Нові домовленості. Стало відомо, скільки літаків F-16 отримає Україна

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

Нідерланди та Данія зобов'язалися передати Україні літаки F-16, як тільки українські пілоти та технічний персонал закінчать підготовку, про це повідомив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським премʼєр Нідерландів Марк Рютте.

Зеленський, який перебуває з візитом в Нідерландах, уточнив також, що було погоджену точну кількість першої партії літаків, які отримає Україна.

Йдеться про 42 літаки. Це значно більше, ніж Україна розраховувала раніше.

"І це лише початок", - заявив український президент.

Премʼєр Рютте, своєю чергою, дав зрозуміти, що Україна отримає літаки в тому числі для навчань, а не тільки для того, щоб виконувати бойові завдання.

"Нідерланди загалом мають 42 літаки F-16. З цих літаків нам потрібні літаки для тренувань у Данії та пізніше в Румунії", - пояснив він.

Ймовірно, згодом свої літаки Україні поснуть передавати й інші країни Заходу.

У травні міноборони України писало, що чотири ескадрильї F16 (це 48 літаків) - "саме те, що потрібно для звільнення країни від агресора".

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати дозволили західним країнам передавати Україні літаки, коли пілоти та технічний персонал закінчать навчання.

У суботу міністр оборони Олексій Резніков доповів, що українські фахівці вже почали навчання. Тренування, за попередніми підрахунками, будуть тривати близько шести місяців.