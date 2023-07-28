Британські військові відправляли електронні листи до союзниці Росії Малі замість Пентагону

Рейчел Рассел, Саймон Джоунс

BBC News

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Союзники: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і його малійський колега Абдулай Діоп у Москві минулого року

Міністерство оборони Великої Британії почало розслідування після того, як з'ясувалося, що частина електронних листів службовців відомства, які призначалися колегам у Пентагоні, помилково вирушали на адреси в домені Малі - однієї з головних держав-клієнтів Росії в Африці.

Американські військові мають поштові адреси в спеціальному домені .mil. Але варто пропустити одну літеру - і виходить .ml - а це домен Малі, країни, де активно діють найманці ПВК "Вагнер".

Малі також була однією з шести африканських країн, яким російський президент Володимир Путін у четвер обіцяв безкоштовні поставки зерна після колапсу угоди про чорноморський експортний коридор з України.

Представники оборонного відомства стверджують, що електронні листи не містили інформації, яка могла б поставити під загрозу оперативну безпеку.

Помилка, за їхніми словами, пов'язана лише з невеликою кількістю електронних листів, надісланих до Малі.

"Ми розпочали розслідування після того, як декілька електронних листів направили на помилковий домен електронної пошти", - сказав речник міноборони інформаційному агентству PA.

"Ми впевнені, що вони не містили жодної інформації, яка могла б поставити під загрозу оперативну безпеку або технічні дані".

Речник додав, що вся конфіденційна інформація, яку використовує урядовий департамент, "поширюється у системах, розроблених, щоби мінімізувати ризик помилки під час введення".

Раніше цього місяця з'ясувалося, що у Пентагоні через аналогічну помилку на невідомі адреси в малійському домені пішли мільйони імейлів американських військових.

Вважалося, що деякі з цих електронних листів містили конфіденційну інформацію, як-от паролі, медичні дані та відомості про заплановані офіційні поїздки вищих офіцерів.

Малі є близьким союзником Росії. У країні перебувають найманці ПВК "Вагнер", які разом з армією Малі воюють проти джихадистів.

Раніше цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що проти міністра оборони Малі, командувача ВПС і заступника начальника штабу введуть санкції за координацію поширення "Вагнера" у західноафриканській країні.

Водночас у сусідньому з Малі Нігері відбувся державний переворот. Військові країни на національному телебаченні оголосили про повалення президента Мохамеда Базума. Він був союзником України.

Нігер був однією з лише чотирьох держав Африки, які долучилися до Кримської платформи, метою якої є повернення Криму під контроль української влади.