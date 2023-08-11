Німеччина готується дати Україні ракети Taurus. Чим вони особливі та чи змінять ситуацію на фронті

1 година тому

Автор фото, Bundeswehr.de Підпис до фото, Німецький винищувач з крилатою ракетою Taurus KEPD-350 під час тренувань

Німеччина готова ухвалити рішення про передачу Україні крилатих ракет Taurus, хоча офіційного повідомлення про це ще не було. Чому ці ракети потрібні Україні?

Німецькі ЗМІ, посилаючись на джерела у Берліні, повідомили, що канцлер Олаф Шольц може дозволити постачання Україні крилатих ракет Taurus, однак вимагає модифікувати їх таким чином, щоб Україна не змогла завдавати удари по території Росії.

Розмови про передачу таких ракет ведуться давно. Ця далекобійна зброя потрібна українським військовим, щоби знищувати важливі об'єкти росіян в тилу окупованих територій.

Перший крок у цьому напрямку зробила Велика Британія, передавши Україні свої ракети Storm Shadow з дальністю 250 кілометрів. Її приклад згодом наслідувала Франція, яка зміцнила повітряні сили України своїм варіантом цієї зброї - SCALP.

Аналогічного рішення очікували і від Німеччини. Німецькі Taurus, як і Storm Shadow та SCALP, розроблялись в рамках спільного проєкту, і мають схожі характеристики.

Німеччина, однак, не поспішала з цим рішенням. Дальність Taurus - понад 500 км, а це означає, що ці ракети можуть вражати цілі глибоко в тилу Росії. Німеччина, як й деякі інші західні партнери України, ввжають, що такі удари можуть призвести до ескалації конфлікту.

Попри те, що німецька опозиція останнім часом все активніше закликала уряд ухвалити це рішення, міністр оборони Борис Пісторіус кілька днів тому заявив, що поставка Taurus "наразі не є нашим головним пріоритетом".

Утім, чаша терезів, схоже, хитнулась на користь України.

11 серпня низка німецьких ЗМІ повідомили, що федеральний уряд вивчає, як передати Україні крилаті ракети у найближчі місяці, пише зокрема газета Frankfurter Allgemeine.

Але є один суттєвий нюанс - дальність ракет обмежать. Міністр оборони Борис Пісторіус звернувся до виробника Taurus з проханням інтегрувати в ракету обмеження для програмування цілей. Таке перепрограмування можливе, але може зайняти кілька тижнів, пише німецьке видання.

Джерела FA також повідомили, що Шольц схвалить поставку Taurus лише після того, як переконається у технічній модифікації ракет. Але загалом рішення про передачу Україні цих боєприпасів ухвалено, зазначає видання.

Що це за ракети?

Усі три ракети - британська, французька та німецька - схожі за розміром, навантаженням і наведенням. Усі три - дозвукові, тобто вони летять зі значно меншою швидкістю, ніж, приміром, гіперзвуковий "Кинджал".

Але велика різниця між ракетами полягає в їхніх двигунах, пояснює американський військовий експерт Девід Ейкс у статті для Forbes. У Storm Shadow і SCALP двигуни - турбореактивні. А Taurus, на відміну від них, має турбовентилятор.

У передній частині такого двигуна є вентилятор, який продуває повітря через серцевину двигуна, що робить його ефективнішим для заданої ваги та потужності.

Саме ця додаткова риса надає Taurus більший радіус дії порівняно зі схожими ракетами Storm Shadow і SCALP, пояснює експерт.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ракета Taurus cхожа на своїх "сестер", Storm Shadow і SCALP, але має деякі відмінності у двигуні

У ракети Taurus є ще один суттєвий нюанс. Це ракета повітряного базування, тобто її запускають з літаків, і отже, виникає питання про її адаптацію до літаків радянського типу, які зараз переважно використовують українські військові.

Як пояснює BBC Україна авіаційний експерт із Центру Разумкова, підполковник запасу Олексій Мельник, це не стане великою проблемою для ЗСУ.

"Схожим чином адаптували платформи літаків для Storm Shadow та SCALP-EG, і це, як ми бачили, не зайняло багато часу", - пояснив експерт.

Ракети великої чи середньої дальності також не потребують суттєвої інтеграції у загальну військову тактику, на відміну від наземної техніки - танків чи бронемашин.

"Йдеться про пуски, які не залежать від того, які бої і на якій ділянці фронту ведуться у даний момент", - каже Мельник.

Що це дасть Україні?

Головна перевага ракет Taurus, як і їхніх британських та французьких аналогів, у тому, що вони можуть вражати цілі на більшій відстані, ніж, приміром, ракети GMLRS комплексів HIMARS, пояснює військовий експерт.

"І вони вкрай потрібні Україні з огляду на зміну її тактики на полю бою".

Такі ракети зможуть досягти цілей противника на окупованому Півдні і Сході України, як-от військові штаби, склади, скупчення техніки, мости.

Але чи зможуть вони перерізати один із головних логістичних шляхів російської армії - Кримський міст?

За домовленостями із західними партнерами, Україна може завдавати ударів наданою їй зброєю по окупованій росіянами території. А Керченський міст, принаймні більша його частина, розташований на незаконно анексованій Росією території України, нагадує експерт.

Автор фото, Bundeswehr.de Підпис до фото, Ракета Taurus KEPD-350 має зміцнену боєголовку і здатна вражати укріплені об'єкти інфраструктури, як-от мости

Теоретично, крилата ракета Taurus могла б здійснити такий удар.

Перевага цієї ракети у порівнянні зі Storm Shadow чи SCALP також в особливій модифікації її бойової частини, пояснює видання Defense Express. Вона містить бетонобійну боєголовку MEPHISTO, яка може вражати укріплені цілі чи об'єкти, у тому числі і мости.

Але тут ключове питання - дальність ракет. Якщо вона буде обмежена, це означає, що літаку потрібно буде максимально наблизитися до точки пуску, де він ризикує потрапити під вогонь противника.

"Російські літаки, як-от Су-35, можуть вражати цілі на відстані 100 км. Таким чином, підхід до лінії зіткнення на відстань менше 100 км - це вже небезпека для носія цих ракет", - каже Олексій Мельник.

Кримський міст розташований за 250 кілометрів від найближчого місця на лінії фронту, якщо додати ще 100 км небепечної зони, стає зрозуміло, що дальність ракет має бути принаймні близько 400 км, пояснює військовий аналітик.

Він також додає, що важлива і дальність ракет, і їхня кількість.

"Чим більше буде цих ракет і чим більша їхня дальність, тим простіше Україні буде виконати цю задачу [звільнити свої території]", - каже Мельник.

Інші експерти також вказують на те, що Україні потрібні різні види ракет, які дозволили б здійснювати комбіновані атаки, як це роблять росіяни.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону пояснив, що паралельні запуски крилатих, балістичних ракет і дронів могли б дезорієнтувати противника.