"Мандели з Ігорка не вийде". Як Ігор Стрєлков ненавидів Україну, критикував Путіна і потрапив у СІЗО

Сергій Горяшко, Єлизавета Фохт, Ілля Барабанов, Амалія Затарі, Анастасія Голубєва

Бі-бі-сі

1 година тому

Автор фото, Reuters

Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (у громадській діяльності використовує псевдонім Стрєлков) став фігурантом справи про заклики до екстремістської діяльності. Йому загрожує до 5 років колонії. Стрєлкова відправили до СІЗО попри його обіцянки не ховатися від слідства. На Заході Стрєлков - засуджений на довічний строк військовий злочинець. У Росії — один із найпомітніших прихильників війни і водночас критик Володимира Путіна з боку "ультрапатріотичного" табору.

Силовики забрали Стрєлкова з московської квартири приблизно опівдні, повідомила вдень у п'ятницю його дружина Мирослава Регінська. "За словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли у невідомому напрямку", - заявила вона. Допис із її цитатою з'явився вдень у каналі Стрєлкова на 875 тисяч підписників. На момент затримання чоловіка її не було вдома.

До вечора на сайті Міщанського суду з'явилася картка справи, з якої з'ясувалося, що колишнього військового діяча "ДНР" звинувачують у закликах через інтернет до екстремістської діяльності (ч. 2 ст. 280 КК РФ). Максимальне покарання за цією статтею - п'ять років позбавлення волі.

Стрєлков вже заочно засуджений, щоправда не в Росії. У листопаді 2022 року окружний суд Гааги визнав його винним у катастрофі малайзійського "Боїнга" в небі над Донбасом у липні 2014 року та заочно засудив до довічного ув'язнення.

"Государєва людина"

Коли Стрєлкова заочно судили у Гаазі, його не захищав ніхто. А у Міщанському районному суді Москви його захисником виявився адвокат Олександр Молохов. Він у різний час захищав засновника "МММ" Сергія Мавроді, націоналіста Данила Константинова, чиновницю Міноборони Євгенію Васильєву, ескортницю Настю Рибку, лідера партії "Яблуко" Сергія Митрохіна та навіть померлого у в'язниці адвоката Сергія Магнітського.

Зі своїм підзахисним адвокат зустрівся вже в суді. Того доставили близько п'ятої вечора і посадили в акваріум. На Стрєлкові-Гіркіні була сорочка кольору хакі, з пресою він не спілкувався. Поруч із "акваріумом" стояв співробітник ФСБ із закритим маскою обличчям.

"Гіркін є відомою особистістю, має зв'язки в правоохоронних органах", - так слідчий ФСБ обґрунтував необхідність арешту лідера "розлючених патріотів" (цитата за "Медіазоною"). Слідчий зазначив, що Стрєлков служив у "підрозділі, який проводить оперативно-розшукову діяльність", а отже, має навички конспірації і може легко втекти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стрєлков під час визначення запобіжного заходу

"Це, скоріше, плюс Ігорю Івановичу, що він людина системи. Государєва людина!" - заперечив слідству адвокат Молохов. Він повідомив суду, що Стрєлков провину не визнає, але "не має наміру щось приховувати, заважати слідству", і назвав аргументи ФСБ голослівними.

Сам Стрєлков просив суд про домашній арешт, посилався на стенокардію другого ступеня та необхідність прийому ліків.

"Заява слідчого про те, що я можу втекти за кордон є відверто смішною, я перебуваю в більшості країн світу в розшуку Інтерполу, я засуджений Гаазьким трибуналом до довічного ув'язнення за злочин, який не скоїв, — сказав Стрєлков. — Як офіцер служби державної безпеки, я в жодному разі не збираюся ховатися від слідства".

Суддю Олесю Менделєєву обвинувачений не переконав - вона відправила його до СІЗО, задовольнила клопотання слідства. Рік тому суддя Менделєєва засудила московського муніципального депутата Олексія Горінова до семи років колонії за поширення "фейків" про російську армію.

"Клуб розлючених ідіотів"

Як з'ясувалося в суді, ФСБ порушила справу проти Стрєлкова 18 липня. Приводом стали дописи у його телеграм-каналі від 25 травня. Як заявив Молохов, його підзахисний не заперечує, що "висловив свою думку щодо проблематики, пов'язаної з Кримом і щодо того, що не платять військовослужбовцям 105 та 107 десантних полків".

