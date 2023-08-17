Круть-верть - це добре! Чому непосидючість корисна для здоров'я

17 хвилин(и) тому

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У дитинстві мене часто сварили за те, що я гойдаюся на стільці, розсіяно гризу рожеві гумки з олівців і верчуся на килимі, намагаючись влаштуватися зручніше, коли нам читали казки, тоді як інші діти спокійно сиділи схрестивши ноги. Як наслідок, з часом я навчився стримувати бажання метушитися чи смикатися, і тепер можу годинами сидіти практично нерухомо.

Однак виявилося, що моя попередня поведінка могла бути кращою для мене. Дослідження показують, що метушливі рухи можуть допомогти нам підтримувати здорову вагу, упоратися зі стресом і, можливо, навіть довше жити.

"Якщо ви ведете малорухливий спосіб життя, це не добре для вас. Але якщо ви метушитеся, коли сидите, то це насправді зменшує ризик довгострокових проблем зі здоров'ям", - розповідає Джанет Кейд, епідеміологиня, що спеціалізується на харчуванні, з Університету Лідса.

То як це працює?

Коли говорять про непосидючість, то зазвичай мають на увазі неспокійні чи нервові рухи чи дії, але експерт з питань ожиріння Джеймс Левін каже, що її краще визначити як неврологічно запрограмований ритмічний рух частини тіла. Він вважає, що "фактор непосиди" - це зовнішній прояв вродженого імпульсу до руху.

Непосидючість бореться із зайвою вагою

З 1975 року в усьому світі ожиріння зросло майже втричі. Частково це пов'язано з дедалі більш сидячим характером багатьох типів роботи. Вважають, що тривале сидіння сповільнює метаболізм, що впливає на здатність організму регулювати рівень цукру в крові та артеріальний тиск, а також розщеплювати жир.

Але все більше доказів свідчать про те, що потяг до метушіння може допомогти нам несвідомо контролювати свою вагу, спонукаючи нас рухатися - на кшталт вібросигналу на фітнес-трекері. Якщо діяти за цим імпульсом, то навіть такі крихітні рухи можуть мати великий вплив, каже Левін.

Наприклад, дослідник виявив, що стрункіші офісні працівники, як правило, частіше слідують своїм непосидючим імпульсам, ніж люди з ожирінням. За його словами, це може відображати біологічну схильність до руху.

Але сама по собі непосидючість - навіть такі незначні рухи, як постукування ногою - також може допомогти нам спалити зайву енергію, яка в іншому випадку могла б накопичуватися у вигляді жиру.

Одне невелике дослідження, яке вимірювало витрати енергії під час метушливих рухів у 24 людей, виявило, що такі рухи під час сидіння можуть збільшити кількість спалених калорій на 29% порівняно з лежачим положенням без руху.

Метушіння під час стояння, яке, за словами Левіна, зазвичай виражається у похитуванні або переступанні з ноги на ногу, збільшує кількість спалених калорій на 38% порівняно з лежанням.

Однак, хоча такі метушливі рухи сприяють енергетичному балансу тіла, вони не замінюють рух або вправи.

"Це трохи схоже на свічки запалювання в автомобілі", - каже Левін і пояснює, що свічки запалювання спрацьовують, коли ключ заводить автомобіль, але авто почне рухатися, лише якщо водій натисне на педаль газу. За його аналогією, свічки запалювання - це непосидючі рухи, які виникають самі по собі, але переваги дає саме відповідь на них - як натискання педалі газу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нервові рухи - це не завжди погано

В іншому невеликому дослідженні Левін вивчав вплив непосидючості на фізіологію людини. Він давав 16 худим добровольцям 1000 додаткових калорій на день протягом восьми тижнів. Експеримент показав, що деякі учасники були "надзвичайно стійкими" до збільшення ваги, оскільки вони "активували свої фактори непосидючості".

Дослідження показало, що переїдання може спровокувати збільшення витрат енергії через фактор непосидючості на 700 калорій на день, оскільки учасники підсвідомо більше рухалися, зокрема ходили енергійніше. Цей "термогенез без фізичних вправ", як Левін і його команда описують непосидючість, пояснює 10-кратну різницю в накопиченні жиру.

Це відкриття має відображення й у тваринному світі. Вчені помітили, що співочі птахи, такі як зяблики, як виглядає, ніколи не товстіють - попри те, що їдять насіння з годівниць для птахів. Це пояснюється тим, що вони несвідомо регулюють, наскільки ефективно вони використовують енергію з їжі, змінюючи частоту ударів крил або ритм співу, каже біолог Льюїс Гелсі з Рогемптонського університету.

"Потрібно пам'ятати, що "енергія" - це не те, що потрапляє до дзьоба, а те, що надходить через кишківник, а потім те, що всмоктують клітини. Дивитися на це лише як на кількість спожитої їжі надто спрощено, - говорить він. - І це стосується не лише співочих птахів, а й людей та інших тварин".

