Газета збрехала, що хлопця вбила вакцина від ковіду, а потім зацькувала його матір

Маріанна Спрінг

Кореспондентка BBC з питань дезінформації та соціальних мереж

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Телеграм Джемми О'Догерті Підпис до фото, Джемма О'Догерті, редакторка Irish Light

Скорботна мати та її адвокат стали об'єктом кампанії екстремального цькування після того, як подали до суду на газету, що поширювала теорії змови. Видання писало неправдиву інформацію, що син жінки помер від вакцини проти Covid-19.

Видання The Irish Light неодноразово ображало Едель Кемпбелл в мережі, а його прихильники погрожували її адвокату "стратою".

Прибічники теорій змови по всьому світу використовували десятки трагічних смертей для поширення дезінформації про вакцини.

Ця справа вважається першою, коли родич загиблого подав до суду.

Минулого року The Irish Light опублікувала статтю про сина Кемпбелл Дієго Гілсенана та ще 41 людину. В матеріалі йшлося, що у смертях винна "неперевірена та небезпечна" вакцина від ковіду.

Насправді ВВС повідомили, що Дієго у віці 18 років наклав на себе руки у серпні 2021-го. Він не був щеплений.

Кампанія цькування після того, як жінка подала до суду, не була "чимось шокуючим" і багато говорить про те, чому інші родичі воліють мовчати, каже адвокат Кемпбелл Кіаран Малголланд у подкасті Conspiracyland для BBC Radio 4.

"Ви можете зрозуміти, чому багато людей вкрай неохоче звертались до юристів, побачивши негативну реакцію на дії Едель Кемпбелл", - пояснює він.

Сама Кемпбелл розповіла BBC, що The Irish Light "зробила її життя пеклом", і сказала, що тепер вона боїться говорити про це.

BBC погодилася не використовувати фотографію Кемпбелл чи її сина в матеріалі, щоб захистити її.

У регулярних публікаціях у соціальних мережах протягом кількох тижнів The Irish Light та її редакторка Джемма О'Догерті звинувачувала Кемпбелл у "обурливій брехні", тому, що вона "психічно неврівноважена" та причетна до "масового шахрайства".

За словами Малголланда, люди, які підтримують The Irish Light, бажали йому страти або розстрілу, а також анонімно дзвонили в його офіс і погрожували іншим співробітникам.

Едель Кемпбелл та її адвокат вирішили подати цивільний позов проти О'Догерті за переслідування та наклеп після того, як газета опублікувала фотографію її сина Дієго Гілсенана та інших на першій сторінці під заголовком "Раптово померли" ("Died Suddenly").

Цей слоган широко використовувався в соціальних мережах прихильниками теорії змови, щоб припустити, що несподівана смерть молодих людей пов'язана з вакциною проти Covid-19.

У статті, де згадується син Кемпбелл, The Irish Light стверджує, що істеблішмент не ставить під сумнів "таємничу смерть", оскільки "вони точно знають, що це таке: неперевірена та небезпечна ін'єкція, яку вони примусово ввели ірландцям".

Підпис до фото, Кіаран Малголланд, адвокат Кемпбелл, сказав, що рівень цькування, якого вона зазнала, може заважати іншим говорити.

Смертельні випадки від "ковідної" вакцини надзвичайно рідкісні. У Британії зафіксовано 55 смертей, причиною яких була вакцина, з понад 50 мільйонів людей, які отримали принаймні одну дозу.

У випадку інших молодих людей, про яких пише у статті The Irish Light, один помер у результаті нещасного випадку в басейні, інший від травми голови, а третій від менінгіту, як стверджують їхні сім'ї.

Кемпбелл каже, що The Irish Light не зв'язувалася з нею, щоб отримати коментар щодо смерті Дієго до публікації.

BBC також знає, що The Irish Light не зв'язувався з кількома іншими членами сімей молодих людей, які фігурують в матеріалі.

Малголланд каже, що метою судової справи є не "відплата" чи компенсація. "Все, що хотіла Едель Кемпбелл, — це захистити честь Дієго та її родини загалом", — сказав він.

Адвокат веде судову справу Кемпбелл на безоплатній основі.

Він розповів BBC, що його клієнтка пішла до суду після того, як різні спроби переконати Джемму О'Догрті видалити фото Дієго Гілсенана не мали успіху та призвели до ескалації онлайн-цькування.

У липні Високий суд Дубліна видав обмежувальний припис, який забороняє редактору The Irish Light контактувати з Кемпбелл, використовувати чи публікувати фото її сина з будь-якою метою без згоди його матері.

Образливі дописи про Кемпбелл продовжують публікувати у соціальних мережах, зокрема з облікового запису Irish Light на X (раніше відомого як Twitter).

Кемпбелл повідомила поліцію про переслідування, але Малголланд каже, що вони ще не зв'язувалися з Джеммою О'Догерті та не допитували її про це.

Garda Síochána, національна поліцейська служба Ірландії, повідомила BBC, що вона "не коментує названих осіб" або "конкретні розслідування, що тривають". Служба стверджує, що продовжує "розслідування ймовірних переслідувань особи в північно-західному регіоні" Ірландії.

О'Догерті та Irish Light не відповіли на прохання ВВС про коментарі. Однак у соціальних мережах The Irish Light повідомляє, що BBC "здійснить замах" на Джемму О'Догерті, оскільки "вона викрила геноцид вакцин".

Автор фото, THE IRISH LIGHT Підпис до фото, У галереї нещодавніх перших шпальт Irish Light видно, що сторінка, на якій зображений Дієго, була "відредагована" після судової заборони

У своїх публікаціях в мережі О'Догерті заперечує переслідування Едель Кемпбелл і продовжує припускати, що смерть її сина була певною мірою зловісною або таємничою. Вона доручила адвокату вести захист у справі, порушеній проти неї.

The Irish Light є дочірньою газетою своєї тезки у Великій Британії - The Light. Хоча вони редакційно незалежні одна від одної.

Раніше ВВС повідомила, що британська газета закликала до страти політиків і лікарів. Вона має зв'язки з британськими ультраправими та німецьким виданням, пов'язаним із нещодавньою невдалою спробою державного перевороту.

Окрім цілком невинних речей, газета Irish Light публікувала історії, що пропагують теорії змови, такі як "Pfizer знав, що вакцина вб'є", "Фторування води знижує IQ ірландців", "Чому техногенні зміни клімату є шахрайством" та "Ірландці стають меншістю в Ірландії".

Хоча Кемпбелл вважається першою, хто подав до суду через неправдиву інформацію про смерть від вакцини, у цій справі є паралелі з іншими жертвами теоретиків змови.