Помер багаторічний партнер Сандри Буллок. Йому було 57 років
- Стівен Макінтош
- Репортер шоубізу
У віці 57 років помер партнер акторки Сандри Буллок, фотограф Браян Рендалл.
Його смерть підтвердила родина. Три роки тому Рендаллу діагностували бічний аміотрофічний склероз (БАС).
У заяві сім'я Рендалла сказала, що вони "безмежно вдячні невтомним лікарям, які долали віражі цієї хвороби".
Сестра Буллок високо оцінила те, як голлівудська акторка піклувалася про свого чоловіка в його останні роки.
"БАС - жорстока хвороба, але втішає, що про нього так дивовижно піклувалася моя сестра і медсестри, які допомагали їй доглядати за ним", - написала Джезін Буллок-Прадо в інстаграмі.
"Я впевнена, що Брай знайшов найкраще місце для риболовлі на небесах і вже закидає свою приманку у бурхливі води з лососем", - додала вона.
Про смерть Рендалла вперше було оголошено в заяві, яку його сім'я надіслала виданню People.
Сандра Буллок найбільш відома такими фільмами, як "Швидкість", "Гравітація" та "Міс Конгеніальність", вона отримала "Оскар" у 2010 році за роль у фільмі "Невидимий бік".
Що таке БАС?
Бічний аміотрофічний склероз (БАС), також відомий як хвороба Лу Геріга, назва на честь відомого нью-йоркського бейсболіста, який помер від неї. Від цієї хвороби, яка повільно прогресує, немає ліків.
Вона спричиняє загибель нервових клітин у головному та спинному мозку, що контролюють рухи м'язів, якими ми керуємо свідомо.
Захворювання часто починається з посмикування у м'язах і слабкості в руці або нозі, проблем з ковтанням або невиразного мовлення. Поступово вона починає серйозно впливати на здатність рухатися, говорити і навіть дихати.
Більшість людей помирають протягом двох років після встановлення діагнозу.
Точна причина захворювання досі не відома. Невелика кількість випадків передається у спадок.
БАС є найпоширенішою формою захворювання моторних нейронів.