Єдиним доказом є висновок фахівця інституту криміналістики ФСБ, зазначив адвокат: "Там аналізуються дві ці дописи від 25 травня 2022 року, ось ця кримська проблематика і питання про неподобство, якщо не виплачується грошове забезпечення". За його словами, у справі є "лише якесь незрозуміле опитування мешканця Криму, який прочитав допис Стрєлкова і якось обурився".

РБК з посиланням на свої джерела повідомляв, що Стрєлкова могли затримати за заявою Дмитра Петровського, який працював хірургом у ПВК "Вагнер". Він і сам відомий критикою влади. Петровський працював у Ярославлі пластичним хірургом, там став громадським активістом. У березні 2016 року він влаштував акцію "Альтернативна Масляна", під час якої бажаючі могли спалити опудала ярославльських чиновників. У тому ж 2016-му його обрали муніципальним депутатом від "Єдиної Росії", але у 2018 році виключили з партії за висловлювання щодо скасування безкоштовної медицини та пенсій.

Автор фото, VK.COM/KRPRUS Підпис до фото, Стрєлков на зустрічі клубу розлючених патріотів

Петровський підтвердив Бі-бі-сі, що звертався до Генпрокуратури із проханням перевірити заяви Стрєлкова. Він не знає, чи була в основі кримінальної справи ця заява — на слідчі дії його не викликали. "Приводом стало те, що громадянин Гіркін виступає проти нашої країни, видаючи себе за патріота, - пояснив Петровський Бі-бі-сі. — Він допустив висловлювання, які ображають країну, президента, це спричинило те, що я написав звернення до Генпрокуратури".

За його словами, Стрєлков висловлювався "деструктивно".

"Якщо подивитись його стрічку телеграм-каналу, вона вся є закликом до екстремістської діяльності. Починаючи з 18 липня, він допускав висловлювання, що пробуджують екстремістські бажання різних угруповань", - заявив Петровський. Процитувати ці вислови він відмовився.

Стрєлков 18 липня називав "нікчемністю" та "боягузливим бездарем" людину "на чолі країни", лаяв оточення Володимира Путіна та ПВК "Вагнер". Але його висловлювання останніх тижнів нічим не виділяються з його повсякденної риторики останнього року.

Петровський ніколи зі Стрєлковим не спілкувався, але впевнений: той зі своїм "Клубом розлючених патріотів" прагне домогтися "бюджетних грошей": "Вони ніякі не патріоти, вони клуб розлючених ідіотів".

Не менш жорстко на адресу перших осіб держави (але не Путіна) висловлювався засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, але Петровський вважає, що слова "кухаря Путіна" і спроба військового заколоту з убитими військовими не заслуговують на кримінальне переслідування: "Наше обурення тими проблемами в Міноборони є законним, а те, що співробітники його висловили - є нормальним. Нормально, що громадяни доводять своє обурення до перших осіб".

Почав війну, збив "Боїнг", продав медаль

Ігор Гіркін здобув історичну освіту, але замість кар'єри у науці поїхав воювати у Придністров'ї. Потім воював у Боснії. Згідно з офіційною біографією, він пройшов строкову службу під час першої чеченської війни, потім залишився служити за контрактом і в результаті опинився у частинах спеціального призначення ФСБ. Брав участь у бойових діях на Північному Кавказі та звільнився з ФСБ у званні полковника у 2013 році.

У січні 2014 року, у розпал Майдану, Стрєлков-Гіркін як співробітник служби безпеки "православного олігарха" Костянтина Малофєєва опинився в Києві для супроводу "Дарів волхвів", які до столиці України доставили з Афона під егідою РПЦ.

Вже в березні він брав участь у захопленні Криму, а у квітні з невеликим загоном захопив місто Слов'янськ на Донеччині, з чого почався збройний конфлікт на сході України. Пізніше Стрєлков розповідав газеті "Завтра": "Спусковий гачок війни таки натиснув я. Якби наш загін не перейшов кордон, у результаті все скінчилося б, як у Харкові, як в Одесі. Було б кілька десятків убитих, обпалених, заарештованих. І на цьому скінчилося б. А практично маховик війни, яка досі йде, запустив наш загін".

Автор фото, EPA Підпис до фото, 2019 рік. Нідерланди. Шеф поліції Вілберт Полісен з Об'єднаної слідчої групи на прес-конференції про розслідування катастрофи літака Malaysia Airlines MH17.

