Увага, спека! Як підібрати правильний одяг?

Люсі Шеріфф

BBC Future

18 хвилин(и) тому

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Оскільки світ продовжує боротися з екстремальною спекою, яка з кожним роком наростає, одяг, який ми носимо, також може допомогти у боротьбі з високими температурами.

Найпростіший варіант - це, звісно, роздягнутися, але, погодьтесь, далеко не найелегантніший. Тож спробуємо розібратись, що краще вдягнути, коли на вулиці +30, а у транспорті та приміщенні - задуха.

Колір, дизайн, тканина

Відомо, що влітку більшість людей частіше обирають світлі речі, оскільки білий відштовхує сонячні промені, а чорний - поглинає.

Це загальновідомий факт, але мало хто пам'ятає, що, хоч у фізиці чорний колір є ідеальним поглиначем світла, він також - найкращий випромінювач.

Це підтверджує дослідження 1980 року, під час якого вчені хотіли зрозуміти, чому бедуїни в пустельних районах Північної Африки носять виключно чорне.

Дослідники запросили добровольця, який стояв у пустелі обличчям до сонця при температурі +46°C. Під час 30-хвилинних сеансів учасник есперименту носив чорний бедуїнський халат, білий бедуїнський халат, армійську форму кольору хакі та просто шорти.

Вчені дійшли висновку, що колір бедуїнського одягу не впливав на температуру тіла. Це сталося тому, що товщина тканини не дозволяла додатковому теплу, що поглинається чорною мантією, переходити на тіло. Крім того, товщина тканини дозволяла тілу охолоджуватися. Вітер тріпав мантію, а внутрішні конвекційні потоки "виганяли" гаряче повітря.

Тож, обираючи одяг, потрібно, крім кольору, враховувати товщину тканини і фасон.

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Ідеальний вибір у спекотну погоду - вільний крій. Між шкірою та тканиною утворюється повітряний прошарок, який сприяє кращій терморегуляції і не дозволяє перегріватися.

А от одяг, що обтягує, навпаки, заважає теплообміну, тож від нього краще відмовитись.

Важливо також звертати увагу на тканину.

"У джинсовому комбінезоні великого розміру вам буде значно спекотніше, ніж у вузькому вбранні з шифону", - каже стилістка й письменниця Хізер Н'юбергер.

У спекотні місяці чудово підходять льон і бавовна, які дають шкірі дихати та відводять зайву вологу.

Популярністю серед любителів активного відпочинку користується мериносова вовна, оскільки вона - тонка, добре регулює температуру тіла, пропускає повітря та вбирає вологу, не зберігаючи при цьому неприємний запах.

Нейлон і поліестер - не найкращий вибір. Ці тканини радше обирають для спортивного одягу, оскільки вони вбирають вологу і швидко сохнуть, але, на жаль, зберігають запах. Дослідження також показали, що нейлон краще вбирає вологу, ніж поліестер, але повільніше сохне.

Автори одного дослідження запропонували носити одяг з бамбукового волокна, яке є низьким провідником тепла і не ставить під загрозу комфорт.

Ще один спосіб зберегти прохолоду - обмежити кількість одягу. Звісно, не варто ходити голяка вулицями, але, якщо ви вдома, не бійтесь роздягтися. Одяг захищає шкіру від сонячних опіків, але голе тіло краще зберігає прохолоду.

"Чим менше одягу ви носите, тим більше є можливостей для теплообміну між шкірою й повітрям, - каже Джордж Гавеніт, професор фізіології й ергономіки в Університеті Лафборо. - Хоча, звісно, не варто забувати про захист шкіри від УФ-променів".

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Нове слово в науці

Зараз багато виробників інвестують у розробку нових "розумних" тканин.

Вчені з Массачусетського технологічного інституту запропонували матеріал, що забезпечує рекордні показники терморегуляції. Концепт нової тканини базується на двох ключових моментах: максимальній проникності для інфрачервоних хвиль та мінімальній - для видимого світла.

Вчені виявили: якщо зробити нейлонові та поліефірні волокна тоншими — близько одного мікрометра в діаметрі — і сплести їх у нитку товщиною 30 мікрометрів, це допоможе підтримувати більш комфортну температуру.

Водночас команда Університету Мериленду в США розробила синтетичні волокна з покриттями, які підлаштовуються під погодні умови й підтримують оптимальну температуру тіла. Адаптивна нитка розширюється й стискається, змінюючи простір між волокнами. Ширша відстань дозволяє тканині дихати, а тілу - охолонути.

Інша група вчених експериментувала з одягом зі смужками, які вирівнюються і згинаються, що дозволяє охолодити тіло більш ніж на 2C. У спеку смужки згинаються, відводячи тепло від тіла.

Рятує вода