Генерал Тарнавський про наступ на півдні: "Будь-яку оборону можна зламати"

Джонатан Біл

Військовий кореспондент BBC, південь України

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Moose Campbell/BBC Підпис до фото, Танки, які натрапляють на російські міни, швидко ремонтують або відправляють на запчастини

Генерал, який керує контрнаступом України на півдні, заявив, що російська оборона ускладнює просування військової техніки, у тому числі західних танків та бронемашин.

Командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський каже, що його війська насилу долають багатошарові мінні поля та укріплені рубежі оборони.

"Тому багато завдань доводиться виконувати піхоті", - пояснює він.

Він каже, що російські військові показали свій "професіоналізм", не даючи українським силам "швидко просуватися".

"Я не недооцінюю ворога", - додає він.

Останні непідтверджені повідомлення американців свідчать про початок основного удару контрнаступу. Інститут вивчення війни стверджує, що українські війська, схоже, прорвали "деякі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції".

Але наразі мало доказів того, що танки та бронемашини, поставлені Заходом, змогли рішуче схилити шальки терезів на користь України.

У перші дні наступу поблизу міста Оріхів було пошкоджено або знищено кілька танків "Леопард" і бойових машин США "Бредлі".

Українська 47-ма бригада, яка спеціально для прориву російської оборони пройшла навчання на Заході і отримала західну зброю, швидко зупинилась на мінах і потрапила під обстріл артилерії.

Російські медіа поширювали відео інциденту, заявивши, що наступ України вже провалився. Насправді це була радше рання невдача, ніж вирішальний удар.

Автор фото, Russian Ministry of Defence Підпис до фото, Росія оприлюднила кадри зі спаленими танками, які, за її словами, вона знищила у перші дні наступу

Ми відвідали майстерню цієї ж бригади, розташовану просто неба у лісі за лінією фронту. Тут зараз ремонтують більш ніж десяток броньованих машин, більшість з яких - американські "Бредлі".

Вони прибули сюди цілими, але тепер мають на собі шрами битви. Розтрощені гусениці та погнуті колеса - пряма ознака того, що вони натрапили на російські міни.

Сергій, один із інженерів, каже: "Що швидше ми їх полагодимо, то швидше зможемо повернути їх на передову, щоб врятувати чиєсь життя".

Але він також визнає, що деякі з них не підлягають ремонту, і їх доведеться розібрати на запчастини, або "повернути нашим партнерам" для відновлення.

Хоча західна бронетехніка забезпечила українським військам кращий захист, вона не змогла пробити ряди російських мін - одну з найбільших перешкод для просування України.

Подорожуючи південним фронтом, ми також бачили пошкоджені та знищені бронемашини Mastiff, надані Британією.

Автор фото, Moose Campbell/BBC Підпис до фото, Максим, командир танка на лінії фронту, каже, що російська оборона складається з рядів мінних полів

Тепер 47-ма бригада використовує для розчищення від мін свої старі танки радянських часів. Але вони також не можуть уникнути вибухівки, захованої в землі, навіть якщо вони оснащені спеціальним обладнанням для розмінування.

Ближче до лінії фронту командир танка Максим показав нам свій нещодавно підбитий танк Т-64. Він був оснащений спереду двома приладами для підриву мін. Напередодні ввечері він втратив один із приладів, коли намагався розчистити шлях для військ.

"Зазвичай ці прилади витримують до чотирьох вибухів", - каже він. Але росіяни, додає він, накладають міни одна на одну, щоб знищити обладнання для розмінування.

"Дуже важко, тому що мін надто багато", - каже Максим, додаючи, що перед рубежами російської оборони часто було більше чотирьох рядів мінних полів.

Боляче було спостерігати за тим, як розгортається битва для оператора дронів з позивним "Док" та його загону Добровольчої армії України.

Автор фото, Moose Campbell/BBC Підпис до фото, Український оператор безпілотника Док каже, що Росія все частіше використовує міни з дистанційним керуванням

Військовий брав участь у минулорічному успішному наступі на Херсон. Але за його словами, цього разу все виявилося набагато складніше. Вперше на війні, каже він, солдати більше страждають від мін, ніж від артилерії: "Коли ми йдемо вперед, всюди наштовхуємося на мінні поля".

Док показує мені відео, яке він нещодавно зняв з одного зі своїх безпілотників, поки українські війська просувалися до російської траншеї.

Щойно солдати наближаються до неї, лунає потужний вибух. Окоп був порожній, але закладений мінами. Док каже, що російські війська зараз використовують міни з дистанційним керуванням. "Коли наші солдати підходять до окопів, росіяни натискають кнопку, і міни вибухають, вбиваючи наших друзів".

Він каже, що бачив цю тактику протягом останніх двох тижнів, і називає її "новою зброєю".

У наступі України на півдні є військова логіка. Його мета розділити російські сили і дійти до окупованих Мелітополя і Маріуполя - аж до Криму. Але саме на цій осі російські оборонні лінії найміцніші.

Автор фото, Moose Campbell Підпис до фото, Повільно чи ні, але наступ йде і він обов'язково досягне своєї мети, каже генерал Тарнавський

Генерал Тарнавський каже, що його сили виконують "важку і копітку роботу". За його словами, "будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час терпіння та вмілі дії".

За його словами, Україна повільно виснажує свого ворога. Росія не переживає через втрату своїх людей, а останні зміни у військовому керівництві "означають, що все далеко не гаразд", додає він. Він стверджує, що Україна ще не надіслала свої основні ударні сили.

"Повільно чи ні, але наступ йде і він обов'язково досягне своєї мети", - каже він.

Я питаю генерала Тарнавського, як ми можемо оцінити, наступ провалився чи має успіх?