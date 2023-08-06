"Головне, що біля моря". Як росіяни полюють за дешевими квартирами в окупованому Маріуполі

Адам Робінсон, Ерван Ріволт, Ольга Робінсон

BBC Verify

14 хвилин(и) тому

Минає рік, відколи українське місто Маріуполь практично зруйнували та захопили російські війська. Тепер його розбудовують та представляють як вітрину правління Москви, а деякі росіяни навіть сподіваються купити там житло.

Росія заявила, що анексувала Маріуполь разом з усіма іншими окупованими територіями після серії так званих референдумів, які не визнає Україна та світ.

Близько 90% будівель міста були пошкоджені або зруйновані російськими обстрілами під час виснажливої двомісячної облоги. Тисячі мирних жителів були вбиті, а близько 350 тис. людей, за даними ООН, виїхали з міста, де до війни проживало близько 430 тисяч.

Зараз окупаційна влада, схоже, має намір "русифікувати" місто, змінити україномовні дорожні знаки на російські, запровадити російську програму в школах та підштовхнути решту жителів до отримання російських паспортів.

BBC Verify використала супутникові знімки, щоб показати, як Росія перебудовує місто.

Водночас попри те, що нова забудова триває, у місті досі залишаються значні руйнування. А мешканці міста, що жили тут до окупації, бояться невизначеності майбутнього.

Автор фото, Джерело: Planet Labs PBC Підпис до фото, Нові житлові комплекси, які постають на околицях Маріуполя. Порівняння фото за 2 червня 2022-го та за 2 серпня 2023-го

"Я знайшов житло. Маріуполь буде прекрасним містом", — заявив ВВС Володимир, житель арктичного російського міста Мурманська.

Він, а також інші росіяни, з якими спілкувалася BBC, не схотів оприлюднювати своє повне ім'я.

Володимир - один з десятків росіян, які протягом останніх місяців шукали нерухомість в окупованому місті через найпопулярнішу соціальну мережу Росії "ВКонтакте".

Володимир каже, що вже продав свою квартиру в рідному місті і незабаром з усією родиною переїде до Маріуполя.

"Головне, що це біля моря", - каже він BBC і додає, що зважився на це зараз, бо ціни низькі.

Зауваження Володимира повторюють те, що мільйони росіян чули від підконтрольних Кремлю ЗМІ протягом останнього року.

На державному телебаченні не вщухає потік яскравих репортажів, у яких відбудова Маріуполя йде "рекордними" темпами, а життя повертається до норми.

"На місці руїн зараз нові житлові будинки, дитячі садки, школи - все відновлюється за найсучаснішими технологіями", - йдеться в репортажі державного телеканалу "Россия 1".

Супутникові зображення, проаналізовані BBC, справді показують, що за останній рік у місті з'явилися численні багатоповерхові житлові комплекси, переважно на околицях.

На північно-західній околиці міста є великий новий район багатоповерхівок, який називається "Невський".

Автор фото, WALK AND TALK/YOUTUBE Підпис до фото, Підпис до зображення, Житловий комплекс "Невський" - головна новобудова міста

Але зображення, зроблені супутником, також показують, що масштаби руйнувань у місті все ще величезні.

Це особливо помітно в деяких частинах центру міста, де більшість будівель все ще не мають дахів.

Олександр (ім'я змінене), працівник зруйнованого металургійного комбінату "Азовсталь", який залишився в місті, називає те, що показують на російському телебаченні, "сміттям".

За його оцінками, наразі вдалося відновити лише близько 10% будинків, які постраждали під час бойових дій.

Доки в місті постають нові житлові комплекси, інші житлові будинки зносять, називаючи їх такими, що не підлягають відновленню.

Автор фото, Джерело: Planet Labs PBC Підпис до фото, Знесені квартали. Порівняння фото за 6 травня 2022 року та за 27 квітня 2023 року

Йдеться про цілий мікрорайон площею близько 315 тис. кв.м. Згідно із супутниковими знімками, це східна частина Маріуполя, яка сильно постраждала від бойових дій.

