Співробітників Zoom змушують вийти на роботу в офіс

Наталі Шерман

Бізнес кореспондентка, Нью-Йорк

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Компанія Zoom, чия назва стала синонімом віддаленої роботи під час пандемії, наказала своєму персоналу повернутися в офіс.

Фірма заявила, що вважає "структурований гібридний підхід" найефективнішим, і люди, які живуть у межах 80 км від офісу, повинні працювати з нього принаймні двічі на тиждень.

Zoom став ще однією корпорацією, яка вирішила відмовитись від гнучкого графіку роботи.

Amazon і Disney вже скоротили віддалені робочі дні.

Утім, опитування показують, що співробітники до певної міри зберігають можливість працювати вдома.

Близько 12% персоналу компанії у США, де розташована штаб-квартира Zoom, у липні працювали повністю онлайн, тоді як ще 29% мали змішаний графік. Це показало опитування дослідників зі Стенфордського університету, яке проводили щомісяця після завершення пандемії.

Така динаміка роботи схожа на закономірності у Великій Британії, зафіксовані Управлінням національної статистики на початку цього року.

Раніше дослідження, проведене командою Стенфордського університету, показало, що дистанційна робота більш поширена в англомовних країнах і набагато менше в Азії та Європі.

До пандемії частка днів, коли люди працювала вдома, у США становила лише 5%. У всьому світі працівники постійно бажають більш гнучких умов праці, ніж ті, які вважають оптимальними роботодавці.

В якийсь момент компанія Zoom заявила, що її співробітники зможуть працювати віддалено необмежено довго.

Технологічна корпорація повідомила, що нові умови роботи запровадять у серпні та вересні, їхні деталі залежатимуть від країни.

Компанія додала, що продовжить "наймати найкращі таланти, незалежно від того, де вони живуть". На кінець січня у компанії працювали близько 8400 людей, понад половина з них проживали у США.

Близько 200 співробітників Zoom зараз працюють у Британії, де компанія щойно відкрила новий офіс у Лондоні.

У Zoom заявили, що нова політика, про яку вперше повідомило видання Business Insider, надасть компанії "кращі можливості для використання власних технологій, впродовження інновацій та підтримки клієнтів у світі".

"Ми будемо і надалі використовувати платформу Zoom, щоб підтримувати зв'язок і ефективну роботу наших співробітників і команд у різних країнах", - сказало керівництво Zoom.

У вересні 2022 року лише близько 1% співробітників компанії приходили в офіс, 75% працювали віддалено, а решта - за змішаним графіком, повідомляв тоді Wall Street Journal.

Але Zoom відчуває дедалі більший тиск від конкурентів, як-от компанія Microsoft, яка також розвиває свої послуги у галузі відеозв'язку.

Після пандемії зростання у Zoom різко сповільнилося. Раніше цього року компанія оголосила, що скорочує 15% свого персоналу, а топ-менеджерам значно зменшать зарплату.