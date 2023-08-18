NYT назвала втрати військових за півтора року повномасштабної війни в Україні

47 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

Загальна кількість убитих і поранених українських і російських військових від початку повномасштабної війни в Україні півтора року тому наближається до 500 000. Про це пише американське видання New York Times із посиланням на американських чиновників.

Українські втрати, як пише видання, оцінюють у близько 70 000 убитих і від 100 000 до 120 000 поранених, тоді як російські - близько 120 000 загиблих і від 170 000 до 180 000 поранених військових.

Цю інформацію прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Тільки генштаб має право публікувати цифри з точки зору поранених, зниклих безвісти та загиблих", - сказав він в ефірі журналістки Юлії Латиніної.

Водночас, пише NYT, офіційні особи США попередили, що оцінити реальну кількість втрат важко, оскільки Москва регулярно занижує кількість загиблих і поранених у війні, а Київ не розголошує офіційних цифр.

Видання додає, що хоча російські втрати є більшими, росіяни переважають українців на полі бою чи не в три рази, і Росія також має більше населення, з якого може поповнювати свої лави.

За оцінками аналітиків, в Україні загалом є близько 500 тис. військовослужбовців, тоді як у Росії - 1 330 000.

Останню публічну оцінку втрат адміністрація Байдена робила в листопаді 2022 року - тоді генерал Марк А. Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, заявив, що від початку повномасштабної війни в лютому 2022 року з кожної сторони вбиті або поранені понад 100 000 військовослужбовців. Водночас на умовах анонімності офіційні особи говорили, що цифри наближалися до 120 000.

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Приблизно у той же час президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN натомість заявив, що втрати України у війні з Росією в 10 разів менші, ніж російські.

За його словами, причина в тому, що Україна не кидає своїх людей в бій як "гарматне м'ясо".

Але ця кількість різко зросла взимку та навесні, коли Бахмут перетворився на поле запеклих боїв. Сотні військовослужбовців гинули або зазнавали поранень щодня протягом багатьох тижнів, заявили офіційні особи США. Значних втрат, пише видання, зазнали і росіяни, й українці.

Особливо важкими для України стали перші тижні контрнаступу цього літа. Українські війська спочатку намагалися прорвати окопані російські рубежі механізованими загальновійськовими формуваннями. Озброєні передовою американською зброєю, українці, однак, загрузли в щільних російських мінних полях під постійним вогнем артилерії та бойових вертольотів.

За перші два тижні контрнаступу було пошкоджено або знищено близько 20 відсотків озброєння, яке Україна відправила на поле бою, кажуть чиновники зі США та Європи. Тисячі військових були вбиті або поранені, пише американське видання.

Один з високопоставлених американських чиновників визнав високу кількість українських втрат, але додав, що останніми днями українські війська почали пробивати перші лінії російської оборони.

Останніми тижнями Україна змінила свою тактику на полі бою, повернувшись до своїх старих способів виснажувати російські сили артилерією та ракетами великої дальності замість занурення в мінні поля під вогнем.

Американські офіційні особи побоюються, пише NYT, що Україна обережно й повільно веде контрнаступ, бо боїться втрачати людей - і робить ставку на більше використання боєприпасів.

Американське видання зазначає, що лише за півтора року кількість загиблих українських військових уже перевищила кількість американців, які загинули протягом майже двох десятиліть перебування підрозділів США у В'єтнамі (приблизно 58 000), і приблизно дорівнює кількості вбитих афганських сил безпеки за всю війну в Афганістані, з 2001 по 2021 рік (близько 69 000).

Кількість загиблих і поранених також свідчить про велику кількість боєприпасів, які витрачають обидві сторони.

Цифри також вказують на відсутність швидкої медичної допомоги на передовій, додає NYT. На відміну від воєн США в Афганістані та Іраку, де американські війська суворо дотримувались евакуації постраждалих протягом години до добре укомплектованого медичного закладу, в Україні такої можливості немає.

А по всій Україні, у великих містах і селах, майже кожен знає родину, яка втратила когось у боях. Кладовища заповнюються в усіх куточках країни.

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Приблизні оцінки втрат для України та Росії базуються на супутникових знімках, перехоплених повідомленнях, повідомленнях журналістів у соціальних мережах і ЗМІ, а також офіційних звітах обох урядів. Водночас оцінки різняться навіть всередині уряду США.

Згідно з документами Пентагону, оприлюдненими навесні, Росія зазнала від 189 500 до 223 000 втрат, зокрема до 43 000 убитих у боях. В одному з документів ідеться, що станом на лютий Україна зазнала від 124 500 до 131 000 втрат, з яких 17 500 загинули в бойових діях.

І тоді як кілька американських чиновників і один колишній високопоставлений український чиновник заявили, що наразі в конфлікті загинуло близько 70 000 українських військових, інші американські офіційні особи кажуть, що ця цифра може бути меншою.

Російські аналітики кажуть, що людські втрати навряд чи стримають Путіна від продовження війни.