За словами Олександра, на цьому місці практично нічого не будують натомість.

"Ось вони знесли багатоповерхівку, і тепер там просто діра в землі, фундаменти не закладаються, нічого не робиться", - каже він BBC.

Затримки та обмеження

Офіційно ті, чиї будинки зруйновані чи знесені, можуть претендувати на отримання квартири в новобудовах, що з'являються.

Як російське державне телебачення, так і прокремлівські канали YouTube регулярно показують, як начебто щасливі сім'ї переїжджають у свої нові домівки.

Проте багато місцевих жителів, у тому числі й ті, з ким ми спілкувалися, розповідають, що процес йде страшенно повільно, а на практиці існує багато обмежень, через що новобудови стоять напівпорожніми.

Автор фото, Россия 1 Підпис до фото, На підконтрольних Кремлю російських телеканалах багато позитивних репортажів про Маріуполь

Світлана (ім'я змінено) каже, що її бабуся все ще чекає на квартиру замість тієї, яку вона втратила, коли її будинок знесли. Її повідомили, що вона отримає нову квартиру ще в березні, відтоді минуло кілька місяців.

"Людей ставлять у якусь чергу і не знають, де вони візьмуть квартиру", - розповідає BBC Світлана, яка через війну виїхала жити за кордон.

Олександр сказав ВВС, що, на його думку, квартири роздають "дуже економно і дуже вибірково" людям, які "мають відверто проросійські погляди".

Поширеною причиною відмови, про яку багато повідомляють маріупольці в мережі, є наявність у власності іншого майна, крім їхньої зруйнованої квартири, в тому числі земельної ділянки, частки в іншій квартирі чи дачі за містом.

Анна, жінка, чий будинок знесли, розповіла місцевому проросійському телеканалу "Маріуполь 24", що їй відмовили у заміні квартири, оскільки вона володіє сараєм площею 8 кв. м у селі за 40 км від міста.

Автор фото, Сайт Житлового будинку на Нахімова Підпис до фото, На сайті забудовника "Дому на Нахімова" представлені плани нового приватного житлового комплексу, квартири в якому мешканці знесеного кварталу не можуть собі дозволити

На місці її будинку на проспекті Нахімова, на захід від центру міста, будується новий житловий будинок під назвою "Дім на Нахімова".

Будинок, сайт якого створює враження, що йдеться про елітну нерухомість, зводить приватна російська будівельна компанія, квартири тут продаватимуть на вільному ринку в іпотеку.

"Зараз у нас немає можливостей купити житло в іпотеку, — розповіла Анна каналу "Маріуполь 24". — Як ми могли це зробити?".

Забудовники "Дому на Нахімова" повідомили, що більшість квартир у комплексі вже заброньовані, і назвали ціну квартири площею 35 квадратних метрів - 3,55 мільйона рублів (близько 37,5 тис. доларів).

"Боїться повернення українців"

Росіяни, з якими ми спілкувалися, здається, не злякалися масштабів руйнувань у місті або проблем, на які скаржаться мешканці Маріуполя.

"Звичайно, Україна знищила місто", — каже Володимир, ігноруючи той факт, що Росія вторглася в Україну, спричинивши масові руйнування.

"Росія відбудує місто з нуля... і буде ще краще, ніж воно було в складі України", - додає він.

Оксана з Татарстану, мати кількох дітей, яка каже, що "завжди мріяла жити біля моря", висловила стурбованість перспективою повернення українців.

Україна зараз намагається просунутися на південь у напрямку Маріуполя в рамках контрнаступу.

І якщо їй вдасться повернути собі місто, майнові права, надані під час окупації, ймовірно, будуть оголошені недійсними, сказала ВВС Уна Гетевей, професор права Єльського університету.

Але це не відлякує таких людей, як Оксана: "Я ще не відмовилася від мрії, — каже вона. - Моя ціль — мати власний будинок площею не менше 180 кв".