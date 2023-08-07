"Барбі" заробила мільярд доларів за 17 днів прокату. Ось, чому це рекорд

13 хвилин(и) тому

Автор фото, MATTEL

За даними дистриб'ютора Warner Bros, фільм "Барбі" досяг позначки в мільярд доларів лише за 17 днів після виходу.

Фільм завершить вікенд, заробивши 1,03 мільярда доларів від продажів квитків у світовому прокаті, йдеться в повідомленні в неділю.

Це означає, що Ґрета Ґервіґ стала першою жінкою, яка досягла цього показника як сольний режисер.

Warner Bros назвав це "переломним моментом".

Джефф Голдштейн, президент внутрішньої дистрибуції в США, сказав: "Ніхто, крім Ґрети Ґервіґ, не міг оживити цю ікону різних поколінь і її світ у такій кумедній, емоційній і цікавій історії... яка буквально перефарбувала весь світ у рожевий".

Він сказав, що довгі черги в кінотеатрах і повторні перегляди "доводять, що фільми повернулися" після того, як кіноіндустрія постраждала через коронавірусний карантин та конкуренцію з боку стримерів.

Були й інші жінки-режисери, які знімали фільми, що перевищили позначку в 1 мільярд доларів зборів, але вони працювали у співавторстві.

Анімаційний блокбастер "Крижане серце" та його продовження зібрали понад 1,4 мільярда доларів у прокаті, режисерами були Дженніфер Лі та Кріс Бак.

"Капітан Марвел" із Брі Ларсон у головній ролі та режисерами Анною Боден і Раяном Флеком заробив понад 1,1 мільярда доларів.

Стрічка "Барбі", в якій головні ролі виконали Марго Роббі (Барбі) та Раян Гослінг (Кен), зібрала 459 млн доларів у США та 572 млн доларів за кордоном.

Здобути "барбільйон", як жартує Warner Bros, не є чимось надзвичайним.

Щонайменше п'ять інших фільмів зробили це після пандемії, зокрема "Брати Супер Маріо" на початку цього року, "Людина-павук: Дороги додому немає", "Найкращий стрілець: Маверік", "Світ Юрського періоду" та продовження "Аватара".

Кіноглядачі часто поєднували перегляд "Барбі" з "Оппенгеймером" Крістофера Нолана - історією про створення першої атомної бомби.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ґрета Ґервіґ раніше була режисеркою відомих фільмів, таких як "Маленькі жінки" та "Леді Бьорд"

Британська мережа кінотеатрів Vue нещодавно заявила, що обидва фільми на останніх вихідних створили ажіотаж, якого компанія не бачила останні чотири роки.

Марго Роббі також була одним із продюсерів "Барбі". У інтерв'ю Collider, вона зізнавалася, що обіцяла, що фільм заробить мільярд доларів, коли його лише запускали в роботу.

"Здається, я сказала їм, що він заробить мільярд доларів. Може, я трохи й перебільшила, але ж нам треба було зняти фільм, еге ж?!" - казала вона виданню.

Маркетингова кампанія фільму була небаченою: повсюди були рожеві рекламні щити.

Виробник іграшок Mattel сподівається повторити такий же успіх з іншими фільмами.