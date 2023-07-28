"Свою перемогу присвятила ЗСУ". Все про фехтувальницю Ольгу Харлан і її скандал з росіянкою

25 хвилин(и) тому

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Їй присвятили постери з мечем джедая і ляльку Барбі. 32-річна Ольга Харлан завоювала понад сотню медалей і є однією з найбільш титулованих спортсменок України.

Зараз тисячі українців висловлюють їй подяку і підтримку за двобій, у якому було далеко до медалей.

27 липня Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смірнову в 1/32 чемпіонату світу з фехтування в Італії. Перемогла і вибула зі змагань, бо не потисла росіянці руку.

На цьому чемпіонаті Ольга Харлан була фавориткою і мала високі шанси на перемогу. Через інцидент з росіянкою її відсторонили від змагань.

Розповідаємо, хто така Ольга Харлан, що відбулося на змаганнях в Італії, і як росіяни вимагали покарання титулованої української спортсменки.

Танцює і фехтує

Ольга Харлан родом з Миколаєва. Її батько займався вітрильним спортом, а вона спочатку ходила на бальні танці.

Проте на початку 1990-х грошей на це у батьків не вистачало, пригадує Ольга. Замість танців батьки обрали для неї безкоштовну секцію фехтування. Їй було 9 років. Першим тренером Харлан став її рідний дядько.

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"Сестру не треба було змушувати тренуватись. Маленькою їздила до спортзалу на маршрутці в інший кінець міста. Фехтуванням вона просто марила. Усі шкільні зошити розмалювала шпагами, шаблями", - розповідала в інтерв'ю Тетяна Харлан.

У будинку родини у Миколаєві була стіна пошани Ольги - сотні кубків і медалей.

У 14 років Харлан вперше виступила на дорослому чемпіонаті Європи, де дійшла до чвертьфіналу. Через рік, у 2005-му, фехтувальниця дебютувала на чемпіонатах світу. А через три стала олімпійською чемпіонкою.

"Через три роки після початку фехтування, я почала показувати результати. Я відчула, що таке перемога й азарт. Я по життю боєць. Мені завжди важливо доводити свою першість", - говорила Харлан про перші здобутки у спорті та важливість перемог.

Зараз у скарбничці Ольги Харлан чотири олімпійські медалі, 15 медалей чемпіонату світу, 21 медаль чемпіонату Європи, понад 80 Гран-прі та Кубок світу.

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"Дехто порівнює моє фехтування з чоловічим, тому що я - швидка, потужна, різка. Також у мене сильний удар. Інколи це трохи грає проти мене, тому що бувають різні суперниці, іноді треба пограти в жіноче фехтування, бути спокійнішою, а я навпаки, починаю бігати, стрибати", - розповідала Харлан про себе.

Шестиразова чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан все ж повернулася до танців, коли у 2021 році взяла участь у телевізійному шоу "Танці з зірками". Де виступила в дуеті із Дмитром Дікусаром і у підсумку посіла друге місце.

Фехтувальниця була кандидатом в депутати на виборах 2012 року від "Партії регіонів". Вона назвала це гірким досвідом і пообіцяла собі більше ніколи не лізти в політику.

Їй навіть присвятили Барбі - ляльку-фехтувальниця з серії під назвою Role Models, й Харлан отримала персональну копію від виробників іграшки.

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Ольга Харлан зустрічається з італійським фехтувальником Луїджі Самеле, який є чемпіоном Європи та бронзовим медалістом Олімпійських ігор-2012.

У лютому 2022 року вона разом з іншими українськими спортсменами - переможцями Олімпіад звернулася до світових спортивних організацій, до спортсменів всього світу з закликом підтримати Україну і зупинити війну з Росією.

"Ми живемо у пеклі. Родини українських фехтувальників потребують допомоги", - Харлан збирала гроші для українських спортсменів. Її родина виїхала з Миколаєва, який перебував під постійним обстрілами. На Миколаївщині досі живе її бабуся.

У червні 2023 року свою перемогу на Європейських іграх вона присвятила ЗСУ.

