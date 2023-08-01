Вояджер 2: NASA через помилку втратила зв'язок з унікальним космічним зондом

Андре Роден-Пол

BBC News

19 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA Підпис до фото, "Вояджер-2" припинив отримувати команди НАСА та надсилати дані на Землю

Космічне агентство NASA повідомило, що втратило зв'язок із зондом "Вояджер-2", єдиним космічним кораблем, який пролітав повз Нептун і Уран на околицях Сонячної системи. На його борту - платівка з інформацією про Землю для інопланетян.

Минулого місяця апарат, який досліджує космос з 1977 року, отримав неправильну команду, і його антена відхилилась на два градуси від Землі.

В результаті зонд перестав отримувати команди або надсилати дані.

У NASA заявили, що сподіваються, що зв'язок відновиться, коли зонд перезавантажиться. Це буде у жовтні.

"Вояджер-2" перебуває на відстані майже 20 мільярдів кілометрів від Землі, рухаючись зі швидкістю 55 тисяч км/год у міжзоряному просторі.

З 21 липня зонд не може надсилати дані у Мережу глибокого космосу NASA - масив гігантських радіоантен по всьому світу. Космічний корабель також не отримує команди від наземних операторів.

Однак вчені сподіваються, що зв'язок із зондом, місія якого триває вже майже 46 років, вдасться відновити.

У понеділок NASA повідомила, що її величезна антена, встановлена у столиці Австралії Канберрі, намагається виявити будь-які випадкові сигнали від "Вояджера-2". Щоб сигнал досяг Землі з такої відстані, потрібно понад 18 годин.

Антена також відправлятиме у напрямку "Вояджера-2" команди, щоб, як сподіваються в NASA, встановити контакт із зондом, повідомили в Лабораторії реактивного руху NASA, яка керує місіями "Вояджер".

Космічний зонд також запрограмований кілька разів на рік самостійно повертатися антеною до Земі. Наступний поворот відбудеться 15 жовтня. Завдяки цьому зв'язок, як повідомили в NASA, має відновитися.

Тим часом вчені сподіваються, що космічний корабель, навантажений науковими приладами, залишатиметься на запланованій траєкторії у космосі.

"Вояджер-2" та його близнюк "Вояджер-1" - єдині космічні апарати, які коли-небудь працювали за межами геліосфери, захисної бульбашки частинок і магнітних полів, створених Сонцем. Вони досягли міжзоряного простору у 2018 і 2012 роках відповідно.

Зонди були розроблені, щоб скористатися перевагами рідкісного параду зовнішніх планет Сонячної системи, який відбувається приблизно кожні 176 років, для дослідження Юпітера і Сатурна.

"Вояджер-2" - єдиний космічний корабель, який пролетів біля Нептуна і Урана. "Вояджер-1" зараз перебуває за 24 мільярда кілометрів від Землі, що робить його найвіддаленішим космічним кораблем людства.

Кожен зонд містить золоту платівку зі звуками, зображеннями та повідомленнями з Землі, призначеними для передачі історії нашого світу інопланетянам.