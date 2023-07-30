"Режим самознищення". Як судова реформа Нетаньяху стала загрозою для Ізраїлю і чи є вихід

Анастасія Успенська

BBC

20 хвилин(и) тому

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З дня голосування щодо судової реформи в парламенті Ізраїлю минув тиждень, а пристрасті не вляглися, як розраховував прем'єр Нетаньяху, коментуючи ситуацію в перші дні після ухвалення спірного законопроєкту. Навпаки, вони наростають з кожним днем і загрожують наслідками, з якими Ізраїль не стикався ніколи у своїй історії.

Реформа, яка, за словами її противників, поставила Ізраїль на край прірви, по суті позбавила повноважень Верховний суд країни, який досі виконував функції стримування виконавчої та законодавчої влади.

Близько 46% ізраїльтян вважають, що коаліція Біньяміна Нетаньяху узурпувала владу і зазіхає на демократичні засади.

Нинішня ситуація могла б стати одним з епізодів народного невдоволення своїм урядом, яких в історії Ізраїлю було безліч, якби не питання внутрішньої та зовнішньої безпеки.

Армія: Ізраїль у бойовій неготовності?

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Деякі форми протесту проти реформи не лише відбиваються на внутрішньому розпорядку життя Ізраїлю, але здатні серйозно послабити його позиції на Близькому Сході загалом.

Командування ізраїльської армії вважає протест резервістів, які відмовляються з'явитися на обов'язкові щорічні військові збори найсерйознішою загрозою безпеці країни за останні десятиліття.

Начальник Генштабу Герци Га-Леві попереджає, що боєздатність країни вже підірвана і ситуація серйозно погіршиться за лічені тижні.

Радикальне ліванське угруповання Хезболла, яке спонсорує Іран, потирає руки і обіцяє в найближчому майбутньому перевірити боєздатність ізраїльтян вилазками на його північних кордонах.

Через добу після ухвалення Кнесетом судової реформи лідер Хезболли Хасан Насралла заявив, що Ізраїль поринає в хаос і переходить у режим самознищення, а отже, його більше не можна вважати суперсилою регіону.

Економіка: інвестори налякані

Цього тижня одразу кілька найбільших міжнародних фінансових структур закликали інвесторів утриматися від бізнесу з Ізраїлем.

Відповідні заяви у понеділок випустили інвестиційні банки Morgan Stanley та Citibank, а на день пізніше рейтингове агентство Moody's опублікувало спеціальний звіт, в якому оголосило про зниження кредитного рейтингу країни.

У Moody's пояснюють, що ще у квітні попереджали влада Ізраїлю про несприятливий прогноз, пов'язаний із судовою реформою, яка послабить судову систему країни і наділить чинний уряд фактично необмеженою владою.

Тепер, коли реформу ухвалили, йдеться у свіжому звіті, "існує значний ризик того, що спричинена цим політична та соціальна напруженість призведе до серйозних негативних наслідків для економіки та безпеки Ізраїлю".

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав звіт Moody's поспішною і надмірною реакцією, для якої, на його думку, немає жодних підстав.

"Щойно пил осяде, стане очевидно, що ізраїльська економіка дуже сильна", — йдеться у спільній заяві Нетаньяху та міністра фінансів Бецалеля Смотрича, який є одним із найбільш праворадикальних політиків нинішнього уряду, який вступив до коаліції з Бібі насамперед задля лобіювання судової реформи. .

Але один зі стовпів ізраїльської економіки — галузь хайтеку — так не думає.

"Як ми і передбачали, перебудова судової системи призведе до руйнування економіки Ізраїлю та ліквідації хайтек-індустрії. Це перші кроки до тієї економічної прірви, в яку веде нас цей жахливий уряд. Різке підвищення вартості життя, відсоткових ставок і втеча інвесторів — лише деякі з економічних бід, які на нас чекають. Тільки повна відсіч цьому перевороту державного рівня поверне економіку Ізраїлю у колишнє русло", — йдеться у заяві протестного комітету співробітників хайтек-галузі, опублікованій у відповідь на рішення Moody's.

Освіта: уроки диктатури

Генеральний директор міністерства освіти Ізраїлю Асаф Цалель подав у п'ятницю у відставку, сказавши, що його рішення безпосередньо пов'язане із ухваленням судової реформи.

При цьому він уточнив, що не займає жодної зі сторін у конфлікті, але відчуває свою відповідальність за той глибокий розкол, який був допущений у суспільстві.

"Як представник громадського сектору я повинен взяти на себе відповідальність за те, що відбувається, і тому йду з посади. Розкол, до якого ми прийшли, не дозволяє мені належним чином виконувати мої обов'язки", - заявив він.

Цалель — пілот-резервіст ізраїльських ВПС, але приєднуватись до протесту резервістів не збирається.

"У мене немає іншої країни, навіть якщо країна у вогні", - сказав він, пообіцявши з'явитися на місце служби відповідно до штатного розкладу.

ВВС поговорила з кількома вчителями, що підтримують рішення свого теперішнього начальника.

Троє людей сказали, що не повернуться до своїх обов'язків у школах у вересні, якщо на той час судову реформу не скасують.

