Новий шпигунський скандал у Британії. Як до нього причетна Росія та Болгарія

Даніель Де Сімон і Джеремі Бріттон

BBC News

1 година тому

Автор фото, BBC/LinkedIn/Biser

Трьох громадян Болгарії затримали у Британії за підозрою в шпигунстві на користь Росії. За даними ВВС, їх звинувачують у загрозі національній безпеці країни.

Підозрюваних затримали ще в лютому працівники департаменту боротьби з тероризмом відповідно до закону "Про державну таємницю".

Це - 45-річний Орлін Руссєв, 41-річний Бізер Джамбазов та 31-річна Катрін Іванова. За даними британських спецслужб, усі троє довго мешкали на території Великої Британії.

Стверджують, що Руссєв, Джамбазов та Іванова працювали на російські спецслужби. Їх також звинувачують у зберіганні підроблених документів, що засвідчують особу. У затриманих знайшли паспорти громадян Британії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.

За даними ВВС, Орлін Руссєв переїхав до Британії у 2009 році й три роки пропрацював технічним фахівцем у сфері фінансових послуг.

У Руссєва також був бізнес, зареєстрований у Росії. У його профілі в соцмережі LinkedIn вказано, що він був власником компанії, пов'язаної з перехопленням електронних повідомлень та сигналів. Сам Руссєв стверджує, що колись працював радником у болгарському міністерстві енергетики.

За словами сусідів Бізера Джамбазова та Катрін Іванової, вони були парою.

Джамбазов працював водієм в одній з місцевих лікарень. Згідно з профілем Іванової в LinkedIn, вона була лаборантом у приватній медичній клініці.

Пара переїхала до Британії близько десяти років тому, а потім заснувала громадську організацію, яка допомагала болгарам, що переїхали в країну, знайомлячи їх з "культурою та нормами британського суспільства".

Згідно з документами, представленими на сайті болгарських відомств, Іванова та Джамбазов також працювали у виборчих комісіях у Лондоні, які дозволяють громадянам, що мешкають за кордоном, голосувати на виборах у Болгарії.

Автор фото, Facebook Підпис до фото, У розмові з ВВС колишні сусіди Джамбазова та Іванової розповіли, що ті іноді пригощали сусідів домашньою випічкою

Справу всіх трьох підсудних розглядатиме Центральний кримінальний суд Олд-Бейлі у Лондоні. Засідання призначене на січень 2024 року.

Британський департамент боротьби з тероризмом публічно заявляв про дедалі більшу кількість розслідувань загроз національній безпеці та справ про шпигунство, особливо щодо Росії.

Їхнє занепокоєння викликали сумнозвісні інциденти останніх років, пов'язані з операціями російської розвідки у Великій Британії.

У 2018 році в Солсбері, графство Вілтшир, російські оперативники спробували вбити колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку Юлію за допомогою смертоносної нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Пізніше того ж року місцева жителька Дон Стерджесс, яка не мала жодного стосунку до Скрипалів, померла від впливу нервово-паралітичної речовини, яка залишилась у Вілтширі у флаконі з-під парфумів.

2006 року в Лондоні від отруєння радіоактивним полонієм помер колишній офіцер російської ФСБ Олександр Литвиненко.