагнер" - назвали групу найманців.

Раніше аналіз BBC Verify показав, що десятки транспортних засобів в'їжджають у новий табір Вагнера в Целі, занедбаній військовій базі на півдні Білорусі - приблизно за 100 км від столиці Мінська.

Відповідно до угоди, яка поклала край короткочасному повстанню, найманцям дали вибір: приєднатися до регулярної російської армії або вирушити до Білорусі, близького союзника Росії.

Минулого тижня в інтерв'ю діловому журналу "КоммерсантЪ" президент Росії Володимир Путін заявив, що "Вагнера не існує".