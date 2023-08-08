Помер багаторічний партнер Сандри Буллок. Йому було 57 років

Стівен Макінтош

Репортер шоубізу

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сандра Буллок і Браян Рендалл на прем'єрі фільму "8 подруг Оушена" у 2018 році

У віці 57 років помер партнер акторки Сандри Буллок, фотограф Браян Рендалл.

Його смерть підтвердила родина. Три роки тому Рендаллу діагностували бічний аміотрофічний склероз (БАС).

У заяві сім'я Рендалла сказала, що вони "безмежно вдячні невтомним лікарям, які долали віражі цієї хвороби".

Сестра Буллок високо оцінила те, як голлівудська акторка піклувалася про свого чоловіка в його останні роки.

"БАС - жорстока хвороба, але втішає, що про нього так дивовижно піклувалася моя сестра і медсестри, які допомагали їй доглядати за ним", - написала Джезін Буллок-Прадо в інстаграмі.

"Я впевнена, що Брай знайшов найкраще місце для риболовлі на небесах і вже закидає свою приманку у бурхливі води з лососем", - додала вона.

Про смерть Рендалла вперше було оголошено в заяві, яку його сім'я надіслала виданню People.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сестра Буллок високо оцінила те, як голлівудська акторка піклувалася про свого чоловіка в його останні роки

Сандра Буллок найбільш відома такими фільмами, як "Швидкість", "Гравітація" та "Міс Конгеніальність", вона отримала "Оскар" у 2010 році за роль у фільмі "Невидимий бік".

Що таке БАС?

Бічний аміотрофічний склероз (БАС), також відомий як хвороба Лу Геріга, назва на честь відомого нью-йоркського бейсболіста, який помер від неї. Від цієї хвороби, яка повільно прогресує, немає ліків.

Вона спричиняє загибель нервових клітин у головному та спинному мозку, що контролюють рухи м'язів, якими ми керуємо свідомо.

Захворювання часто починається з посмикування у м'язах і слабкості в руці або нозі, проблем з ковтанням або невиразного мовлення. Поступово вона починає серйозно впливати на здатність рухатися, говорити і навіть дихати.

Більшість людей помирають протягом двох років після встановлення діагнозу.

Точна причина захворювання досі не відома. Невелика кількість випадків передається у спадок.