Атаки безпілотників по Росії. Усе, що відомо на цей момент

Джейк Хортон, Ольга Робінсон, Даніель Палумбо

BBC Verify

46 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Протягом останніх місяців Росія неодноразово звинувачувала Україну у тому, що вона завдає ударів дронами по її території.

Про останню таку атаку міністерство оборони РФ повідомляло 30 липня. Тоді, як зазначали у відомстві, три безпілотники збили над Москвою, два з яких впали на офіси.

Хоча Україна не взяла на себе відповідальність за конкретні інциденти, президент Володимир Зеленський заявив, що напади на територію Росії - це "неминучий, природний і абсолютно справедливий процес".

Скільки атак?

За повідомленнями російських ЗМІ, які відстежує BBC Verify, цього року в РФ та на окупованій нею території в Україні зафіксували понад 120 імовірних атак безпілотників.

Вони переважно були у Брянській і Бєлгородській областях поблизу західного кордону з Україною, а також в анексованому Криму.

Останніми місяцями в Московській області, яка за 450 км від кордону, сталася серія атак безпілотників, серед них і удари 30 травня, які пошкодила кілька будівель.

Після ще однієї атаки, яка була по аеропорту "Внуково" у Москві 4 липня, владі довелося змінити розклад рейсів.

Аеропорт знову ненадовго закрили після атак безпілотників 30 липня.

А раніше Росія звинувачувала Україну у спробі вбити Володимира Путіна під час атаки безпілотників на Кремль 3 травня, яку Київ заперечує.

У 2023 році цілями стали нафтові об'єкти, аеродроми та енергетична інфраструктура.

Ми ідентифікували щонайменше дев'ять атак безпілотників на нафтосховища. Одна з них була у Севастополі 29 квітня, внаслідок чого знищено кілька нафтових резервуарів.

31 травня в Краснодарському краї на півдні Росії, приблизно за 200 км від кордону з Кримом, спалахнув нафтопереробний завод. Губернатор області сказав, що ймовірно це сталося через безпілотник.

Лейла Гест, аналітик консалтингової компанії Sibylline з питань безпеки, тоді сказала: "Українські війська, швидше за все, завдаватимуть ударів по нафтопереробних заводах, а також залізничній інфраструктурі та інших матеріально-технічних базах, щоб спричинити максимальні збої в їхній логістиці перед майбутнім контрнаступом".

У лютому за 100 км від Москви впав безпілотник, який, за словами місцевого губернатора, був спробою вразити цивільну інфраструктуру.

Уламки на фотографіях схожі на безпілотник UJ-22 українського виробництва.

Він має радіус дії 800 км в автономному польоті, але при прямому контролі - значно менший.

Автор фото, Anton Gerashchenko Підпис до фото, Фото безпілотника, вочевидь, UJ-22 українського виробництва

За повідомленнями місцевих ЗМІ, 10 травня на військовому полігоні у Воронезькій області було поранено щонайменше 10 російських солдатів.

А в грудні минулого року безпілотник вдарив по авіабазі за 600 км на північний схід від кордону з Україною. Тоді, за даними російських військових, загинули три людини.

Куди можуть долетіти українські дрони?

Обидві сторони конфлікту використовують безпілотники, при цьому Росія атакує територію України дронами іранського виробництва. Росія здійснила сотні атак БпЛА по території України, остання була лише 30 липня.

Під час багатьох атак росіян гинули мирні жителі.

Україна каже, що стрімко нарощує виробництво безпілотників, тому що на лінії фронту зростає на них попит.

Щодо радіусу дії, експерти кажуть, що безпілотники, запущені з України, можуть досягати місць в глибині Росії, у тому числі у Москві.

"Хоча Україна не підтвердила, що її збройні сили здійснили атаки [на Москву], я думаю, що превентивні рейди, які ми бачили минулого року, доводять, що Україна має можливість здійснювати такі атаки на великі відстані з території України", - говорить Девід Ченчіотті, редактор блогу Aviationist.

Спеціаліст з безпілотників Стів Райт також заявив, що безпілотник, який вдарив по Кремлю, також міг бути запущений з території України.

Але він додав: "Я припускаю, що безпілотник все ж був запущений з набагато ближчої точки, адже він зміг уникнути потужної системи ППО навколо російської столиці".

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров хвалився українським дроном R18, який "може долетіти з Києва до Москви і назад".

Але він заперечив, що закликав до ударів безпілотниками по Москві.

Ченчіотті каже: "Україна широко використовувала кілька безпілотників, а дрон Bayraktar TB2 став справжньою зіркою повітряної війни для України, адже завдавав значних втрат російським силам. Деякі випадки зафіксовані на відео, які ширилися інтернетом".