Хороша новина полягає в тому, що люди, які мають менше імпульсів до руху або просто протистоять бажанню метушитися, можуть скористатися перевагами непосидючості за сторонньою допомогою - наприклад, використовуючи фітнес-трекер, щоб більше рухатися, - або просто змінити свої звички - від стояння під час телефонної розмови до планування пішохідних маршрутів. Сам Левін провів наше 30-хвилинне онлайн-інтерв'ю стоячи.

Проте непосидючість може мати й інші переваги, які виходять за межі контролю над вагою. Воно також може допомогти нашому мозку.

Підвищення концентрації

Існує тісний зв'язок між рухами та когнітивними можливостями, каже Максвелл Мелін, нейробіолог із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та Програми підготовки вчених-медиків Каліфорнійського технологічного інституту. Але чи допомагає непосидючість зосередитися - непросте питання, й відповідь на нього залежить від типу метушливих рухів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Машинальне малювання може підвищити концентрацію

Непосидючі люди схильні до мріяння, що може відволікати їх під час навчання та роботи. Але такі рухи, як машинальне малювання візерунків, також можуть забезпечити фізіологічну стимуляцію, яка може допомогти деяким людям зосередитися на завданні.

Під час одного експерименту люди, які малювали візерунки протягом телефонної розмови, запам'ятали на 29% більше деталей, ніж ті, хто цього не робив, що свідчить про те, що такі дії можуть сприяти когнітивній діяльності, хоча для підтвердження цього потрібні додаткові дослідження.

Дослідження Кетрін Ісбістер, професорки комп'ютерних медіа з Університету Каліфорнії в Санта-Круз, показало, що люди часто вдаються до метушливих рухів з використанням якихось об'єктів - як-то канцелярських скріпок чи аркушів паперу - що забезпечує їм необхідний рівень стимуляції.

У деяких випадках це може залежати від типу рухів, які можуть бути пов'язані з успішним виконанням завдання, додає Мелін. Він наводить приклад професійних тенісистів, які набивають м'яч перед подачею. "Їм не потрібно набивати м'яч для подачі, але багато професіоналів вважають, що цей ритуал перед подачею допомагає їм зосередитися", - каже він.

Але, тоді як деякі дії можуть загострити нашу увагу, інші рухи, не пов'язані з виконанням завдання, можуть, навпаки, нас відволікати.

"Чого ми досі не знаємо, так це спрямованості цих відносин, - каже Мелін. - Чи справді стереотипні рухи сприяють кращому виконанню завдань, чи це просто симптоматично для людини, яка активно зайнята виконанням завданням?"

Мелін заінтригований тим, чи мають рухи причинно-наслідковий вплив на складні навички мислення. Адже це потенційно можна буде використати, щоб допомогти людям зі СДУГ, які можуть бути схильними до непосидючості, а також з іншими захворюваннями, що впливають на поведінку.

Непосиди довше живуть?

Хоча немає жодних доказів того, що непосидючість безпосередньо подовжує життя, експерти знають, що хронічний стрес може скоротити його тривалість, а малорухливий спосіб життя збільшує всі причини смертності, подвоює ризик серцево-судинних захворювань, діабету та ожиріння, а також підвищує ризик депресії та тривожності. Непосидючість натомість може допомогти в обох випадках.

По-перше, вона може допомогти нам впоратися зі стресом. Під час одного дослідження для 42 чоловіків створили стресову ситуацію - імітували співбесіду з наступним виконанням арифметичного завдання, яке вони мали зробити перед двома людьми. Дослідники виявили, що ті, хто робив метушливі рухи, як-от дряпання, кусання губ або торкання обличчя, сприйняли увесь процес як менш стресовий.

Непосидючість також може допомогти знизити деякі інші ризики, пов'язані з сидячим способом життя. Дослідники виявили, що постукування стопами під час сидіння, наприклад, може позитивно вплинути на артерії в ногах і потенційно допомогти запобігти артеріальним захворюванням.

Водночас, спираючись на дослідження у Британії, в рамках якого проаналізували особливості харчування понад 35 000 жінок, дослідники не виявили підвищеного ризику смертності через тривале сидіння серед тих, хто вважав себе помірно або дуже непосидючим, у порівнянні з більш активними жінками.

Ці дані ставлять питання про те, чи має змінитися наше ставлення до непосидючих людей, каже Джанет Кейд. Непосидючість часто розглядають як неповагу або брак уваги та концентрації. Але якщо ці прості рухи корисні для нашого здоров'я, то, можливо, до них варто ставитися поблажливіше, каже вона.

Своєю чергою, Левін вважає, що придушення природної схильності до непосидючості є "катастрофою для громадського здоров'я", але суспільство має можливість боротися з сидячим життям і середовищем.