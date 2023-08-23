Наступати під Бахмутом чи перекинути війська на Південь? Що кажуть у США, Залужний і Сирський

35 хвилин(и) тому

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Американські стратеги вважають, що війська України надто розосереджені та мають сконцентруватися на головному напрямі - на півдні країни, пише New York Times із посиланням на американських та інших західних офіційних осіб.

На їхню думку, в ході контрнаступу Україна з великими труднощами прориває зміцнену російську оборону. І причина цьому - занадто багато військ, включаючи деякі з кращих бойових підрозділів, перебувають не в тих місцях, де потрібно.

Головна мета наступу - відрізати російські лінії постачання на півдні України, розірвавши сухопутний коридор між Росією та анексованим Кримом. Але замість того, щоб зосередитися на цій меті, українське командування розподілило війська та вогневу міць приблизно порівну між сходом та півднем, кажуть американські чиновники.

В результаті в районі Бахмута та інших міст на сході країни розташовані більше українських військ, ніж під Мелітополем та Запоріжжям на півдні, де розташовані набагато важливіші у стратегічному відношенні ділянки фронту.

Американці радять Україні зосередитись на просуванні до Мелітополя, пробивати російські мінні поля та інші захисні споруди, навіть якщо при цьому українці втратять більше солдатів та техніки.

Тільки при зміні тактики та різкому просуванні темп контрнаступу може змінитися, сказав один із американських чиновників, який, як і кілька інших співрозмовників NYT, говорив на умовах анонімності.

Як пише видання, під час відеоконференції 10 серпня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, його британський колега Тоні Радакін та Крістофер Каволі, командувач силами США в Європі, закликали головкома ЗСУ Валерія Залужного зосередитись на одному головному напрямі.

За словами двох офіційних осіб, які були присутні під час розмови, Залужний погодився, пише NYT. У повідомленні Залужного після тієї зустрічі подібної інформації не було.

Що кажуть в Україні

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський у інтерв'ю ВВС раніше стверджував, що хотів би звільнити Бахмут на Донеччині і вважає правильним боротися за нього попри те, що це відтягує українські сили від південного фронту.

Саме Сирський командує ділянкою фронту біля Бахмуту і займався обороною міста.

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"Бахмут - це центр зосередження основних напрямків і доріг, - пояснював він. - Використовуючи розвинуту мережу доріг російські війська можуть наступати на щонайменше в трьох таких операційних напрямках".

Крім того, за його словами, місцевість навколо Бахмута - це зосередження різного роду панівних висот, які дозволяють контролювати велику частину місцевості навколо, на підступах до міста.

Сирський додав, що за цей час було створено всі умови для того, щоб повернути Бахмут, але з меншими у десятки разів втратами, ніж знадобилися РФ, щоб захопити місто.

"Тому що взагалі розташування російських військ на даний час нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті. І вони перебувають у такому напівоточенні. Ну, цим просто не можна не скористатися", - підкреслив він.

Водночас далеко не всі підтримують цю позицію. Колишній радник офісу президента Олексій Арестович 21 серпня несподівано поставив під сумнів вперті спроби України відвоювати Бахмут.

"Я ніколи про це не казав, але прийшов час сказати, я не вважаю адекватними наші зусилля під Бахмутом. Я вважаю, що там треба ставати в щільну оборону, частину сил перекидати на південь для розв'язання головної задачі", - заявив він.

Арестович висловив переконання, що штурм Бахмуту нічого не дасть порівняно з успіхом, якого Україна могла б досягнути, якби вона перерізала сухопутний коридор Росії до Криму.