Українські військові вперше показали журналістам свої бойові морські дрони

41 хвилин(и) тому

Автор фото, CNN

Журналісти американської телекомпанії CNN розповіли, що першими отримали доступ на таємну базу українських ВМС, де військові тестують одну з найбільш секретних українських розробок - ударні морські дрони.

Морські безпілотники дозволяють українцям спостерігати за ситуацією у Чорному морі та на Кримському півострові та атакувати російські надводні цілі.

По військової могутності український флот і сили берегової оборони не можуть зрівнятися з російськими, і морські безпілотники стали важливим інструментом боротьби на морі.

Журналісти CNN - перші, хто отримав доступ на цю секретну базу, що ретельно охороняється, на одному з українських озер.

Їхні співрозмовники відмовилися назвати свої повні імена та звання у збройних силах України.

Оператор морського безпілотника, що представився як "Акула", показав журналістам пульт управління дроном, зібраний у спеціальній валізці.

Усередині - кілька виготовлених на замовлення екранів, джойстики, ручки та кнопки, деякі з яких прикриті ковпачками, щоб випадково не натиснути на них, особливо на кнопку з написом "Підрив".

Останні версії безпілотників, з якими вдалося ознайомитись журналістам CNN, важать до 1000 кілограмів, несуть до 300 кг вибухівки, запас ходу - до 800 кілометрів із максимальною швидкістю до 80 км/год.

Автор фото, U24.GOV.UA

Розробник безпілотника, який побажав зберегти анонімність, сказав, що роботу над морським дроном розпочали тільки після початку повномасштабної війни. За його словами, це була важлива робота, оскільки Україна мала не так багато сил, щоб протистояти морській державі - Росії.

"Нам треба було розробити щось своє, оскільки свого виробництва ми не мали", - розповідає він.

"Ці безпілотники - повністю українського виробництва, - продовжує розробник. - Вони спроєктовані та випробувані тут. Ми самі виробляємо корпуси, електроніку та програмне забезпечення. Понад 50% виробництва перебуває в Україні".

Українці досить активно застосовують морські дрони. Джерела в українських оборонних відомствах підтвердили CNN, що морські безпілотники брали участь як мінімум у двох недавніх атаках: на Керченський міст у липні та на порт Севастополь у Криму в жовтні минулого року.

Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України, повідомили тоді ВВС Україна джерела у СБУ.

"Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дістатися до мосту було складно, але врешті-решт це вдалося", — розповіло джерело в СБУ, щоправда, жодних інших подробиць не розкрило.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На фото видно пошкодження Кримського мосту

Внаслідок нападу частина мосту була виведена з ладу і не експлуатуватиметься як мінімум до вересня.

29 жовтня 2022 року кільком апаратам вдалося прорватися до стоянки кораблів і, за даними британської розвідки, пошкодити тральник "Іван Голубець" та фрегат "Адмірал Макаров".

Після цього ЗСУ здійснили ще кілька спроб атакувати Севастополь.

Як мінімум, одну атаку було виконано проти корабля у відкритому морі. Вранці 24 травня три морські дрони атакували російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який, як повідомило російське міноборони, був за 140 кілометрів на північний схід від протоки Босфор.

Російські військові стверджують, що всі три безпілотні катери були знищені, але ЗСУ опублікували відеозапис з камери одного з них, і на цих кадрах видно, що дрон зміг дістатися корабля впритул. Згодом, щоправда, Росія показала фотографії "Хурса", який повернувся до Севастополя своїм ходом.

Росіяни ще не встигли пристосуватися до нових можливостей України, стверджують розробники дронів.

"Дуже важко влучити в такий маленький безпілотник, його дуже важко знайти, - каже один із них. - На цю мить швидкість цих дронів перевищує швидкість будь-якого морського судна у Чорноморському регіоні".

Він стверджує, що їхня робота по російських військово-морських цілях змушує росіян відходити далі в Чорне море, що ускладнює завдання ракетних ударів по Україні. "300, 400, 600 км - це велика відстань, яка унеможливлює одні операції та ускладнює інші", - говорить він.

Автор фото, SCREENSHOT U24.GOV.UA

За його словами, це робить такі міста як Одеса більш безпечними.

Однак після удару по Керченському мосту місто кілька днів зазнавало інтенсивних повітряних атак безпілотників і крилатих ракет, випущених у тому числі і з кораблів Чорноморського флоту Росії. Під ударом опинилися 25 об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, розташованих у місті. Москва заявила, що це була реакція у відповідь, націлена на район, де, на її думку, будувалися і зберігалися морські безпілотники.

Серед розробників морських дронів, однак, панує оптимізм.