Як згадував у своїй книзі "85 днів Слов'янська" включений США до списку терористів "координатор добровольців Донбасу" Олександр Жучковський, деякі люди з Москви нібито намагалися заборонити Стрєлкову заходити в Донецьку область, але той проігнорував сигнали, які надходили, самостійно ухвалив рішення про перетин кордону і таким чином розпалив війну, що досі триває.

У перші тижні Стрєлков вважав за краще зберігати анонімність, виступав на публіці в балаклаві. 26 квітня 2014 року він уперше дав інтерв'ю з відкритим обличчям і одразу став героєм прокремлівських ЗМІ, які активно підтримували "ополчення Слов'янська".

Бої за Слов'янськ тривали аж до 5 липня. Протягом усього цього часу Стрєлков, майже як Євген Пригожин минулої зими, вимагав від Москви військову техніку та снаряди, але не дочекався ні того, ні іншого. Тоді він вивів своїх бойовиків до Донецька, де проголосив себе "міністром оборони ДНР".

Вже 17 липня в небі над Донбасом збили малайзійський Боїнг МН-17. Загинули 298 людей, які перебували на борту. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії. Стрєлков протягом наступних років коментував катастрофу так: "Ополчення не збивало. У день катастрофи в пабліку "Зведення від Стрєлкова Ігоря Івановича" був допис про нібито збитий український Ан-26 із коментарем "попереджали ж не літати в нашому небі". На відео у пості був дим від падіння уламків "Боїнга". Допис видалили, коли з'ясувалося, що насправді збили цивільний літак.

Суд визнав переконливими докази того, що "Боїнг" збили ракетою із системи "Бук", яку запустили з хутора Первомайський поблизу Сніжного. Трьох фігурантів — Стрєлкова, а також Сергія Дубинського (позивний "Похмурий", на той час заступник Стрєлкова) та його підлеглого, громадянина України Леоніда Харченка, засудили до довічного ув'язнення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стрєлков та Бородай на пресконференції в Донецьку, липень 2014 року

15 серпня 2014 року Ігор Стрєлков залишив територію України та повернувся до Росії. Незабаром позицію "глави ДНР" залишив і російський політтехнолог Олександр Бородай, якого змінив донеччанин Олександр Захарченко.

Стрєлков і Бородай багато років були друзями, але за підсумками тих подій посварилися. Бородай залишився лояльним російській владі, продовжував виступати в центральних ЗМІ і став депутатом Держдуми. А Стрєлков зайняв критичну позицію, його перестали згадувати на ТБ. Він створив невеликий фонд "Новороссия", через який намагався допомагати колишнім підлеглим.

"По телевізору нас більше не показують, у більшості людей створюється відчуття, що Донбас прямує до миру, тому що про щоденні обстріли та загибель людей у новинах більше не повідомляють, мода на цю тему пройшла і надходження гуманітарної допомоги різко скоротилися: десь дев'ять до одного, якщо порівнювати з минулим роком". Фонд займав кілька кімнат у будівлі колишньої садиби Птицина-Залогіної неподалік метро "Таганська", а стіни кабінету Стрєлкова прикрашали портрети Володимира Путіна та Миколи II.

У 2017 році Стрєлков взяв участь у дебатах з Олексієм Навальним, до якого завжди ставився вороже, хоча обидва критикували владу — щоправда, з різних позицій.

2019-го Стрєлков виставив на продаж медаль, отриману після анексії Криму. "Продаю, оскільки мають місце матеріальні проблеми, які я не можу "залатати" наявною готівкою", — пояснював він своє рішення.

Після російського вторгнення в Україну 2022-го року Стрєлков кілька разів намагався поїхати воювати. У серпні його затримали в анексованому Криму, коли він намагався потрапити до зони бойових дій — збривши вуса та за паспортом на ім'я Сергія Рунова. Стрєлков факт свого затримання заперечував і обіцяв: "На фронті я рано чи пізно буду неодмінно".

Останню спробу потрапити на фронт він зробив у жовтні 2022-го. Він випав тимчасово з громадського життя, а соціальних мережах з'явилося кілька його фотографій, ймовірно, з прикордонної Ростовської області. 5 грудня 2022 року він оголосив про повернення до Москви і більше не намагався дістатися фронту.

"Верховний Некомандувач" та "Фанерний Маршал"

Одночасно Стрєлков займався власною популяризацією в соцмережах (де, втім, був активним і раніше). Війна явно збільшила інтерес до його персони — в телеграм-каналу "Стрєлков Ігор Іванович" до дня затримання було близько 875 тисяч підписників, що майже вдвічі більше, ніж, наприклад, у голови RT Маргарити Сімоньян.

