"Все життя тепер буде перед очима": очевидці про російський обстріл Чернігова

Олена Сидоренко

для ВВС Україна, Чернігів

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Ракета в історичний центр Чернігова прилетіла об 11:30 ранку 19 серпня. В момент вибуху саме в цій частині міста перебувало чимало людей. Містяни поверталися з храмів, де освячували яблука на свято Спаса. В церквах саме закінчилась служба, і сотні вірян вийшли на вулиці. Уздовж доріг стояли десятки припаркованих автівок.

За даними МВС, внаслідок російського удару загинули щонайменше семеро людей, 90 звернулися по медичну допомогу.

Пенсіонери Микола та Параскева в момент вибуху перебували буквально за 200 метрів від місця прильоту. Чоловік та дружина саме повертались з Катерининської церкви - козацького храму, розташованого на в'їзді до міста з боку Києва, добре відомого багатьом туристам. В руках вони тримали кошики з освяченими яблуками та букетами квітів.

"Ми з церкви вийшли, перейшли дорогу і йшли по алеї Героїв (веде від церкви до Красної площі Чернігова. - Ред.). Десь вже половину дороги до площі пройшли і чуємо - свистить щось дуже сильно. Я ще кажу: "Чи літак летить, чи що?!" І тут через секунду як "гагахне" на площі! Ми усі й попадали на бруківку. Всі люди почали кричати", - розповідає Микола.

"З церкви йшло дуже багато людей, - говорить 73-річна Параскева Макарівна. - А нас буквально врятувала наша кума. Ми її зустріли під церквою і зупинились поговорити. Тому трішки й затримались. А то б і ми там би попали в епіцентр вибуху".

"Потім ми з дідом вирішили ще посидіти в холодочку, йшли до лавочки. Не дійшли. Чуємо - свистить! То було страшне! А потім вибух - і полум'я до неба. Я все бачила! Воно у мене все життя тепер буде перед очима", - додає вона.

Момент вибуху чернігівці навіть зафіксували випадково на відео. Попередньо виглядає, що ракета влучила в саму будівлю обласного музично-драматичного театру. Звідти за секунду з'явився стовп вогню. На фото, які були зроблені після вибуху, видно, що в театрі частково знищений дах, поряд з будівлею лежать рештки покрівлі.

Автор фото, Reuters

Вибухову хвилю відчули люди й за кілька кілометрів від епіцентру вибуху.

"Ми саме виходили на вулицю з дітьми, - розповідає чернігівець Олександр.- Раптом двері в квартирі гучно зачинились, наче від сильного протягу. Ми навіть спочатку не усвідомили, що відбулось. Але вже за хвилину зрозуміли, що то був вибух".

"Вийшли під під'їзд, сусіди теж повибігали. Ніхто не знав, що трапилось. Кілька родин з дітьми бігли в підвал", - додає чоловік.

Люди, які на момент вибуху були поблизу театру, ховались навіть в громадському підземному туалеті.

"Я з онуками одразу побігла в той туалет, - розповідає чернігівка Наталія. - Він же під землею, майже як бомбосховище. Не надто вже глибоко, але від уламків може захистити".

Чернігівці, які в момент повітряної тривоги відпочивали на міському пляжі "Золотий берег", розповідають, що навіть бачили ракету, яка летіла в центр міста.

За лічені хвилини до місця вибуху вже їхали карети швидкої допомоги та рятувальники.

Через деякий час представники влади підтвердили, що стався вибух через влучання російської ракети в центр міста. Повідомили, що є поранені та загиблі.

Автор фото, Reuters

Пошкоджені будівлі навколо епіцентру вибуху.

"Коли ми вже йшли додому, то бачили скрізь скло - і на дорозі, і на тротуарі. Сітки антимоскітні полетіли. Страшне! Я дуже сильно перелякалася", - розповідає чернігівка Параскева.

Параскева разом чоловіком живе у багатоповерхівці буквально за пів кілометра від музично-драматичного театру, куди влучила російська ракета.

"Прийшли додому, а сусіди кажуть - наш будинок затрясся, коли стався вибух!" - говорить її чоловік Микола.

"У нас у квартирі всі вікна вціліли, хоча вони й виходять на сторону площі. Але це, мабуть, тому, що всі були відчинені на провітрювання. Якби закриті були, то хтозна, чи лишилося б скло", - додає він.