Ольга Харлан жорстко критикувала Міжнародну федерацію фехтування за нещодавній дозвіл росіянам і білорусам брати участь у змаганнях під час війни.

Одне з таких змагань закінчилось для неї скандалом.

Інцидент з росіянкою

Через бойкот міжнародних змагань, де виступають атлети з Росії чи Білорусі, українські спортсмени пропустили низку важливих спортивних подій.

26 липня міністерство молоді та спорту України змінило свій попередній наказ про бойкот турнірів. Спортсменам дозволили змагатися з росіянами та білорусами, якщо вони виступають під нейтральним прапором.

На наступний день відбувся двобій українки Харлан та росіянки Смірнової.

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Ольга Харлан перемагає Анну Смірнову в 1/32 фіналу на чемпіонаті світу з фехтування в Італії з різницею у вісім уколів - 15:7.

Після завершення бою Смірнова намагалася підійти до Харлан, щоб потиснути руку. Українка висунула вперед шаблю, запропонувавши "стукнутися" зброєю, і відмовилася від рукостискання. Смірнова "привітатися" зброєю не захотіла.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Смірнова чекає на результати протесту

Українка пішла з доріжки, а росіянка залишалася на ній і упродовж 50 хвилин чекала на рішення судді. Якоїсь миті їй навіть винесли стілець.

Як стало відомо згодом, російська сторона подала протест проти українки, у якому заявила, що "Харлан має бути покарана" через непотиснення руки. Про це йдеться у листі, який продемонстрували в ефірі російського каналу "Матч ТБ".

Після спілкування з суддями Смірнова пішла з доріжки і на ній розпочався новий бій. На табло змагань було вказано, що до наступного раунду пройшла саме Харлан.

Наступний бій Ольги Харлан мав відбутися з болгаркою Йоаною Ілієвою за вихід до 1/16 фіналу чемпіонату світу. Але поєдинку не було.

Через деякий час на табло змагання навпроти прізвища Харлан з'явилася позначка EXC - вибула. Перемогу присудили спортсменці з Болгарії.

Пізніше в інтерв'ю ЗМІ президент федерації фехтування України Михайло Ілляшев розповів, що суддя бою Харлан проти Смірнової не давав українці чорну картку. Рішення щодо її дискваліфікації з'явилося вже після того, як вона отримала вже наступну суперницю. Поки що невідомо, на скільки днів відсторонили українську спортсменку.

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"Я кричала від болю"

"Коли я почула, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати, дати мені чорну картку - звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю", - ділиться враженнями від конфлікту з росіянкою Ольга Харлан. Пізно ввечері 27 липня вона опублікувала в інстаграм емоційне звернення до українців, де подякувала за шалену підтримку.

За словами фехтувальниці, після цих новин про дискваліфікацію "вона ожила тільки завдяки підтримці українців".

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"Ваші повідомлення, ваші сторіз, ваша підтримка - підтримка кожного, а особливо підтримка від наших бійців, що нас захищають... Коли я чую це, що я мотивую їх, що цей вчинок їх мотивує - це неможливо передати. Дякую кожному з вас", - зі сльозами на очах сказала Ольга Харлан.

Підтримка справді була велика. За добу під останніми постами Харлан з'явилися десятки тисяч коментарів зі словами подяки, а кількість підписників її профілю зросла утричі.

"Олю, ви - чемпіонка не лише у спорті, ви - чемпіонка мільйонів сердець! Наша гордість!", - написав співак Святослав Вакарчук.

"Це значить дуже багато, дякуємо!", - залишив коментар комік Антон Тимошенко.

Автор фото, Getty Images

Ользі Харлан дякували за сміливість. Її ім'я увійшло в тренди твітера. Спортсменку зобразили на постерах у вигляді джедая зі світловим мечем. Відомий український ілюстратор Олександр Грехов присвятив їй одну зі своїх робіт, а "Укрпошта" оголосила, що на початку серпня присвятить марку.

"Ми не тиснемо руку російським та білоруським спортсменам. Це наша позиція. Закликаю міжнародні спортивні організації та федерації поважати це рішення. Вся наша любов та повага Ользі Харлан", - написала в інстаграм тенісистка Евеліна Світоліна.