Стрєлков проводив стріми, але невдовзі після початку війни його канал на YouTube заблокували: довелося ходити в ефіри до інших блогерів та освоювати маловідомі платформи.

Примітно, що висловлювання Стрєлкова активніше цитували не серед проросійських блогерів і ЗМІ, а в опозиційних (і навіть в українських) каналах. Пояснити це нескладно — усі останні місяці Стрєлков активно критикував владу.

Висловлюватись про проблеми "спеціальної військової операції", звичайно, дозволяв собі не лише він. Бі-бі-сі розповідала про те, як торік на тлі успішного українського контрнаступу у Харківській та Херсонській областях, критика на адресу армії лунала публічно. Але тон, який обрав Стрєлков, дуже відрізнявся від обережного невдоволення "воєнкорів" на адресу окремих генералів чи військових рішень.

"Верховний некомандувач" (Володимир Путін. — Бі-бі-сі), "Фанерний маршал" (Сергій Шойгу), "роззолочені півні" та "клоуни" (російські генерали), "Чорний клоун" (Євген Пригожин), "Генерал Му-Му" (Валерій Гєрасімов), "наші кретини" (російські чиновники). Ці епітети — не найжорсткіші з тих, якими Стрєлков на щоденній основі описував російську правлячу верхівку.

Точку зору Стрєлкова на те, що відбувається, можна описати приблизно так: некомпетентне військове керівництво неефективно веде війну і провалило роботу зі зміцнення кордону, а цивільні чиновники не змогли перевести країну "на військові рейки", через що Росія опинилася перед загрозою військової поразки та потенційного розвалу.

Ось типова цитата: "Сьогоднішня промова Верховного Некомандувача перед воєнкорами миттєво розвіяла весь мій стриманий оптимізм, що виник за результатами першого тижня ворожого наступу. Я не можу охарактеризувати його інакше, ніж словами т. Швондера з „Собачого серця": "Це… якась ганьба!"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Павло Губарєв на акції на підтримку Стрєлкова, 21 липня

Навесні Стрєлков оголосив про створення "Клубу розлючених патріотів" (КРП). Головою призначили Павла Губарєва, який у 2014 році оголосив себе губернатором Донецької області.

Стрєлков і Губарєв активно взялися за проєкт - встигли відкрити відділення в Петербурзі, влаштували в Москві конференцію за участю 400 людей. Там Стрєлков погрожував, що КРП зустріне наступну кризу в Росії "серйозною політичною силою". А ще закликав Путіна піти у відставку, якщо він не готовий взяти на себе відповідальність за війну.

Чи збирався Стрєлков перетворювати КРП на реальну політичну силу, не зрозуміло. Певною впізнаваністю він користувався — до травня 2015 року частка росіян, які знали про Стрєлкова становила 27%, повідомляв "Левада-центр". З популярністю справа гірша — "левадівське" опитування москвичів у 2022 році показало, що лише 0,4% жителів російської столиці "найбільше" довіряють саме Стрєлкову. Його випередили і Навальний (2,6%), і Шойгу (11,8%).

"Патріотична" громадськість спочатку ставилася до полум'яної риторики Стрєлкова насторожено, а потім почала засуджувати за зайву та недоречну критичність. Наприклад, пропагандист Володимир Соловйов наприкінці січня назвав Стрєлкова "голодранцем, який не здатний ні власну дупу знайти при денному освітленні, ні лінію бойового зіткнення". І звинуватив Стрєлкова в тому, що той "боягузливо втік зі Слов'янська".

У квітні телеграм-канал Mash писав, що Стрєлкова збираються перевірити за адміністративною статтею про дискредитацію армії — нібито через відеоролики та можливе шахрайство зі збором грошей на війну. Багатьом це сподобалося. Наприклад, депутату Держдуми Олегу Матвєйчеву: «Стрєлков взагалі не розуміє, що відбувається, якою є стратегія наших дій. Своїм дурним умішком намагається зрозуміти плани вищих. Але замість того, щоб подумати, що не він найрозумніший у світі, а там теж не дурні сидять, він усіх поливає брудом".

Як в Україні сприймають те, що відбувається зі Стрілковим?

