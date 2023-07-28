ЗСУ звільнили Старомайорське. Що означає цей успіх на південному фронті

Пол Кірбі

BBC News

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Office of the president of Ukraine Підпис до фото, Президент Зеленський опублікував відео з українськими військовими у Старомайорському

Збройні сили України заявили, що досягли успіху на одній із ліній фронту на південному сході України. Водночас західні чиновники кажуть, що головним напрямом удару стане територія на південь від Оріхова на Запоріжжі.

На відео, опублікованому президентом Володимиром Зеленським, українські військові заявили, що зайняли село Старомайорське.

Село, розташоване за 150 км на схід від Запоріжжя, звільнили під щільним артилерійським вогнем і авіаційними ударами, повідомила армія.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у селі Старомайорське на кордоні Донецької та Запорізької областей продовжується зачистка.

"Старомайорське Донецької області - звільнили, - написала Маляр. — Наразі наші захисники продовжують зачищати населений пункт".

Старомайорське розташоване у районі так званого "Времіївського виступу" біля села Велика Новосілка.

Автор фото, deepstatemap.

Тут наступальні дії ЗСУ дали найбільш очевидні результати: з початку літа звільнили щонайменше шість населених пунктів.

За Старомайорським лежить село Завітне Бажання та дуже важлива для російської оборони у цьому районі Старомлинівка.

Україна в останні дні офіційно не підтверджувала, що посилила контрнаступ.

Але президент Росії Володимир Путін заявив, що атаки з боку України "значно" посилилися.

Він також переконував журналістів у Санкт-Петербурзі, що українські військові не мали успіху: "Всі спроби контрнаступу припинені, противник відкинутий із великими втратами".

Водночас заступник начальника головного управління Росгвардіїї по "ДНР" Олександр Ходаковський заперечив Путіну, заявивши, що Україна кілька днів обстрілювала Старомайорське і досягла успіхів, утримуючись на околицях і просуваючись далі.

Російський військовий блогер WarGonzo зазначив, що ця новина для Росії "тривожна", оскільки Старомайорське є ключовим російським форпостом на південно-східній лінії на Запоріжжі.

Минулого місяця український контрнаступ розпочався на кількох фронтах, але поки що явних досягнень було небагато. Українське військове керівництво пояснює, що швидкі результати майже неможливі через укріплені лінії оборони Росії та ряди мінних полів.

Новий етап наступу?

Тим часом представники оборони США, імена яких не називають, повідомили американським ЗМІ, що Україна почала новий етап контрнаступу. Київ поки що цього не коментує.

Американський Інститут вивчення війни повідомив, що у напрямку Роботиного, на південний схід від Запоріжжя та приблизно за 10 км на південь від Оріхова, України розпочала "інтенсивну фронтальну атаку".

WarGonzo заявив, що ЗСУ атакували росіян на північній і східній околицях Роботиного. Київ цієї інформації не підтверджував, а міноборони Росії заявило, що українські атаки відбили.

Українські оглядачі попереджають, що говорити про новий етап контрнаступу передчасно.

Військовий експерт Олександр Коваленко сказав, що українські війська наближаються до прориву російських оборонних рубежів на півдні, але, можливо, ще зарано говорити про те, що вони це зробили.

Ганна Маляр розповіла про "поступове просування" України до Мелітополя та Бердянська. Будь-яке просування до одного з цих міст означало б вирішальний крок у військовій кампанії.