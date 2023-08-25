Як знищили літак Пригожина? Розбираємо усі версії

Павло Аксьонов

ВВС

48 хвилин(и) тому

Автор фото, ANADOLU AGENCY Підпис до фото, Літак упав в полі

Особливість катастрофи літака Євгена Пригожина в тому, що в цій події є дуже велика політична складова.

Власник ПВК "Вагнер" та його соратники були залучені, як вважає, напевно, більшість коментаторів, у конфлікт із президентом Росії Володимиром Путіним. Тому версії про несправність літака чи помилки пілотів майже не розглядають.

Найпопулярніші версії — вибух на борту літака та обстріл зенітною ракетою із землі. Кожна з них має свої аргументи за та проти.

Головним аргументом на користь цих версій є той факт, що бізнес-джет, ймовірно, почав розвалюватися у повітрі — деякі його фрагменти знайшли далеко від фюзеляжу. Однак, однозначної відповіді на те, що сталося з літаком Пригожина, поки що не дав ніхто.

Що каже слідство

Увечері після катастрофи російська агенція РБК з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомила, що слідство розглядає всі версії події, включно з помилкою пілотування, технічні несправності та зовнішню дію.

Однак, це не означає, що ймовірність саме несправності літака є великою.

Після кожної авіаційної катастрофи слідство розглядає певний набір версій. Це відбувається за стандартною процедурою. Найбільш базовими сценаріями будь-якої авіаційної події є помилка екіпажу або техперсоналу, несправність техніки, зовнішній вплив або вплив стихії.

Кожен із цих великих напрямів розслідування включає безліч дрібніших сценаріїв, теж стандартних, оскільки в авіації взагалі жорстко дотримуються правил і процедур, а аварія найчастіше стає наслідком їх порушення.

Тому після кожної авіакатастрофи слідчі заявляють журналістам, що вони розглядають кілька сценаріїв, включаючи людський фактор, несправність техніки та зовнішній вплив.

У новинах можуть повідомити, що роблять аналіз палива, що в аеропорту опечатують ємності, з яких заправляли літак, перевіряються дані його технічного контролю, а також медичні документи екіпажу. Усі ці дії є в пункті 2.3 правил розслідування авіаційних подій.

Транспондер

У відкритих джерелах існує небагато даних, за якими можна зробити висновки про те, що сталося 23 серпня в небі біля Твері.

Наприклад, є інформація у сервісах стеження за повітряним трафіком.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хвіст літака упав окремо

Один з них, найбільш відомий - це Flightradar24. Цей сервіс відстежує інформацію, яку передає транспондер літака в польоті. Завдяки йому можна дізнатися маршрут літака, а також вертикальну і горизонтальну швидкість, висоту на всіх етапах польоту.

Згідно з цими даними, Embraer Legacy 600 з реєстраційним номером RA-02795 летів із включеним транспондером з 17:59 за московським часом до 18:11.

Судячи з траєкторії польоту, літак увімкнув транспондер уже у повітрі — так інколи роблять бізнес-джети. У цей час він перебував на висоті 3,7 км в районі міста Зеленоград і летів зі швидкістю 585 км на годину, набираючи висоту і прискорюючись.

Протягом усього польоту, зареєстрованого датчиками, літак набирав висоту та збільшував швидкість, доки транспондер не перестав передавати інформацію.

У цей момент літак продовжував набирати висоту - транспондер відключився під час польоту, оскільки на траєкторії не видно зниження. Це означає, що прилад або був вимкнений або перестав працювати з якихось інших причин, але це сталося в повітрі.

Відеозаписи

Ще одне джерело інформації, за яким можна було б робити висновки, що могло статися в повітрі, — це відеозаписи очевидців.

На одному із записів видно, як літак падає прямо вниз у штопорі, за ним тягнеться слід диму. При цьому в небі видно білу димну хмару, яка, ймовірно, залишилася там, звідки падає літак.

На записі чути, як працює реактивний двигун, але чи належить він літаку, що падає, незрозуміло.

Жінка, яка коментує за кадром ці події, каже, що чути два вибухи і що "безпілотник", як вона висловилася, збили. Вона також каже, що окремо від літака летять уламки.

На інших кадрах літак, що падає, видно гірше, і ніхто про вибухи не говорить.

