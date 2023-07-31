"Тому що кохав". Суд звільнив британця, який вбив свою важко хвору дружину

20 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Девіду Хантеру бракує слів, щоб описати свої почуття після виходу на волю

Суд Кіпру звільнив з-під варти британського громадянина, який допоміг своїй хворій на рак дружині скоїти самогубство.

Девіда Хантера визнали винним у ненавмисному вбивстві своєї 74-літньої дружини Дженіс у їхньому будинку у Пафосі в 2021 році. Чоловіка ув'язнили на два роки.

76-річного колишнього шахтаря з англійського графства Нортумберленд звільнили після 19 місяців під вартою в очікуванні суду.

Хантер сказав на суді, що його дружина "плакала і благала", щоб він позбавив її життя, тому що вона страждала від раку крові.

Автор фото, знімок із сімейного архіву Підпис до фото, Девід і Дженіс Хантери, вийшовши на пенсію, переїхали на Кіпр

На сходах окружного суду Пафоса він сказав BBC: "Я хотів би подякувати всім людям, які допомогли мені, і особливо моїм товаришам і колегам по роботі".

"Я не знаю, де б я був без них. Коли ви працюєте на вугільній шахті, ви - сім'я", - додав він.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Хантер поспілкувався із журналістами після того, як його звільнили з-під варти

Його адвокати добивалися умовного вироку. В історії кіпрських судів така справа стала першою.

Минулого тижня адвокат Хантера Ріца Пекрі заявила, що його мотивом було "звільнити свою дружину від страждань, яких їй завдала хвороба".

Суд зазначив, що пані Хантер "бажала" померти і що її чоловік "кохав її".

Хантер, уродженець англійського міста Ашингтон, сказав, що "ніколи за мільйон років" не задушив би свою дружину, з якою він прожив 52 роки, якби вона не попросила його про це.

На суді він показав, як тримав руками рот і ніс своєї дружини, і сказав, що зрештою вирішив здійснити її бажання після того, як у неї сталася "істерика".

У суді стало відомо, що він також намагався вбити себе, випивши велику дозу пігулок, але його врятували медики, які вчасно приїхали.

Автор фото, Family handout Підпис до фото, Подружжя прожило у шлюбі понад 50 років

Раніше державний прокурор Андреас Хаджікіру заявив BBC, що Хантер убив свою дружину з "корисливих мотивів", додавши: "Він піклувався про себе".

Він сказав суду, що Дженіс померла від удушення і що це була "жахлива смерть", а її кінець не був "безболісним і мирним".

Прокурори заявили, що Дженіс відвідувала перукаря кожні два тижні, що, за їхніми словами, доводить, що в неї було соціальне життя і вона доглядала за собою.

Виносячи вирок Хантеру, суддя Міхаліс Друссіотіс заявив, що суд "стикнувся із нетиповою справою".

"Це злочин проти життя, яке є найвищою цінністю. Забрати його - злочин", - сказав він.

"Але перед нами унікальний випадок, коли життя забрали через почуття любові з метою звільнити людину від страждань, яких їй завдавала хвороба".

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Хантер убив Дженіс в їхньому будинку поблизу Пафоса

Донька подружжя, Леслі Которн з Норфолка, описала останні 19 місяців як "живий кошмар" для сім'ї.

"Я думала, що втратила його назавжди. Не можу в це повірити. Це дивовижно. Я просто не думала, що це буде можливо, з огляду на те, як розвивався судовий процес", - сказала вона.

"Я тішуся і відчуваю полегшення через те, що мого любого тата звільнили. Сьогодні ми починаємо знову будувати своє життя".

"Звільнення тата також означає, що ми нарешті можемо оплакати кончину моєї мами, я сподіваюся, що люди поважатимуть наше приватне життя, поки ми зможемо примиритися з її втратою".

"Стільки людей наполегливо працювали та підтримували нас, щоб повернути мого тата додому, я не можу згадати тут усіх, але ви знаєте, кого я маю на увазі, і ви знаєте, як ми вам вдячні".

"Люблячі стосунки"

Після розмови зі своїм батьком телефоном Которн додала: "Розмова з татом була найдивовижнішою справою. Я відчуваю, що моє серце знову б'ється".

Вона також сказала, що батько поки що не повернеться до Великої Британії і залишиться на Кіпрі, щоб він міг відвідувати могилу дружини та "попрощатися належним чином".

Дженіс Хантер поховали неподалік від колишнього будинку подружжя в Тремітусі - тихому селі приблизно за три кілометри від туристичного міста Пафос.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Хантер досі не міг відвідати могилу дружини

Адвокат Майкл Полак з юридичної компанії Justice Abroad, який захищав Хантера, сказав, що вирок не був простим, "з огляду на те, таку справу ніколи раніше не розглядали у судах Кіпру".

Він додав, що звільнення його клієнта було "все, на що ми сподівалися".

"Йому висунули звинувачення в умисному вбивстві, яке передбачає довічне ув'язнення, його життя так і завершилось б тут у в'язниці на Кіпрі. Потім два тижні тому вирок змінили на ненавмисне вбивство", - розповів він.

"Суддя дав зважений погляд на справу [сьогодні], він згадав безумовну цінність життя, але також розповів про конкретні обставини цієї справи".

"Вони прожили разом понад 50 років. Це були люблячі стосунки".

"Коли хтось просить вас вбити його, тому що відчуває такий біль, ухвалити таке рішення, мабуть, надзвичайно важко".

"Ми всі сподіваємось, що нам ніколи в житті не доведеться ухвалювати таке рішення".