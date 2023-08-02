"Краще Росія, ніж Франція". Чому в Нігері запанували промосковські настрої

Тхіма Ілла Іссуфу, Беверлі Оченг

BBC World Service, Ніамей і Найробі

7 хвилин(и) тому

У місті, де поваленого президента Нігеру Мохамеда Базума традиційно підтримували, місцевий бізнесмен з гордістю демонструє свій одяг у кольорах російського прапора. Після державного перевороту чимало мешканців Нігеру відверто висловлюють свою прихильність Росії.

Тепер між військовими та Заходом точиться запекла словесна війна.

Базум був вірним союзником Заходу у боротьбі з войовничими ісламістами, а також був сильним економічним партнером.

У Нігері розташована французька військова база, країна є сьомим у світі виробником урану. Чверть палива, яке є життєво важливим для ядерної енергетики, йде в Європу, насамперед у Францію. Саме її колонією був колись Нігер.

Після того, як 26 липня генерал Абдурахаман Чіані скинув президента в результаті державного перевороту, на вулицях раптово з'явилися російські кольори.

Тисячі людей взяли участь в акції протесту у столиці країни Ніамеї у неділю, дехто розмахував російськими прапорами і навіть напав на посольство Франції.

Тепер, здається, цей "рух" поширюється по всій країні.

Бізнесмен, який живе за 800 км від столиці у центральному місті Зіндер, не захотів називати своє ім'я з міркувань безпеки та попросив, щоб ми розмили його обличчя.

"Я за Росію і мені не подобається Франція, - сказав він. - Я був противником Франції з дитинства".

"Вони експлуатували всі багатства моєї країни, як-от уран, нафту і золото. Найбідніші нігерці не можуть дозволити собі їсти три рази на день через Францію".

Чоловік каже, що у протесті в Зіндері на підтримку військового перевороту взяли участь тисячі людей.

Він сказав, що попросив місцевого кравця взяти білий, синій і червоний кольори російського прапору та пошити для нього одяг. Він заперечує, що це проплатили проросійські групи.

У Нігері проживає 24,4 мільйона людей. Двоє із п'яти мешканців країни живуть у крайній бідності з менш ніж 2,15 долара доходів на день.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Учасники демонстрацій на підтримку перевороту часто були з російськими прапорами

Президент Базум вступив на посаду у 2021 році під час першого демократичного та мирного переходу влади в Нігері з моменту здобуття незалежності у 1960 році.

Але його уряд став мішенню для ісламістських бойовиків, пов'язаних з угрупованням "Ісламська держава" та "Аль-Каїдою", які переміщаються регіонами Сахари та Сахеля південніше.

Під натиском ісламістів у сусідніх Малі та Буркіна-Фасо - теж колишніх французьких колоніях, де у Франції значні інтереси, - останніми роками військові захопили владу, заявивши, що це допоможе у боротьбі з джихадистами.

Як і в Нігері, обидві ці країни раніше мали значну кількість французьких військ, які їм допомагали. Але оскільки напади ісламістів тривали, у регіоні почали зростати антифранцузські настрої, і мешканці усіх трьох країн почали звинувачувати французів у недостатніх зусиллях, щоб зупинити джихадистів.

Прийшовши до влади, хунта в Малі вітала російську групу найманців "Вагнер", які спочатку витіснили французькі війська, а потім змусили тисячі миротворців ООН залишити країну.

Хоча напади ісламістів у Малі не припинились. Але хунта Буркіна-Фасо також зблизилася з Росією та вигнала сотні французьких військових.

У Нігері адміністрація Базума часто забороняла антифранцузькі протести.

У середині 2022 року вона ж схвалила передислокацію французьких військ у Нігер після того, як їм наказали залишити Малі. Декілька громадських організацій у Нігері активізували антифранцузькі протести.

Ключовим у поширенні протестів став рух M62, сформований у серпні 2022 року коаліцією активістів і профспілок. Вони виступали проти зростання вартості життя, поганого управління та присутності французьких військ.

Підпис до фото, Російський триколор раптово став популярним на вулицях Нігеру

Влада Нігеру забороняла чи жорстоко придушувала акції протесту групи, а її лідера Абдулая Сейду ув'язнили на дев'ять місяців у квітні 2023 року за "порушення громадського порядку".

Після усунення президента Базума M62 розправила плечі.

Державне телебачення незвично цитувало членів групи, які мобілізували масові протести на підтримку хунти, а також засудили санкції, введені лідерами Західної Африки через переворот.

Незрозуміло, чи пов'язана ця група з хунтою, відомою як Національна рада із захисту батьківщини (CNSP), або з Росією.

Але вона об'єднала під своє крило декілька інших організацій - таких як Координаційний комітет демократичної боротьби (CCLD) Буката та Молодіжні дії за Нігер, які брали участь у недільних протестах.

Проросійський бізнесмен із Зіндера позитивно оцінює те, як Москва може допомогти його батьківщині.

"Я хочу, щоб Росія допомогла з безпекою та продовольством, - каже він. - Росія може постачати технології для покращення нашого сільського господарства".

Але Мутака, фермер, який також живе в Зіндері, відкидає цей аргумент і каже, що переворот є поганою новиною для всіх.