Пояснює кореспондент BBC у Києві Святослав Хоменко:

Здавалося б, яка неоднозначність може бути у сприйнятті Ігоря Стрєлкова в Україні? Але згадаємо події одного травневого вечора 2020 року на київському Подолі. Відомий журналіст Дмитро Гордон сидить у своєму офісі і відеозв'язком бере в Ігоря Стрєлкова інтерв'ю, називає його при цьому "людиною переконань", "історичною особистістю". Інтерв'ю триває майже чотири години, і ще до його закінчення біля будівлі, обвішаної портретами Гордона, збираються кілька десятків протестувальників, для яких сам факт розмови українського журналіста з цим персонажем перебував далеко за межею нормальності.

Стіни офісу Гордона, які постраждали внаслідок цього протесту, — найкращий доказ того, що зі Стрєлковим в Україні "не все так однозначно". Ось і зараз, після початку великої війни, він навряд чи міг би вважатися головним російським ньюсмейкером в українському інформаційному полі, цитувати його у традиційних ЗМІ вважалося поганим тоном.

Проте своє коло шанувальників у колишнього міністра оборони "ДНР" явно було. У телеграмі досить популярні ролики, в яких Стрєлков з характерними інтонаціями докладно розповідає про те, як у російської армії все погано з бойовим духом, матеріальним забезпеченням та рішеннями на полі бою. І як зруйнується російська держава, якщо "Фанерний маршал" і "Верховний Некомандувач" продовжуватимуть так само.

Хтось навіть порівнював його з Олексієм Арестовичем: мовляв, обидві своїми проповідями підіймають моральний дух українців під час війни, яку проти них розв'язала Росія, але є нюанс. Нюанс у тому, що Стрєлков критикує російську військову та політичну верхівку не за розв'язання загарбницької війни в центрі Європи. Йому не подобається те, що російська армія нищить українців недостатньо ефективно.

Підсвідоме прагнення підтримувати Стрєлкова в його принижувальних оцінках на адресу власної держави — а я знаю українців, які цим грішили, — означає вболівати за те, щоб війна проти України була ще кривавішою, ніж зараз.

Про що свідчить затримання Стрєлкова — про розкол російських прихильників війни, або навпаки про їхню консолідацію — з Києва не помітно. Та, за великим рахунком, це й не важливо. Адже, якщо розібратися, для Сил оборони України він нічим не відрізнявся від Шойгу, Герасимова, Пригожина чи Володимира Соловйова. Незалежно від взаємин між ними, всі вони - учасники та символи розв'язаної Росією війни. Логіка проста: якщо їх менше — легше українцям. А в їхніх сортах потім розберемося.

Репресії проти неправильних прихильників війни

Випадок Стрєлкова — не перший, коли під репресії потрапляють діячі російської патріотичної спільноти, які часто вітають репресії щодо інших незгодних. Декілька днів тому стало відомо, що поліція склала протокол про "дискредитацію" армії на колишнього полковника ГРУ Володимира Квачкова.

Відомий радикальними поглядами та антисемітизмом Квачков відсидів термін за звинуваченням в організації заколоту, у 2019 році вийшов із колонії та продовжив критикувати владу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Володимир Квачков є прихильником Гіркіна

Війну екс-полковник підтримує, але незадоволений її перебігом, лає військове керівництво. Торік, через кілька місяців війни, він став звертати увагу на перевагу українських сил за чисельністю та за кількістю одиниць техніки, і закликав оголосити в Росії "щонайменше часткову" мобілізацію.

Коли в Росії все ж таки оголосили "часткову" мобілізацію, Квачков і Стрєлков почали її критикувати. "Потрібна загальна мобілізація і мінімум мільйонні сухопутні війська", - казав він в інтерв'ю RTVI.

9 липня в Петербурзі поліція прийшла до популярної серед ультраправих книгарень "Листва" — там відкрито підтримують війну та збирають гроші для фронту. Того дня Стрєлков мав виступити в магазині з лекцією про заколот "вагнерівців". З книгарні під приводом повідомлення про мінування евакуювали всіх відвідувачів, а захід провели на "секретному майданчику".

Поліцейські приходили до книгарні й напередодні, повідомляв телеграм-канал "Листви". Співробітників змусили підписати застереження "про неприпустимість дій, які створюють умови для скоєння злочинів", посилаючись на те, що зустріч зі Стрєлковим — публічний захід, який має бути узгоджений із владою.

Нацболи (Націонал-більшовицьку партію Едуарда Лімонова в Росії визнали екстремістською та заборонили у 2007 році, зараз вони називають себе "другоросами") воювали на південному сході України на боці сепаратистів з 2014 року. Нинішню війну вони теж підтримують, хоча часом критикують військове керівництво Росії.

