Іспанія виграла жіночий чемпіонат світу з футболу. Як жіночий футбол завойовує світ

26 хвилин(и) тому

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У неділю завершився жіночий чемпіонат світу з футболу в Австралії - перемогу здобула збірна Іспанії, вона обійшла конкурентів з Англії з рахунком 1:0. Обидві команди змагалися за чемпіонський титул вперше за історію жіночих чемпіонатів світу, які проходять з 1991 року. Жіночий футбол, безперечно, поступається чоловічому в сенсі статусу, це і зараз напівпрофесійний спорт, але ЧС-2023 - кульмінація інтересу до нього. В цьому виді спорту тільки зараз все починається по-справжньому.

Бій за перемогу був запеклим. Розрив між командами був лише 1:0 на користь іспанок. Вирішальний гол своїй команді принесла 23-річна Ольга Кармона.

Англійські "левиці" боролися відчайдушно, але відігратися їм не вдалося. Оглядачі відзначають чудову роботу іспанської голкіперки Кати Колл.

Як пройшов цей чемпіонат світу

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Англійські "левиці" боролися відчайдушно, але програли

32 команди (вісім з них вперше у своїй історії) грали у липні та серпні на десяти стадіонах у дев'яти містах Австралії та Нової Зеландії. Все це - нові рекорди: у першому жіночому чемпіонаті світу з футболу брали участь лише 12 команд.

Чемпіонат побив також багато рекордів з відвідуваності, середня склала близько 29 тис. глядачів на матчі. Найбільша кількість - понад 75 тис. людей зібралися на півфіналі між Австралією та Англією.

Всього на стадіони (без урахування матчу за треті місця та фіналу) прийшли 1,85 млн глядачів.

Такої телевізійної аудиторії у жіночого футболу також ще не було: загальнонаціональні рекорди побили в Австралії, Колумбії, Китаї, Німеччині. У Новій Зеландії перший матч за участі національної команди дивилися 39% глядачів — таких цифр тут не було навіть в чоловічого футболу.

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18 серпня президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що чемпіонат виправдав і перевершив усі очікування функціонерів. Він говорив, що коли ухвалили рішення про розширення кількості країн-учасниць з 24 до 32, багато хто сумнівався в цьому, побоювався, що це призведе до нерівності команд та розгромного рахунку в деяких матчах типу 15-0. Але цього не сталося.

Справді, більшість ігор чемпіонату пройшли у рівній боротьбі. Щобільше, зі своїх груп не змогли вийти очевидні фаворитки — Німеччина та Бразилія. Чотириразові чемпіонки світу зі США програли у ⅛ фіналу збірній Швеції.

Обидві команди-фіналістки - Англія та Іспанія - боролися за золоті медалі вперше у своїй історії.

Цьогорічний чемпіонат наробив галасу в світі - на фінал прилетіла королева Іспанії Летиція. А от члени британської королівської родини не приїхали, за що наразилися на критику таблоїдів.

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Австралійські медіа називають свою жіночу збірну найулюбленішою збірною командою у всіх видах спорту. Ніхто не очікував, що вона зможе дістатися півфіналу.

А в Новій Зеландії чемпіонат мав фурор.

"Ми ніколи не бачили нічого подібного раніше і розуміємо, що, ймовірно, більше не побачимо", - говорив ВВС спортивний оглядач New Zealand Herald Майкл Берджесс.

Тренери та коментатори як в Англії, так і в Іспанії напередодні фіналу переконували: хто б не виграв, тисячі дівчаток в обох країнах оберуть футбол уже цього літа.

Чи стане жіночий футбол таким самим популярним, як чоловічий?

Якщо тільки в перспективі, не відразу — з об'єктивних причин.

Жіночий футбол не має таких традицій, як чоловічий. І для консервативної аудиторії це має значення. Жінкам поки що нічого протиставити тому, що в чоловічій грі перші команди були створені ще в XIX столітті, а розповіді про те, як батько сімейства одного разу бачив гру Пеле, передаються з покоління в покоління — і теж, в основному, по чоловічій лінії.

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Клубний жіночий футбол далеко не такий розвинений, не у всіх країнах-учасницях ЧС-2023 є постійні внутрішні чемпіонати. Більша частина футболісток не мають професійних контрактів, вони взяли відпустки, щоб приїхати до Австралії та Нової Зеландії.

Як наслідок, у жіночому футболі немає суперзірок — таких, як Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду у чоловіків, наприклад.

На цьому чемпіонаті світу свою кар'єру закінчила одна з найвідоміших сучасних футболісток Меган Рапіно зі США. Вона двічі вигравала чемпіонати світу, один раз Олімпійські ігри та отримувала жіночий "Золотий м'яч". Але читачі спортивних новин все одно знають її насамперед як борчиню за гендерну рівність та запеклу противницю Дональда Трампа.

Але є один нюанс, який скорочуватиме розрив між жіночим футболом та чоловічим зі швидкістю рік за три. Річ у тім, що, згідно з дослідженнями ФІФА та незалежних аналітиків, аудиторія чоловічого футболу поповнюється повільно і ще повільніше молодшає. Футбол програє у своєму динамізмі та вмінні захопити багатьом сучасним розвагам, таким, як комп'ютерні ігри, наприклад.

Футбольні функціонери наполягають на зміні правил гри, щоб зробити її мобільнішою. Намагалися створити Суперлігу, де грали б лише топкоманди. Все це виявилося непереконливим.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Аудиторія жіночого футболу відрізняється від чоловічого: на стадіони спокійно ходять діти та молоді батьки

А виміри аудиторії жіночого футболу показали, що його дивляться сім'ї з маленькими дітьми та підлітки 9-12 років, особливо дівчатка — далеко не ті люди, яких можна легко вмовити прийти на набитий стадіон або хоча б подивитись брутальний чоловічий футбол по телевізору.

У ФІФА зрозуміли, що це їхній шанс, і почали діяти.

Що робить ФІФА для жіночого футболу

На пресконференції 18 серпня президент ФІФА Джанні Інфантіно був дуже задоволений. Він заявив, що жіночий ЧС-2023 приніс понад 570 млн доларів і став беззбитковим (для порівняння чоловічий чемпіонат-2022 у Катарі приніс ФІФА 10,5 млрд доларів).

При цьому ФІФА встановила рекордні призові виплати для учасниць чемпіонату світу в Австралії та Новій Зеландії. Їхній загальний фонд склав 110 млн доларів (порівняно з 440 млн доларів у чоловіків).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент ФІФА Джанні Інфантіно обіцяє рівний призовий фонд чоловічим та жіночим збірним - з 2027 року

Переможці чемпіонату отримають 4 млн доларів на команду, фіналістки 2,6 млн, а команди, що навіть не вийшли з групи, — по 750 тис. доларів.

Інфантіно не виключив, що на наступному ЧС-2027 призовий фонд для чоловіків та жінок буде однаковим.

"Я кажу всім жінкам - і ви мене знаєте як батька чотирьох дочок - у вас є сили все змінити, у вас є сили переконати нас, чоловіків, що ми повинні зробити для вас, а чого ні", - сказав Інфантіно.

На ці слова відреагувала норвезька футболістка Ада Хегерберг. "Працюю над невеликою презентацією, як правильно переконувати чоловіків. Хто зі мною?" — поіронізувала вона у твіттері.

Футболістки й самі борються за свої права: збірні США та Канади домоглися (не без участі суду та страйків), аби національні федерації їм платили ті самі гроші, що й чоловікам. На клубному рівні жінки поки що не можуть вимагати тих же грошей, що й чоловіки, але на рівні збірних - більш ніж.