Саудівські переговори щодо миру в Україні. Про що домовилися і що стало проривом

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У Саудівській Аравії відбулися дводенні переговори - представники понад 40 країн за одним столом обговорювали формулу миру для України. Росія участі не брала, проривних рішень не ухвалювали, але західні видання та дипломати вважають досягненням участь Китаю й те, що позиції сторін стали менш категоричними.

Перемовини у саудівській Джидді стали другим раундом після подібної зустрічі в данському Копенгагені в червні цього року. Зараз були представники майже втричі більшої кількості держав з усіх куточків світу - загалом понад 40, включаючи США, Китай, Індію, Бразилію, ПАР, Велику Британію, Мексику, Туреччину, Індонезію, Японію, Чилі та країни Євросоюзу.

У результаті сторони вирішили продовжити консультації, йдеться у підсумковому комюніке. Про жодні інші спільні дії там не згадують.

"Різні країни, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх поєднує пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу миру. Тому що міжнародний порядок, порушений російською агресією, треба відновити", — заявив у зверненні до учасників президент Володимир Зеленський.

Голова офісу президента Андрій Єрмак, який очолював українську делегацію в Джидді, назвав консультації "дуже продуктивними".

Він додав, що "були різні погляди", але всі віддані принципам поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності України.

"Чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію", - заявив Єрмак.

Росія в переговорах участі не брала. Але у Москві вже заявили, що вважають неприйнятними умови, які обговорювали у Джидді.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі підстав для мирної угоди з Києвом немає, і військові дії продовжаться в найближчому майбутньому.

Участь Китаю - "суперпрорив"

Особливо західні дипломати та преса оцінили те, що в перемовинах взяв участь офіційний Пекін - до Джидди приїхав спеціальний представник китайського уряду з питань Євразії Лі Хуей. На попередній зустрічі у Копенгагені посланця Китаю не було.

"У нас багато розбіжностей і у нас різні позиції з багатьох питань, але важливо, що ми маємо спільні принципи", — заявив перед переговорами Лі Хуей. За результатами зустрічі офіційних коментарів Китаю ще не було.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав його участь "суперпроривом" та "історичною перемогою".

А американське видання WSJ із посиланням на західних дипломатів писало, що Саудівську Аравію обрали як місце проведення саміту саме тому, що західні країни сподівалися на присутність представника Китаю. Адже Пекін підтримує тісні стосунки як із Росією, так і з Саудівською Аравією.

Джерело в ЄС повідомило британській газеті Guardian, що Китай "брав активну участь у саміті і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на такому рівні".

Співрозмовники The Wall Street Journal зазначили, що Китай знову посилався на свій мирний план з 12 пунктів, який вперше представив в лютому. На що європейські дипломати висловили застереження, що безумовне припинення вогню в Україні може лише заморозити конфлікт.

"Вони отримали зворотний зв'язок у режимі реального часу, і це був гарний обмін", — сказав співрозмовник, знайомий з дискусією.

Лі Хуей в кулуарах також провів особисті зустрічі з радником з питань національної безпеки Джейком Салліваном і заступницею держсекретаря з політичних питань Вікторією Нуланд.

"Було дуже добре мати тут китайців", - сказав американський чиновник виданню.

Саудівські посередники

Автор фото, SAUDI ARABIAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT Підпис до фото, Володимир Зеленський зустрічався з міністром оборони Саудівської Аравії Махмудом Бін Салманом у травні

Мета зустрічі - показати "готовність Саудівської Аравії запропонувати свої послуги, щоб сприяти досягненню рішення, яке приведе до сталого миру", повідомило в п'ятницю офіційне саудівське агентство Saudi Press Agency.

Бути посередником у припиненні війни, яку Росія розв'язала в Україні, також дає Ер-Ріяду шанс відновити натягнуті відносини зі своїми західними союзниками, особливо зі США, після війни в Ємені та вбивства в 2018 році саудівського дисидента та журналіста Джамаля Хашоггі.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер сирої нафти, підтримує добрі відносини і з Китаєм, і з Росією, хоча останнім часом між Ер-Ріядом та Москвою виникла напруженість після того, як РФ не стала дотримуватися узгодженого скорочення видобутку нафти.

Ер-Ріяд проводить "класичну стратегію балансування", яка може пом'якшити реакцію Кремля на саміт, вважає Умар Карім, експерт із саудівської політики з Бірмінгемського університету.

Саудівські офіційні особи розглядають переговори як доказ свого впливу у світі та підтвердження того, що вони приділяють увагу диверсифікації дипломатичних партнерів.

"Ці переговори - яскравий приклад успіху багатополярної стратегії Саудівської Аравії, яка полягає у підтримці міцних зв'язків з Україною, Росією та Китаєм", - сказав близький до уряду саудівський аналітик Алі Шихабі.

Менше категоричності

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На переговорах були представники понад 40 країн, але Росію не покликали

Напередодні зустрічі в Джидді Андрій Єрмак писав, що чекає на непрості переговори. За даними преси, Україна намагається переконати країни, що розвиваються, в необхідності підтримати мирний план Володимира Зеленського.

Ця формула, серед іншого, передбачає повернення територій у межах 1991 року та виплату Росією репарацій. Крім того, відповідно до цього плану, переговори мають початися лише після виведення російських військ з території України.

Раніше Єрмак говорив, що країна розраховує реалізувати свою формулу миру в три етапи.

На першому має відбутися зустрічі з послами, акредитованими в Україні.

На другому — зустрічі радників з національної безпеки у пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації плану. Така зустріч, за словами Єрмака, вже відбулася в Копенгагені, а наступна пройшла в Саудівській Аравії.

На третьому етапі заплановано установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.

Як зазначила Wall Street Journal, в Копенгагені Київ наполягав на широкій підтримці свого плану. Проте окремі країни відмовилися підтримати це.

Головним каменем спотикання тоді начебто стала вимога України вивести всі російські війська до початку мирних переговорів - деякі країни розглядають її як перешкоду на шляху до миру.

У Джидді перемовники, як виглядало, були більш зацікавлені в досягненні консенсусу, пише WSJ.

За словами високопоставленого чиновника, Україна не наполягала на ухваленні свого мирного плану, а інші країни не наполягали на тому, щоб Київ відмовився від нього. Схожа ситуація склалася і з вимогою України про виведення російських військ - за словами дипломатів, Україна не наполягала, а країни, що раніше заперечували проти цього, не виступали за відмову від цієї вимоги.

Що каже Росія

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на переговори в Джидді заявою, що для успішних переговорів у них мали б брати участь обидві сторони конфлікту.

Тоді як заступник голови МЗС Сергій Рябков у розмові з ТАСС сказав, що Росія має намір обговорити результат переговорів із партнерами по БРІКС.

"Що стосується партнерів БРІКС, які туди були запрошені та поїхали, так, безумовно, є таке розуміння, що за підсумками заходів у Джидді відповідний діалог, відповідний обмін думками між нами та учасниками БРІКС, які там на різних рівнях побували, буде проведено", - сказав він.