Нацбол Олександр Аверін, який воював на Донбасі, у 2018 році отримав у Росії три роки колонії за контрабанду зброї через кордон з Україною. "Можливе ув'язнення — професійний ризик російського політика. У нинішній ситуації я сумніваюся, що влада репресуватиме тих людей, які підтримують операцію Z дещо не так, як державний офіціоз, — казав Бі-бі-сі у березні 2022 року нацбол Андрій Пєсоцький. — Швидше буде замовчування та певний нейтралітет щодо нацболів та інших ліво-патріотів".

Дослідник націоналізму та директор аналітичного центру "Сова" Олександр Верховський звертає увагу на те, що люди на кшталт Стрєлкова з Квачковим досить довго критикували російське керівництво, перш ніж їх торкнулися репресії: "Це справді незрозуміло - люди лаяли керівництво будь-якими словами і нічого їм за те не було. Це тривало півтора роки і, мабуть, терпець урвався".

Тепер, на думку Верховського, влада вирішила чинити тиск на "ультрапатріотичне" середовище. "Квачков, Стрілець, магазин „Листва" — це різні гілки, не пов'язані між собою. Єдине, що їх поєднує, — критичне ставлення до влади. Тобто вони і націоналісти, і досить активні критики влади". Таке поєднання - підтримка вторгнення як такого і критика того, як його проводять, - тривалий час дозволялося, а тепер, мабуть, вирішено "підзакрутити гайки, тому що люди розбовталися", вважає Верховський.

"Пішку можна прибрати з дошки"

Деякі з активних прихильників війни висловили невдоволення через кримінальну справу проти Стрєлкова. Так, публіцист Єгор Холмогоров назвав його "благом із минулими заслугами" і закликав владу Росії саме так до нього і ставиться. "Найбезглуздіше — це бачити у Стрєлкові якогось небезпечного політичного організатора, — написав він у своєму телеграм-каналі. — Переслідувати його як політика, це означає піднімати його вкрай низькі акції як політика. А репресувати в його особі критику означає шкодити справі".

Колишній депутат Держдуми, полковник авіації Віктор Алксніс називає кримінальну справу стосовно Стрєлкова "помилкою" влади, яка "дорого обійдеться". "Наша влада, нездатна домогтися військової поразки України на полях битв, вирішила діяти за принципом: „Бий своїх, щоб чужі боялися!". Вона вирішила заткнути рота людям, які підтримують військові дії в Україні, але виступають із різкою критикою, як їх проводять", — написав він.

"Це ганьба РФ", - підсумував менеджер магазину "Листва" Сава Федосєєв.

"Думаю, що Стрєлкова не вилучать з нашої дійсності", — припустив польовий командир донецьких сепаратистів Олександр Ходаковський, якого Стрєлков захоплено критикував. "Кожен сам коваль свого щастя і сам несе відповідальність за дію чи бездіяльність, так само як і за сказане чи замовчене", - написав він.

Колишній товариш по службі Стрєлкова з ФСБ, який побажав зберегти анонімність, сказав Бі-бі-сі, що давно оцінює діяльність колеги "іронічно" і додав, що "Мандели з Ігорка не вийде".

Давній соратник Стрєлкова Олександр Жучковський на питання Бі-бі-сі, чи пов'язана кримінальна справа з нещодавнім заколотом Пригожина, відповів:

"Справді, Стрєлков багато років виступав із прямою критикою і влада його не чіпала. Мені сьогодні згадалася одна кулуарна історія, коли вісім років тому Стрєлков приїхав до Москви і жорстко критикував Владислава Суркова, і Сурков висловився в приватній розмові, що він грає одночасно на восьми шахових дошках, а Стрєлков — це пішак, що збожеволів.

Влада сприймала Стрєлкова як збентеженого пішака, але саме пішака, а Пригожин у цьому сенсі, напевно, шалений ферзь. З ферзем треба домовлятися, а пішака можна прибрати з дошки. Якщо міркувати в категоріях шахівниці, Стрєлков виявився тим пішаком, якого легко прибрати. За ним немає якихось військ чи підтримки фронтовиків, котрі можуть створити проблеми. Тому Пригожин — це постать, яка створює масові неприємності, бо має ресурс. У Стрєлкова є лише інформаційний ресурс та мережева підтримка, а мережева підтримка проблем владі не створює".