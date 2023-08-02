"Краще Росія, ніж Франція". Чому в Нігері запанували промосковські настрої
- Тхіма Ілла Іссуфу, Беверлі Оченг
- BBC World Service, Ніамей і Найробі
У місті, де поваленого президента Нігеру Мохамеда Базума традиційно підтримували, місцевий бізнесмен з гордістю демонструє свій одяг у кольорах російського прапора. Після державного перевороту чимало мешканців Нігеру відверто висловлюють свою прихильність Росії.
Тепер між військовими та Заходом точиться запекла словесна війна.
Базум був вірним союзником Заходу у боротьбі з войовничими ісламістами, а також був сильним економічним партнером.
У Нігері розташована французька військова база, країна є сьомим у світі виробником урану. Чверть палива, яке є життєво важливим для ядерної енергетики, йде в Європу, насамперед у Францію. Саме її колонією був колись Нігер.
Після того, як 26 липня генерал Абдурахаман Чіані скинув президента в результаті державного перевороту, на вулицях раптово з'явилися російські кольори.
Тисячі людей взяли участь в акції протесту у столиці країни Ніамеї у неділю, дехто розмахував російськими прапорами і навіть напав на посольство Франції.
Тепер, здається, цей "рух" поширюється по всій країні.
Бізнесмен, який живе за 800 км від столиці у центральному місті Зіндер, не захотів називати своє ім'я з міркувань безпеки та попросив, щоб ми розмили його обличчя.
"Я за Росію і мені не подобається Франція, - сказав він. - Я був противником Франції з дитинства".
"Вони експлуатували всі багатства моєї країни, як-от уран, нафту і золото. Найбідніші нігерці не можуть дозволити собі їсти три рази на день через Францію".
Чоловік каже, що у протесті в Зіндері на підтримку військового перевороту взяли участь тисячі людей.
Він сказав, що попросив місцевого кравця взяти білий, синій і червоний кольори російського прапору та пошити для нього одяг. Він заперечує, що це проплатили проросійські групи.
У Нігері проживає 24,4 мільйона людей. Двоє із п'яти мешканців країни живуть у крайній бідності з менш ніж 2,15 долара доходів на день.
Президент Базум вступив на посаду у 2021 році під час першого демократичного та мирного переходу влади в Нігері з моменту здобуття незалежності у 1960 році.
Але його уряд став мішенню для ісламістських бойовиків, пов'язаних з угрупованням "Ісламська держава" та "Аль-Каїдою", які переміщаються регіонами Сахари та Сахеля південніше.
Під натиском ісламістів у сусідніх Малі та Буркіна-Фасо - теж колишніх французьких колоніях, де у Франції значні інтереси, - останніми роками військові захопили владу, заявивши, що це допоможе у боротьбі з джихадистами.
Як і в Нігері, обидві ці країни раніше мали значну кількість французьких військ, які їм допомагали. Але оскільки напади ісламістів тривали, у регіоні почали зростати антифранцузські настрої, і мешканці усіх трьох країн почали звинувачувати французів у недостатніх зусиллях, щоб зупинити джихадистів.
Прийшовши до влади, хунта в Малі вітала російську групу найманців "Вагнер", які спочатку витіснили французькі війська, а потім змусили тисячі миротворців ООН залишити країну.
Хоча напади ісламістів у Малі не припинились. Але хунта Буркіна-Фасо також зблизилася з Росією та вигнала сотні французьких військових.
У Нігері адміністрація Базума часто забороняла антифранцузькі протести.
У середині 2022 року вона ж схвалила передислокацію французьких військ у Нігер після того, як їм наказали залишити Малі. Декілька громадських організацій у Нігері активізували антифранцузькі протести.
Ключовим у поширенні протестів став рух M62, сформований у серпні 2022 року коаліцією активістів і профспілок. Вони виступали проти зростання вартості життя, поганого управління та присутності французьких військ.
Влада Нігеру забороняла чи жорстоко придушувала акції протесту групи, а її лідера Абдулая Сейду ув'язнили на дев'ять місяців у квітні 2023 року за "порушення громадського порядку".
Після усунення президента Базума M62 розправила плечі.
Державне телебачення незвично цитувало членів групи, які мобілізували масові протести на підтримку хунти, а також засудили санкції, введені лідерами Західної Африки через переворот.
Незрозуміло, чи пов'язана ця група з хунтою, відомою як Національна рада із захисту батьківщини (CNSP), або з Росією.
Але вона об'єднала під своє крило декілька інших організацій - таких як Координаційний комітет демократичної боротьби (CCLD) Буката та Молодіжні дії за Нігер, які брали участь у недільних протестах.
Проросійський бізнесмен із Зіндера позитивно оцінює те, як Москва може допомогти його батьківщині.
"Я хочу, щоб Росія допомогла з безпекою та продовольством, - каже він. - Росія може постачати технології для покращення нашого сільського господарства".
Але Мутака, фермер, який також живе в Зіндері, відкидає цей аргумент і каже, що переворот є поганою новиною для всіх.
"Я не підтримую приїзд росіян в цю країну, тому що вони всі європейці і нам ніхто не допоможе, - вважає чоловік. - Я люблю свою країну і сподіваюся, що ми зможемо жити в мирі".