"Вже були випадки звільнення вчителів, які обговорювали з дітьми мінуси цієї реформи ще до того, як її ухвалили. Одного, наскільки я знаю, звільнили із формулюванням „за підбурювання". Країна перетворюється на диктатуру у всіх сенсах", - розповіла вчителька з Холона (передмістя Тель-Авіва), яка попросила не називати її імені.

"Знаєте, яке головне завдання міністерства освіти на майбутній навчальний рік? Збільшення бюджету ультраортодоксальних шкіл. І це нікого не здивувало, вони для цього рвалися в уряд. Я розумію і повністю підтримую Асафа (Цалеля), який не захотів мати з цим справу", — каже вчителька Захава Метрі.

Охорона здоров'я: "Рух білих халатів"

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Керівництво Ізраїльської медичної асоціації (ІМА), яке оголошувало у понеділок страйк лікарів на 24 години, не виключає, що може знову вдатися до цього кроу.

У заяві Асоціації лікарів-інтернів йдеться, що 73% її членів підтримують протест проти реформи та готові підтримати рішення профспілок. Свій рух медики назвали "Рухом білих халатів".

"Ми нормальні цивілізовані люди і, звісно, не залишимо хворих без допомоги. Пологові відділення, кабінети діалізу та онкоцентри за будь-яких страйків працювали і працюватимуть у нормальному режимі. Є інші болючі для влади кнопки, на які ми можемо і будемо тиснути. Інший вихід — їхати звідси", — каже ВВС медик із Беєр-Шеви Моше Ф.

Потенційний від'їзд ізраїльських фахівців справді болісна перспектива для Ізраїлю.

У профспілці медиків кажуть, що йдеться про сотні тих, хто готовий виїхати.

"І найголовніше - їм є куди їхати. На них чекають у клініках США, Німеччини, Австрії, Данії. Це висококласні фахівці, яких із руками відірвуть. Страйк лікарів це ще й спроба втримати їх. У наших спільних інтересах щось робити", - каже джерело в ІМА.

І це не кінець

Зараз простіше сказати, що в Ізраїлі працює в штатному режимі, ніж не працює.

За звичайним графіком працюють продовольчі магазини, банки та лікарні, але банкіри та медики у будь-який момент готові підтримати нові розпорядження своїх профспілок.

Жителі великих міст скаржаться на затримки у роботі транспорту, але загалом ця галузь поки що працює штатно.

Близько 150 великих компаній (включаючи торгові центри) оголосили страйк у день голосування в парламенті.

До страйку також готується найбільше об'єднання профспілок Ізраїлю "Гістадрут". Якщо це станеться, кажуть експерти, Ізраїль просто стане.

"Нетаньяху упустив історичну можливість подолання розколу народу. Найближчими днями я зберу найвищі органи „Гістадрута", і ми розглянемо питання про оголошення режиму трудового конфлікту та підготовку загального страйку", — сказав цього тижня голова об'єднання Арнон Бар-Давид.

Цікаво, що у спробах зупинити страйки влада домагається судових рішень, які зобов'язують страйкарів повернутися до роботи. Але судова система, реформування якої і спричинило хаос, озлоблена, і таких рішень не буде.

Бунт на кораблі

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За словами оглядача Аміра Тібона, ізраїльські дипломати, які працюють за кордоном, отримали вказівки від уряду щодо того, як слід пояснювати закордонним партнерам події в Ізраїлі.

Зокрема, їм доручили подавати протести та страйки як свідчення розвиненої демократії, якій насправді нічого не загрожує.

Проблема в тому, пише Тібон, що всередині країни влада називає противників реформи зрадниками і підбурювачами, що розгойдують човен, і дуже недемократично намагається їх придушити.

Схоже, розуміння того, що ситуація зайшла надто далеко, прийшло навіть до ближнього оточення Нетаньяху.

У п'ятницю відразу два депутати Кнесету від партії "Лікуд" — Юлій Едельштейн та Елі Даляль — заявили, що не будуть далі підтримувати одностороннє просування судової реформи, без широкого консенсусу з опозицією.

"Я братиму участь у опрацюванні лише тих пунктів [законопроєкту], які матимуть загальнонаціональну підтримку", — заявив Елі Даляль.

Едельштейн, у минулому голова Кнесету, сказав, що керівництво країни "заснуло за кермом", настав час прокинутися і виправити ситуацію.

На думку експертів, бунт у "Лікуді" та відмежування від ультраправих партнерів щодо коаліції, можливо, єдиний можливий спосіб зупинити божевілля в країні.

Суть розколу

До сьогоднішньої ситуації призвела судова реформа, ініційована урядом Нетаньяху та ухвалена попри багато місяців масових протестів.

Зважаючи на відсутність в Ізраїлі конституції, спостереження за дотриманням конституційних норм у країні досі здійснював Верховний суд, який міг скасовувати будь-які ініціативи уряду, якщо вважав їх неправовими.

Судова реформа передбачає, що тепер будь-яке вето Верховного суду можна буде подолати простою парламентською більшістю у 61 голос.

Іншими словами, правляча коаліція, яка якраз і має в своєму розпорядженні більшість крісел у Кнесеті, відтепер зможе завжди обходити заборони судової влади і безперешкодно ухвалювати або скасовувати будь-які закони.