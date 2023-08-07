Чи справді під час сну можна проковтнути павука?

Хелен Берчелл

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Є думка, що під час сну людина випадково ковтає до 8 невеликих павуків щороку. Більшість домашніх членистоногих - неотруйні, а про з'їдене більшість людей, нібито, навіть не здогадуються.

Британець Кріс Коуслі вважає, що став "жертвою павука". Минулого місяця його забрали до лікарні з симптомами задухи.

Одного ранку Кріс прокинувся від того, що не міг дихати. За його словами, фельдшер "швидкої" пояснив це імовірним укусом павука за піднебінний язичок в задній частині горла.

Від цього, мовляв, горло набрякло, і виникли серйозні труднощі з диханням.

Автор фото, Chris Cowsley Підпис до фото, Крісу Коуслі каже, що, ймовірно, проковтнув павука уві сні

"Я думав, що помру", - згадує Коуслі.

У лікарні заявили, що не впевнені у тому, що спричинило проблеми з диханням, хоча, за словами Коуслі, припустили, що теорія про укус павука може мати підґрунтя.

На захист павуків

Павуки є одними з найпоширеніших хижаків на Землі, стверджують європейські зоологи.

За здатністю знищувати комах-шкідників павуки не мають собі рівних, заявляє Британське арахнологічне товариство.

"Вони - хижаки, і їхня основна здобич - це комахи, багато з яких поїдають наші врожаї й докучають худобі", - кажуть вчені.

Як з'ясувалося, біомаса здобі, яку павуки поїдають протягом року, становить, за різними оцінками, від 400 до 800 млн тонн, йдеться в дослідженні Базельського університету 2017 року.

А людство загалом за рік, за даними ООН, споживає 400 млн тонн м'яса та риби. Якби в екосистемі не було павуків, то чисельність шкідливих комах на Землі збільшилася б у геометричній прогресії.

Що ж до проблем з диханням у Кріса Коуслі - то експерти сумніваються, що саме павук був винуватцем.

Зоолог Метт Вілкінсон з Кембриджського університету каже: "Існує думка, що уві сні людина ковтає близько восьми павуків на рік. Це - міф, хоча багато людей у нього вірять".

Автор фото, Simon Tagger Підпис до фото, Метт Вілкінсон сумнівається що укус павука міг спричинити задуху

"Незрозуміло, звідки походить історія про ковтання павуків, але цей міф настільки глибоко вкоренився, що перетворився на легенду", - каже Вілкінсон.

Він та інші вчені дуже сумніваються, що укус павука призвів до нещасного випадку з Коуслі.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Псевдовдова — один із небагатьох павуків у Британії, які можуть кусати людей

"Павуки переважно уникають людей. Зазвичай вони кусають когось такого великого, як людина, тільки для захисту. Серед найбільш агресивних видів, що мешкають в Британії, - павук з роду Чорних вдів, відомий у Сполученому Королівстві як благородна псевдовдова, - розповідає Вілкінсон. - Але він досить великий, і якби опинився у вашому горлі, ви б точно прокинулися".

Експерти сходяться на думці, що більшість людей прокинулися б від появи павука на обличчі.

"Ви б відчули це задовго до того, як він наважився б вас вкусити", — каже Вілкінсон.

Він знає про припущення медиків, що павуковий укус міг викликати проблеми з диханням у Кріса Коуслі, але каже: "Мені потрібні вагомі докази".

"Покажіть мені рештки павука чи укус. Я просто не можу уявити, щоб це зробив павук".

Джеофф Оксфорд з Британського арахнологічного товариства погоджується з тим, що історія про ковтання восьми павуків на рік уві сні - це "міф".

"Під час сну ми вдихаємо і видихаємо гаряче повітря, - каже він. - З якого дива павуку туди лізти? Він такого не робитиме".

Однак вчені застерігають, що хоча укуси павуків зустрічаються рідко, деякі з них можуть викликати запалення шкіри, нудоту, пітливість та запаморочення.

Павуки також можуть інфікувати людину різними хворобами і в поодиноких випадках викликають сильну алергічну реакцію.

Що ж до Кріса Коуслі, то з ним все гаразд. Але після виписки з лікарні він відразу купив набір засобів для захисту від комах.