Автор фото, Олександр Грехов, фейсбук

Тиснути руку, чи ні. Що кажуть правила?

У правилах фехтування дійсно є норма, що після бою потрібно віддати "салют" і потиснути руку, розповіла Суспільному головна тренерка збірної України з фехтування Наталія Конрад.

Згідно з пунктом 122 правил FIE, бій вважається завершеним, коли обидва фехтувальники відсалютують один одному, рефері та глядачам. У разі відмови одного або обох спортсменів рефері карає порушника дискваліфікацією на весь турнір і відстороненням від усіх змагань на 60 днів.

"Але, наприклад, коли були чинними правила щодо COVID-19, то достатньо було дотику зброєю. Це було схвалено правилами FIE. Наскільки мені відомо, учора (26 липня - Ред.) було екстрене засідання FIE, і вони скасували це правило, нікому про це не сказавши", - говорить тренерка Конрад.

Ольга Харлан відсалютувала суперниці, зафіксувавши завершення бою. Смірнова вибула зі змагань, бо програла.

Але українку таки дискваліфікували.

Автор фото, фейсбук Сергія Сидоренка Підпис до фото, Ользі Харлан присвячують постери і макри

Федерація фехтування України готує протест на дискваліфікацію Харлан. Її президент Михайло Ілляшев назвав це рішення "підкилимними іграми" і сподівається, що апеляцію розглянуть найближчими днями.

"Там (у Міжнародній федерації фехтування - Ред.) багато людей, які працюють на Росію, багато людей, які тиснули на директорат, щоб вони надали чорну картку, дискваліфікували Ольгу", - вважає міністр спорту України Вадим Гутцайт. Він скаржився, що намагався зв'язатися з керівництвом федерації, але ніхто не брав слухавки.

Донедавна президентом Міжнародної федерації фехтування був російський олігарх Алішер Усманов. Нині її очолює грек Еммануель Каціадакіс.

Міжнародна федерація фехтування своє рішення щодо Харлан не коментувала.

ВВС намагається зв'язатися з Еммануелем Каціадакісом щодо коментаря.

Тим часом Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації проявляти делікатність під час змагань між українськими спортсменами та росіянами.

"Ми закликаємо міжнародні федерації розглядати ситуації, пов'язані з українськими та окремими нейтральними спортсменами, з необхідним ступенем чутливості. Ми, як і раніше, повністю солідарні з українськими спортсменами", - заявили в МОК, повідомляє AFP.

Позиція Харлан

Ольга Харлан каже, що діяла за покликом серця.

"Усім українцям щодня доводиться боротися за свої життя. Ми, спортсмени, маємо боротися за них на своєму фронті. Не мовчати, як це роблять російські та білоруські спортсмени", - писала Харлан в інстаграмі.

Внаслідок вторгнення Росії, за даними української влади, загинуло понад 200 українських спортсменів та тренерів.

Понад 120 спортивних об'єктів зруйновані російськими ракетами та артилерією. Понад 300 спортивних шкіл припинили своє існування.

Харлан каже, що рішення росіянки - подати протест - не стало для неї новиною: "Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї також тероризує й спорт… Знаєте, ніколи нікого не можна примусити до миру. Особливо українців. Ніколи. Жодним рукостисканням".

Як реагує Росія

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звернув увагу на те, що російська фехтувальниця Анна Смірнова відкрито захоплюється російською армією, проілюструіавши свій постзнімком Смірнової з російським солдатом.

Багато росіян, тим часом, підтримують Смірнову.

"Смірнова поводилася цілком правильно і чітко. Було б прикро, якби їй ще чорну картку дали. Там же не будуть вести розслідування, хто хотів потиснути руку чи не хотів. Смирнова до кінця стояла на доріжці, незважаючи на те, що програла, вона хотіла завершити свій бій за правилами", - заявив чемпіон Європи з фехтування Олексій Якименко.

Такі інциденти неприпустимі, заявив міністр спорту Росії Олег Матицін, який назвав рішення FIE про дискваліфікацію українки правильним, бо йдеться про чесне суперництво.