Алергія на м'ясо через укус кліща. Які симптоми?

Макс Матца

BBC News

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Кількість випадків рідкісної алергії на м'ясо після укусу кліща швидко зростає серед американців. Дослідники припускають, що синдром міг розвинутись у 450 000 людей.

Нові дані, опубліковані Центром з контролю та профілактики захворювань (CDC) у четвер, показують різке збільшення випадків синдрому альфа-гал.

Алергія викликає іноді небезпечну для життя реакцію на кілька видів м'яса чи продуктів тваринного походження.

Американські вчені відстежили альфа-гал у слині кліща амбліома, поширеного в Америці.

Кліща впізнають за білою плямою на спині, він зустрічається переважно у південних і східних частинах США. Але експерти попереджають, що його ареал збільшується через зміну клімату.

Укус амбліома може спровокувати алергійну реакцію на певні види м'яса та продукти, виготовлені з ссавців.

Список небезпечних продуктів для людей, які страждають на альфа-гал, містить свинину, яловичину, баранину, оленину, м'ясо кролика, желатин, деякі молочні продукти та фармацевтичні препарати.

Симптоми малозрозумілого синдрому включають спазми у шлунку, діарею, кропив'янку та задишку, які можуть спровокувати смертельну анафілаксію.

Через те, як повільно організм перетравлює м'ясо, буває важко помітити симптоми.

За даними CDC, з 2010 року виявлено понад 110 000 випадків. З 2017 по 2021 рік ця кількість зростала приблизно на 15 000 щороку.

Оскільки діагностувати синдром складно, CDC стверджує, що загалом до 450 000 американців можуть мати алергію на м'ясо через альфа-гал.

Минулорічне опитування 1500 лікарів і медичних працівників показало, що 42% з них ніколи не чули про альфа-гал алергію.

В останньому опитуванні, опублікованому CDC у четвер, приблизно третина лікарів сказали, що вони "не надто впевнені" у своїй здатності діагностувати хворобу. Лише 5% зазначили, що "точно зможуть" це зробити.

Синдром виявили випадково лише у 2008 році, коли американські дослідники помітили несподівані результати під час тестування препарату для лікування раку.

Ixodes holocyclus, або паралічний кліщ також викликав схожу алергію на м'ясо у регіоні Сіднея в Австралії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кліща, який спричинює алергію, легко впізнати за білою плямою на спині

Експерти застерігають людей приховувати відкриті частини тіла на вулиці та регулярно перевіряти себе на укуси кліщів. Вони можуть спричинити кілька небезпечних захворювань, таких як хвороба Лайма. Найчастіше зустрічаються у теплі місяці року.