Чи був Євген Пригожин "ходячим мерцем" ще до авіакатастрофи

Френк Гарднер

кореспондент ВВС з питань безпеки

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Відтоді, як Євген Пригожин очолив повстання на Москву наприкінці червня, спостерігачі говорили про нього не інакше як про "ходячого мерця".

Нещодавно коментуючи тривалість життя боса найманців "Вагнера", директор ЦРУ Вільям Бернс навіть сказав: "На місці Пригожина я б не звільняв свого дегустатора їжі".

Якщо коли-небудь доведуть, що знищення в повітрі літака з Євгеном Пригожиним було актом навмисної, холоднокровної помсти Кремля, це увійде в російську історію як "спеціальна військова операція" найвищої проби.

Пригожин, колишній в'язень, шеф-кухар і продавець хот-догів, який став босом найманців, мав багато шанувальників в лавах своєї армії ПВК "Вагнер" та за її межами. Багато хто був свідком, як тепло приймала його публіка в Ростові-на-Дону, де він з'явився рівно два місяці тому в розпал свого невдалого одноденного повстання.

Але він також мав багато ворогів у Москві, особливо у вищих ланках російської армії, керівників якої він часто і публічно критикував.

Імовірно, фатальною помилкою Пригожина стало те, що він кинув виклик президенту Путіну, коли розпочав свій марш на Москву 23 червня. Це було вже занадто і Путін, у своєму відеозверненні того дня був повний жовчі. Він назвав пригожинський марш на Москву зрадою та ударом в спину.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олександра Литвиненка, колишнього російського розвідника, який став громадянином Великої Британії, отруїли радіоактивним полонієм-210 у 2006 році

Володимир Путін не прощає ні зрадників, ні тих, хто йому кидає виклик.

Колишній офіцер російської розвідки, який став перебіжчиком, Олександр Литвиненко помер повільно й у болісних стражданнях у лікарні Лондона в 2006 році після отруєння радіоактивним полонієм-210.

Подальше розслідування дійшло висновку, що його вбивці привезли смертоносну речовину з Росії, і що її могли отримати лише з російської урядової лабораторії. Москва заперечувала будь-яку свою причетність і відмовилася видати двох підозрюваних для суду.

Потім був Сергій Скрипаль, колишній офіцер російського КДБ та перебіжчик до Британії. У 2018 році він і його донька Юлія ледь уникли смерті, коли офіцери російської військової розвідки ГРУ нібито змастили нервово-паралітичною речовиною "Новачок" дверну ручку його будинку в Солсбері.

Агенти викинули пляшку парфумів, у якій і перевозили смертоносну речовину. Її знайшла місцева жителька Вілтшира Доун Стерджес, яка померла після того, як побризкала "парфумами" на свої зап'ястя.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Сергій Скрипаль вижив після отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у 2018 році

У Росії є довгий список людей, серед яких і критики, і бізнесмени, які раптово померли, наприклад "випавши з вікна багатоповерхівки".

Найбільш відомий противник президента Путіна Олексій Навальний зараз перебуває у виправній колонії за, як вважається, політично вмотивованими звинуваченнями в шахрайстві. Його також намагалися отруїти нервово-паралітичною речовиною "Новачок" під час польоту через Сибір у 2020 році.

Але Пригожин був зовсім іншим випадком, що робить його смерть ще більш суперечливою для росіян. Ця людина була надзвичайно корисною для Кремля і вважалася деякими росіянами національним героєм.

Його група найманців "Вагнер", заснована в 2014 році, була сформована з колишніх оперативників російського "спецназу" та інших солдатів.

Пригожин був дуже активним у східній Україні, де витіснив українську армію з Бахмута. Його підрозділи наганяли страху значно більше ніж часто застаріла та погано керована регулярна російська армія.

"Вагнер" поповнював свої ряди, коли Пригожин особисто об'їжджав російські виправні колонії, щоб вербувати тисячі засуджених, у тому числі ґвалтівників і вбивць. Їх ефективно використовували як гарматне м'ясо на сході України, де командири наказували їм вести виснажливі штурми у неодноразових спробах подолати оборонні лінії противника.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Євген Пригожин (ліворуч) обслуговує Володимира Путіна (у центрі) на вечері в 2011 році

"Вагнер" також роками працює в Сирії, але саме в Африці вони досягли стратегічного успіху для Кремля. Там вони розробили ефективну у своїй жорстокості бізнес-модель, яка користується популярністю серед недемократичних режимів.

Надаючи низку "послуг безпеки", від охорони місцевої еліти до впливу на вибори, змушуючи замовкнути критиків, вони отримали натомість права на корисні копалини та доступ до золота й інших дорогоцінних металів у кількох африканських державах. Гроші повертаються до Москви, і всі стають багатими, крім фактичного населення цих країн.

Війська "Вагнера" звинувачують у численних порушеннях прав людини, включаючи масові вбивства мирних жителів у Малі та Центральноафриканській Республіці. Проте їм вдалося витіснити французькі та інші західні сили на величезній частині африканського континенту.

Тільки цього тижня Пригожин з'явився на відео, яке, ймовірно, було зняте на базі в Малі, обіцяючи розширення діяльності "Вагнера" в Африці та "свободу" для її народів.