Серійна вбивця немовлят. Що відомо про медсестру, яка вбивала новонароджених

Лорен Герст

BBC News

49 хвилин(и) тому

Автор фото, SWNS Підпис до фото, Люсі Летбі засудили за вбивство немовлят у відділенні новонароджених, де вона працювала

Одного ранку в липні 2018 року Люсі Летбі вивели з дому в наручниках.

Медсестру відділення для новонароджених, якій на той час було 28 років, арештували у справі про жахливі злочини - серійне вбивство дітей, найбільше за масштабами у сучасній історії Великої Британії.

Її арешт став результатом ретельного розслідування, до якого залучили близько 70 офіцерів і цивільного персоналу поліції графства Чешир.

Метою операції "Колібрі" було розслідування тривожного та незрозуміло зростання кількості смертей і майже смертельних ускладнень серед передчасно народжених дітей у відділенні новонароджених лікарні графині Честер.

За кілька годин новина про арешт Летбі облетіла весь світ.

Спочатку її відпустили під заставу, але згодом ще двічі заарештовували, а в листопаді 2020 року висунули остаточні звинувачення.

З жовтня минулого року 33-річну жінку судили в Коронному суді Манчестера за звинуваченням у вбивстві семи немовлят і замаху на вбивство ще 10 у період з червня 2015 по червень 2016 року.

Вона рішуче заперечувала всі 22 висунуті проти неї звинувачення, але її все ж визнали винною у семи вбивствах та семи замахах на вбивство.

Суд присяжних у складі семи жінок і чотирьох чоловіків радився понад 110 годин після того, як дев'ять місяців заслуховував жахливі свідчення.

Що ж відомо про жінку, яка вбила та намагалася вбити дітей, яких їй довірили?

Автор фото, PA/Elizabeth Cook Підпис до фото, Люсі Летбі дає свідчення в суді

Летбі народилася 4 січня 1990 року та виросла в Герефорді. ЇЇ батьки, Джоном і Сьюзен, від жовтня спостерігали за розгортанням судового процесу над своєю дочкою з галереї для публіки у залі судових засідань.

Вона відвідувала місцеву школу та коледж й обирала предмети, які, на її думку, мали допомогти їй досягти її цілей і прагнень.

"Я завжди хотіла працювати з дітьми", - сказала вона присяжним.

Летбі, яка першою зі своєї родини вступила до університету, три роки вивчала медсестринську справу в Честерському університеті.

Під час навчання вона пройшла численні стажування. Більшість з них базувалися в лікарні графині Честер - або у дитячому відділенні, або у відділенні для новонароджених.

У вересні 2011 року вона отримала кваліфікацію медсестри і з січня 2012 року почала працювати в лікарні, а навесні 2015 року отримала кваліфікацію для роботи з немовлятами у відділенні інтенсивної терапії.

Летбі сказала суду, що відтоді вона переважно доглядала за найбільш хворими немовлятами у відділенні.

Вона також розповіла, що була наставницею кількох студентів-медсестер, і загалом у 2015-2016 роках доглядала за сотнями новонароджених дітей.

Автор фото, Cheshire Police Підпис до фото, Відділення для новонароджених у лікарні графині Честер

У вересні 2016 року Летбі офіційно повідомили в листі з Королівського коледжу медсестер, що вона перебуває під слідством у справі про смерть немовлят.

На початку того ж року керівництво лікарні звільнило її від клінічних обов'язків і перевело на канцелярську посаду у відділі ризиків і безпеки пацієнтів.

Тоді вона вважала, що це зробили для того, щоб перевірити, чи мають співробітники належну компетенцію для виконання своєї роботи, і сподівалася повернутися до роботи, яку вона любила.

Але за шість років Летбі, яка раніше не мала жодних судимостей, доган чи попереджень, опинилася на лаві підсудних, а звинувачення назвало її "розважливою та підступною" опортуністкою, яка "газлайтила" колег, щоб приховати свої жахливі злочини.

ЇЇ адвокати стверджували, що смерті були наслідком "послідовних збоїв у догляді" у відділенні, а сама вона була жертвою системи, яка вирішила звинуватити у своїх помилках Летбі.

Під час засідань також звучала інформація про її приватне життя.

"У мене було досить активне світське життя, - сказала Летбі присяжним. - Раніше я регулярно відвідувала уроки сальси, гуляла з друзями, їздила у відпустку з друзями. Відвідувала тренажерний зал.

Коли присяжним показали фотографії її будинку, де її вперше заарештували, вона розплакалася.

Автор фото, Cheshire Police Підпис до фото, Дім Летбі у Честері обшукали

Спочатку Летбі жила у будинку для персоналу Ash House, а згодом на пів року переїхала до квартири в Честері.

У червні 2015 року вона повернулася до Ash House, а потім переїхала в будинок, який купила на Вестборн-роуд у Честері у квітні 2016 року.

У її кухні, серед інших, висів малюнок від її похресника, на якому було написано: "Хрещена мати № 1 - Люсі Летбі".

На її ліжку лежали м'які іграшки Вінні-Пух та Іа, а в шухляді у вітальні були документи та медичні довідки для двох її котів на прізвисько Тигруля та Смадж.

Летбі перебуває під вартою з листопада 2020 року й відтоді побувала у чотирьох різних в'язницях.