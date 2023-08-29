"Просто віп-похорон": голову ПВК "Вагнер" Пригожина поховали у Петербурзі у "закритому форматі"

53 хвилин(и) тому

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Пресслужба голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина увечері у вівторок повідомила, що прощання з ним "відбулося у закритому форматі", а "охочі попрощатися можуть відвідати Порохівський цвинтар". Вдень журналісти марно намагалися знайти цвинтар, де ховатимуть Пригожина.

Раніше у вівторок на іншому цвинтарі поховали одного з найближчих соратників голови ПВК "Вагнер" Валерія Чекалова із позивним "Ровер".

Приготування до похоронів співробітників ПВК, які перебували на борту літака Пригожина, що розбився в Тверській області, проходили на кількох кладовищах Петербурга ще напередодні, проте Порохівський цвинтар серед них не згадували.

"Нічого незвичайного, просто віп-похорон"

У вівторок протягом усього дня журналісти у Росії стежили за переміщеннями жалобних кортежів Петербургом, однак точної інформації про те, де і коли поховають Пригожина, не було.

На Порохівському кладовищі російському виданню MSK1 повідомили, що поховали Пригожина "близько 16 години дня". "Так побажали родичі", - відповіли на цвинтарі на запитання, чому про місце похорону раніше не повідомляли.

Засновника ПВК "Вагнер" поховали поряд із його батьком, розповіли в адміністрації цвинтаря телеканалу "Дождь".

Військових почестей, які належать Пригожину як Герою Росії, як виглядає, під час похорону не було. Російське видання "Агентство" з посиланням на співробітника цвинтаря пише, що на похороні було 20-30 людей і нікого у військовій формі.

"Було від 20 до 30 людей. Тільки близькі та родичі, їх я знаю. Хвилин 40 тривала церемонія. Усі були у цивільному, військових я не бачив. Я працюю в галузі вже понад 30 років, для мене нічого незвичайного, просто віп-похорон", - сказав співрозмовник.

Порохівський цвинтар розташований у північно-східній частині Петербурга і вважається напівзакритим. Там ховають у могили родичів, крім того, є підготовлені урнові ділянки та колумбарна стіна.

Цвинтар відкрили біля порохового заводу при церкві Іллі Пророка у ХVIII столітті. Історично там ховали робітників розташованих неподалік заводів, чиновників, купців та військовослужбовців, проте елітних поховань не було. На цвинтарі є братські поховання часів Другої світової війни.

На сайті адміністрації Петербурга йдеться, що це один із небагатьох "професійних" цвинтарів у місті - у XIX столітті там у спільних могилах ховали порохоробів та артилеристів, які загинули під час вибухів на Охтинському заводі та на артилерійських полігонах.

"Поліції на цвинтарі немає"

На похороні Чекалова, на відміну від Пригожина, журналісти побувати встигли, хоч і зіткнулися з перешкодами - їх не підпускали до процесії та не давали знімати фото та відео.

Кореспондент видання "Север.Реалии", який стежив за тим, що відбувається на Північному цвинтарі, розповідав ВВС, що один з чоловіків, що прийшли на похорон, погрожував, що якщо журналісти не перестануть знімати "по-хорошому", то може бути "по-поганому", оскільки "поліції на цвинтарі немає".

Загалом у катастрофі з бізнес-джетом Пригожина загинули 10 людей. Як повідомляла Росавіація, у списку пасажирів, крім Пригожина і Чекалова, були командувач ПВК Дмитро Уткін, охоронці Сергій Пропустін, Євген Макарян, Олександр Тотмін і Микола Матусєєв, а також цивільні пілоти Олексій Левшин, Рустам Карімов та бортпровідниця Крістіна Распопова.

Автор фото, MR7 Підпис до фото, На прощання з Чекаловим на Північному цвинтарі принесли його нагороди

Як писала ВВС, 47-річний Валерій Чекалов очолював у Петербурзі компанії, пов'язані з Пригожиним. Його включили до українських та американських санкційних списків.

Чекалова називали заступником Пригожина у ПВК "Вагнер", який відповідав за транспортну логістику, зазначає "Ротонда".

У 2011-2018 роках Чекалов керував (а в 2016-2017 роках і формально володів) петербурзькою компанією "Коллектив-Сервис". У 2012 році ця компанія стала однією з близьких Пригожину структур, які отримали підряд на постачання харчування для армії за контрактом із "Воєнторгом" міноборони РФ. Чекалов також очолював створену у 2014 році компанію "Нева" та володів половиною активів цієї компанії. "Дочкою" "Неви" була компанія "Евро Полис", з 2017 року її філія діє у Сирії. "Евро Полис" з 2021 року перебуває під санкціями ЄС.

Похорон Чекалова

Автор фото, FONTANKA Підпис до фото, На похорон Чекалова прийшли близько 100 людей, не враховуючи журналістів

"Присутність президента не передбачається"

У Кремлі у вівторок заявили, що президент Росії Володимир Путін у похороні Пригожина не братиме участі.

"Присутність президента не передбачається. Конкретно щодо похорону ми інформації не маємо", - сказав речник Путіна Дмитро Пєсков.

24 серпня Путін, коли висловлював співчуття у зв'язку з катастрофою в Тверській області, згадав, що був знайомий з Пригожиним (він говорив у минулому часі, хоча на той момент загибель ватажка "Вагнера" не була підтверджена офіційно) з початку 90-х років, що здивувало деяких досвідчених дослідників їхніх взаємин, які вважали, що знайомство відбулося пізніше.

Заколот Пригожина 23-24 червня Путін називав зрадою Росії та ударом у спину, проте це не завадило їм зустрітися після тих подій щонайменше один раз (це визнавав Пєсков).

Бізнес-джет Пригожина розбився під Твер'ю 23 серпня, на його борту було 10 людей, усі вони загинули. Як повідомляли ЗМІ, тіла загиблих сильно постраждали і їх не можна було упізнати візуально.

Лише 27 серпня Слідчий комітет Росії повідомив, що результати молекулярно-генетичних експертиз показали, що особи загиблих під час аварії літака у Тверській області відповідають списку у польотному листі.