Що відбувається на кордоні Польщі й Білорусі

1 година тому

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Польща відправляє на кордон з Білоруссю 10 тисяч своїх військовослужбовців на тлі прибуття найманців російської ПВК "Вагнер" в Білорусь.

Крім того, минулого тижня МЗС Польщі заявило, що два білоруські військові гелікоптери порушили повітряний простір країни. Після цього очільник міноборони країни наказав збільшити кількість військовослужбовців на кордоні з Білоруссю.

Останні події на кордоні

1 серпня в міноборони Польщі заявили, що білоруські військові гелікоптери порушили повітряний простір Польщі.

За інформацією відомства, гелікоптери перетнули кордон у районі польського села Бяловежа на дуже малій висоті, що ускладнило їх виявлення радіолокаційними системами.

У цей час білоруські збройні сили проводили навчання у прикордонній зоні.

У відповідь Мінськ заявив, що "порушення повітряного простору не було", а звинувачення назвав у стилі "одна бабця сказала".

Водночас жителі Бяловежа розмістили у соцмережах фото гелікоптерів Мі-8 та Мі-24 з білоруськими розпізнавальними знаками, які, за їхніми словами, пролетіли над населеним пунктом.

Варшава також звинувачує Білорусь і Росію в організації нового напливу мігрантів до Євросоюзу, щоб дестабілізувати регіон.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Польські прикордонники протягом останніх двох років намагаються зупинити потік мігрантів, які в'їжджають з Білорусі

За даними прикордонної служби Польщі, цього року до Польщі з Білорусі намагалися потрапити 19 тисяч мігрантів, тоді як у 2022 році їх було 16 тисяч.

Лише минулого місяця кордон намагалися перетнути понад 4 тисячі мігрантів.

Чи готові "вагнерівці" зайти в Польщу

Після невдалого червневого заколоту в Росії частина найманців ПВК "Вагнер" переїхала до Білорусі, де, за словами Лукашенка, вони навчають білоруських солдатів.

Під час бесіди з президентом Путіним Лукашенко у жартівливому тоні заявив, що вагнерівці нібито "тиснуть" на нього, щоб піти на Варшаву та Жешув.

"Нас почали "напружувати" вагнерівці. Просяться на захід: "Дозвольте нам!". Я кажу: "Вам навіщо на захід туди?" - "Ну, сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува".

Автор фото, Belarus Ministry of Defence Підпис до фото, "Вагнерівці" тренують білоруських військових біля кордону з Польщею

Це викликало чималий резонанс у Польщі.

Лідер польської керівної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що "вагнерівців" розмістили в Білорусі, аби створювати загрози для Польщі.

Пізніше польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що найманці ПВК "Вагнер" рухаються у бік Сувальського коридору, який сполучає країну з державами Балтії, а також відокремлює територію Калінінградської області та Білорусі.

"Зараз ситуація стає ще небезпечнішою. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи "Вагнера" рушили у бік Сувальського коридору біля Гродно в Білорусі", - сказав Моравецький.

За його словами, "це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію".

Він зазначив, що найманці, ймовірно, замаскуються під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним мігрантам потрапити на польську територію, дестабілізувати Польщу. Вони також, ймовірно, намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних мігрантів, а це створює додаткові ризики, додав Моравецький.

20 липня міністерство оборони Білорусі повідомило, що їхні військовослужбовці беруть участь у спільних тренуваннях з бійцями ПВК "Вагнер" на полігоні в Брестській області — лише за 30 км від білорусько-польського кордону.

"Як найманці вони можуть створювати заворушення на кордоні, в яких не можна безпосередньо звинувачувати ні Росію, ні Білорусь", - прокоментувала ситуацію Барбара Йоксон, викладачка міжнародних відносин в Університеті Ланкастера.

Чому цей прикордонний район такий важливий?

Сухопутний кордон між Польщею та Литвою проходить через Сувальський перешийок.

Ця 95-кілометрова смуга землі також є сполучною ланкою між Білоруссю й укріпленим російським ексклавом Калінінградською областю.

Багато військових аналітиків розглядають Сувальський коридор як можливу гарячу точку в разі потенційного конфлікту Росії з НАТО.

Є побоювання: якщо Росія разом з Білоруссю заблокують Сувальський коридор, вони можуть відрізати країни Балтії - Литву, Латвію та Естонію - від їхніх союзників по НАТО в Європі.

"Це дуже вузьке місце, - каже Барбара Йоксон. - Росія і Білорусь разом можуть легко заблокувати відправку сил НАТО для захисту країн Балтії".

Деякі військові аналітики вважають, що нинішні дії РФ і Білорусі вказують на те, що Росія планує напасти на балтійські країни.

Однак професор Малкольм Чалмерс з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень вважає, що це лише пробні кроки: "Почасти цими навчаннями Росія і Білорусь промацує ґрунт, щоб подивитись, як НАТО може відреагувати чи не відреагувати на вторгнення на їхню територію".

В останні роки Росія й Білорусь підписали низку військових угод. Білорусь створила російським військовим майданчик для вторгнення в Україну і дозволяє Москві розміщувати тактичні ядерні ракети на своїй території.

Анаїс Марін з британського аналітичного центру Chatham House каже, що усі ці дії були, ймовірно, ідеєю Росії, "щоб Білорусь залишилась супротивником Польщі й НАТО та твердим партнером Москви".

Що робить Польща у відповідь на напругу на кордоні?

Міністерство оборони Польщі заявляє, що додатково перекине військовослужбовців до кордону з Білоруссю для підтримки прикордонної служби.

"Це буде близько 10 тисяч солдатів. З них 4000 безпосередньо підтримуватимуть прикордонну службу, а 6000 будуть в резерві. Ми переміщуємо армію ближче до кордону з Білоруссю, щоб відлякати агресора, щоб він не посмів напасти на нас", - заявив у четвер міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

У липні Польща направила до кордону додатково 1000 військовослужбовців для захисту від можливих вторгнень бойовиків ПВК "Вагнер".