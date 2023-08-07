Чи справді під час сну можна проковтнути павука?
- Хелен Берчелл
- BBC News
Є думка, що під час сну людина випадково ковтає до 8 невеликих павуків щороку. Більшість домашніх членистоногих - неотруйні, а про з'їдене більшість людей, нібито, навіть не здогадуються.
Британець Кріс Коуслі вважає, що став "жертвою павука". Минулого місяця його забрали до лікарні з симптомами задухи.
Одного ранку Кріс прокинувся від того, що не міг дихати. За його словами, фельдшер "швидкої" пояснив це імовірним укусом павука за піднебінний язичок в задній частині горла.
Від цього, мовляв, горло набрякло, і виникли серйозні труднощі з диханням.
"Я думав, що помру", - згадує Коуслі.
У лікарні заявили, що не впевнені у тому, що спричинило проблеми з диханням, хоча, за словами Коуслі, припустили, що теорія про укус павука може мати підґрунтя.
На захист павуків
Павуки є одними з найпоширеніших хижаків на Землі, стверджують європейські зоологи.
За здатністю знищувати комах-шкідників павуки не мають собі рівних, заявляє Британське арахнологічне товариство.
"Вони - хижаки, і їхня основна здобич - це комахи, багато з яких поїдають наші врожаї й докучають худобі", - кажуть вчені.
Як з'ясувалося, біомаса здобі, яку павуки поїдають протягом року, становить, за різними оцінками, від 400 до 800 млн тонн, йдеться в дослідженні Базельського університету 2017 року.
А людство загалом за рік, за даними ООН, споживає 400 млн тонн м'яса та риби. Якби в екосистемі не було павуків, то чисельність шкідливих комах на Землі збільшилася б у геометричній прогресії.
Що ж до проблем з диханням у Кріса Коуслі - то експерти сумніваються, що саме павук був винуватцем.
Зоолог Метт Вілкінсон з Кембриджського університету каже: "Існує думка, що уві сні людина ковтає близько восьми павуків на рік. Це - міф, хоча багато людей у нього вірять".
"Незрозуміло, звідки походить історія про ковтання павуків, але цей міф настільки глибоко вкоренився, що перетворився на легенду", - каже Вілкінсон.
Він та інші вчені дуже сумніваються, що укус павука призвів до нещасного випадку з Коуслі.
"Павуки переважно уникають людей. Зазвичай вони кусають когось такого великого, як людина, тільки для захисту. Серед найбільш агресивних видів, що мешкають в Британії, - павук з роду Чорних вдів, відомий у Сполученому Королівстві як благородна псевдовдова, - розповідає Вілкінсон. - Але він досить великий, і якби опинився у вашому горлі, ви б точно прокинулися".
Експерти сходяться на думці, що більшість людей прокинулися б від появи павука на обличчі.
"Ви б відчули це задовго до того, як він наважився б вас вкусити", — каже Вілкінсон.
Він знає про припущення медиків, що павуковий укус міг викликати проблеми з диханням у Кріса Коуслі, але каже: "Мені потрібні вагомі докази".
"Покажіть мені рештки павука чи укус. Я просто не можу уявити, щоб це зробив павук".
Джеофф Оксфорд з Британського арахнологічного товариства погоджується з тим, що історія про ковтання восьми павуків на рік уві сні - це "міф".
"Під час сну ми вдихаємо і видихаємо гаряче повітря, - каже він. - З якого дива павуку туди лізти? Він такого не робитиме".
Однак вчені застерігають, що хоча укуси павуків зустрічаються рідко, деякі з них можуть викликати запалення шкіри, нудоту, пітливість та запаморочення.
Павуки також можуть інфікувати людину різними хворобами і в поодиноких випадках викликають сильну алергічну реакцію.
Що ж до Кріса Коуслі, то з ним все гаразд. Але після виписки з лікарні він відразу купив набір засобів для захисту від комах.