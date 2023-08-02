Наступ України став масштабнішим. Чи буде прорив до кінця літа?

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські воїни 128-ї бригади територіальної оборони відпрацьовують окопно-штурмову та протимінну тактику

Українські сили переходять від невеликих атак по всьому фронту з метою виявити слабкі місця противника до більш масштабних ударів. Але чи зможуть вони добитися суттєвого успіху у найближчі тижні? Про це міркують західні ЗМІ, аналізуючи ситуацію на фронті в Україні.

Останні повідомлення свідчать про те, що український наступ набирає обертів, що дозволяє говорити про можливість проривів у кількох точках уздовж російських оборонних ліній.

Україна спрямовує значну частину своїх сил, щоб досягти прогресу, включаючи декілька бригад, навчених і озброєних союзниками Києва по НАТО, пише The Conversation.

"Ситуація свідчить про те, що українські сили відходять від менш масштабних дій, спрямованих на формування поля бою, і починають атакувати силою", - аналізує ситуацію видання.

Після серії ракетних атак з метою погіршити логістику російської армії, Київ сподівається, що зможе відвоювати значні території протягом найближчих тижнів. Військове керівництво усвідомлює, що до того, як погода погіршиться і швидке просування буде утрудненим, залишилось не так багато часу.

Утім, є декілька вагомих причин того, чому Україні так важко просуватися.

Чому так повільно?

Попри те, що російська армія, судячи з повідомлень, дезорганізована і страждає від низького морального духу, вона змогла винести уроки з успіху осіннього контрнаступу України минулого року і підготувати оборонні позиції, які простягаються на сотні кілометрів, пише The Conversation.

Мінні поля стали суттєвою перешкодою на шляху західних танків і бронетехніки, чия роль без підтримки з повітря виявилася не такою дієвою, пише The Guardian.

Українці адаптували свою тактику, використовуючи невеликі піхотні підрозділи, які часто вночі намагаються пробитися крізь заміновані території. Але це робить наступ надто повільним. До того, розчищені у мінних полях проходи росіяни знову швидко закидають боєприпасами з безпілотників чи артилерії, пояснює видання.

На відміну від російських командувачів, які заганяли на мінні поля в'язнів і призовників, українське командування робить ставку на битву на виснаження, а також на високу точність своєї артилерії, яка має розірвати російську оборону та перерізати лінії постачання.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Знищений російський танк на Запорізькому напрямку

Ще один важливий факт, звертає увагу The Conversation, це цінність військових сил, які беруть участь у наступі.

Наступ почався за участю близько 40 тисяч спеціально навчених і екіпірованих військ. Підкріплені досвідченими офіцерами та західним обладнанням, ці новосформовані бригади є величезною інвестицією в людей і обладнання. Україна не може дозволити собі обміняти ці сили на скромні здобутки на полі бою, з огляду на те, що замінити ці сили буде важко, пишуть автори матеріалу.

Вони зауважують, що важкі втрати на перших етапах наступу змусили Україну переглянути свій підхід. Генерал Сирський, архітектор кількох з важливих перемог України, наголошує на важливості обережного підходу. Закликав не очікувати "голлівудських" результатів і президент Володимир Зеленський.

Ці заяви свідчать про те, що прогрес триватиме, але повільно і обережно. Це може розчарувати ключових союзників України по НАТО, деякі з них вже почав критикувати темпи просування, наголошує The Conversation.

Шанс прорвати оборону

Але зараз є ознаки того, що Україна може прорвати російську оборону у кількох місцях. Якщо вона зможе досягти значного прориву, Україна буде швидко нарощувати темп, використовуючи свої бронетехнічні та механізовані підрозділи для просування в глиб окупованих Росією регіонів, пише The Conversation.

"Навіть незначний прогрес на полі бою може створити серйозний тиск на Кремль", - вважають автори статті. Заколот вагнерівців, нездатність захистити повітряний простір над Москвою від атак українських безпілотників свідчать про те, щорежим Путіна перебуває у хиткому становищі.

Симптомами цієї нестабільності є нещодавні зміни у закони про мобілізацію в Росії та відновлення ядерних погроз. Наприклад, останні заяви союзника Володимира Путіна Дмитра Медведєва про те, що Росія застосує ядерну зброю, якщо українські сили повернуть собі окуповані території.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Напис у будинку в селі Новодарівка Запорізької області, звільненому 4 червня

Однією з головних цілей України є просування до Азовського моря, приблизно за 60 км на південь від місця, де зараз перебувають її війська. Якщо цієї мети досягнуть, це фактично розріже російські війська там на дві ізольовані половини, нагадує видання.