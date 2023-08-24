Український десант у Криму на День Незалежності. Що про це відомо

20 хвилин(и) тому

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На День Незалежності, у четвер, стало відомо про військову операцію українських спецпризначенців в окупованому Криму біля важливих радіолокаційних об'єктів РФ.У розвідці повідомили, що група український військових висадилася на території півострова та виконала низку завдань - "знищила особовий склад та засоби противника".

Про це ВВС Україна розповів представник головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов.

"Ця спецоперація відбулася у взаємодії з ВМФ України. Всі завдання були виконані. Було знищено особовий склад і засоби противника, серед українських спецпризначенців втрат немає", - розповів він.

Станом на 12.00 українські військові вже повернулися після спецоперації, виконавши поставлені завдання, а сама операція "мала характер рейду", сказали представники ГУР у коментарі "РБК Україна".

Згодом пресслужба ГУР уточнила, що українські спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. В ГУР наполягають, що в результаті бою знищили особовий склад і техніку росіян.

"Також в українському Криму знову замайорів державний прапор", - наполягають в ГУР.

Вони оприлюднили відео, на якому на березі на будівлю люди в темряві вішають український прапор. Потім військові сідають на човни і відпливають, чути звуки пострілів.

Міноборони Росії цю інформацію не коментувало.

Автор фото, ГУР Підпис до фото, ГУР твердить, що під час короткої висадки у Криму встановили на якійсь будівлі прапор

Про стрілянину та вибухи біля населеного пункту Маяк на кримському мисі Тарханкут стало відомо рано-вранці в четвер.

Російські телеграм-канали стверджують, що до берега підпливла група людей на човнах - скільки було човнів, дані відрізняються, одні пишуть про два човни, інші про чотири. Канал Baza пише, що стріляли біля місцевого кемпінгу, прострілили один з автокемпінгів, але ніхто не постраждав, а "диверсанти" відпливли.

Юсов відмовився розповісти більше деталей спецоперації, але дав зрозуміти - що вона стала однією з "цілої низки запланованих заходів".

"Це повʼязано з попередніми подіями в Криму, якщо ми аналізуємо попередні події, і відповідно, робота далі триває", - заявив він.

І додав, що тепер Крим "не просто в зоні досяжності засобів ураження, але і в зоні досяжності проведення операцій особовим складом сил безпеки і оборони України".

Цікаво, що на мисі Тарханкут розташована російська радіотехнічна база та діють кілька радіолокаційних комплексів.

Напередодні українська розвідка повідомила, що в окупованому Криму знищили російський комплекс С-400 - це зенітно-ракетна система великого і середнього радіуса дії. Вибухом, як переконують в розвідці, знищили саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

"Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", - йшлося в повідомленні ГУР.

Це повідомлення вони проілюстрували відео. Російське Міноборони цю операцію не коментувало.

Напередодні Дня Незалежності у своєму інтерв'ю очільник ГУР МО Кирило Буданов відкрито заявив, що українська армія здатна досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника.

"Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника", - сказав Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але "без військових, без бойових дій це неможливо".