Крім того, в мережі опублікували фотографії уламків і на двох знімках, як стверджується, видно невеликі отвори, які нібито схожі на сліди влучення зенітної ракети. Що це за фрагменти, яка це частина літака, поки невідомо.

На інших фотографіях видно хвостову частину літака, на якій таких слідів не видно.

Чого ми не знаємо

Насамперед невідома причина, через яку впав літак. Точно вона буде відома лише після проведення розслідування та публікації його результатів.

Автор фото, Reuters

Навіть, якщо виключити несправність техніки, погодні умови, помилку управління та техобслуговування, залишивши лише зовнішню дію (тобто будь-яку дію на літак, включаючи обстріл, навмисне пошкодження, бомбу на борту тощо), то версій могло бути дуже багато.

Зрештою можна бути впевненим лише в тому, що до катастрофи призвела певна подія, про природу якої поки що судити важко.

У новинах та повідомленнях у соцмережах немає інформації про те, що екіпаж надсилав сигнал лиха. Це може означати або несправність апаратури, або нездатність екіпажу виконати цю дію.

Техніка може відмовити під час польоту, але, щоб екіпаж не зміг навіть надіслати сигнал лиха, це має бути подія масштабна.

Наприклад, електроживлення в літаку дубльоване і найважливіші прилади та механізми одержують його з аварійного джерела.

Зробити так, щоб людина на борту літака втратила свідомість, можна безліччю різних способів. Включаючи отруєння, моментальну розгерметизацію, яка на висоті 8,5 км може бути фатальною, вибух і багато іншого.

Про це можна дізнатися, вивчивши, наприклад, бортові самописці, дані диспетчерських служб, включаючи військові і цивільні, результати технічного обслуговування борту.

Вибух на борту

Дві найпопулярніші версії, які обговорюють в інтернеті, — вибух на борту та обстріл із землі.

На користь вибуху говорить той факт, що літак почав розвалюватись у повітрі. Сучасні літаки спроєктовані таким чином, щоб їхній планер витримував великі навантаження. Хоча бізнес-джет не винищувач, але навіть цивільному лайнеру доводиться потрапляти в турбулентність.

Щоправда, однозначно на це запитання можуть відповісти лише авіаційні експерти.

Автор фото, Reuters

Один із фрагментів Legacy 600 знайшли приблизно за два кілометри від місця падіння.

Про це говорять і свідки його падіння, з якими поговорило видання "Фонтанка SPB". "Одне крило убік летить, а він догори носом. Двигуни ще працювали, я здивувався: двигуни працювали кілька секунд. А потім ніс опустив і на одному крилі потихеньку так почав, як лист, шкутильгати до землі", — розповів один із них.

Інформацію про вибух у відсіку шасі, внаслідок якої відірвало крило, із посиланням на анонімне джерело передає канал Shot. Згідно з цією версією, крило, що відвалилося, також відірвало стабілізатор, частину хвостового оперення. Крім того, літак вмить розгерметизувався. Після чого впав.

Канал "База", у свою чергу, пише, що бомба могла вибухнути у хвостовому відсіку в районі санвузла.

Багато хто також сприйняв як доказ вибуху на борту інформацію про те, що загибла стюардеса Крістіна Распопова перед польотом сказала родичам, що виліт літака з якихось причин затримується. Про це розповів канал "База".

Обидві версії з вибухом на борту мають свої недоліки: розмістити потужний вибуховий пристрій у досить тісній ніші шасі важко. Крім того, в основі крила, де розташована ця ніша, є паливний бак і літак неминуче спалахнув би. На відеозаписах не видно сильного займання літака.

Якщо ж вибух стався у хвостовому відсіку, то це не пояснює, чому у бізнес-джета відірвалося крило. З іншого боку, хвостову частину літака знайшли окремо від нього.

Версія про певну подію на борту, внаслідок якої літак втратив керування і почав розвалюватися у повітрі, поки що виглядає більш обґрунтованою.

Інформація про затримку рейсу не доводить того, що літак міг бути замінований — затримки рейсів можуть статися з різних причин.

Обстріл із землі

Версію обстрілу з землі також поділяють багато коментаторів.

Газета Financial Times повідомила із посиланням на західне джерело, що літак був збитий системою ППО, але подробиць немає.

Версію з обстрілом літака ППО також подає телеграм-канал Grey Zone, близький до ПВК "Вагнер". Вони посилаються на різні джерела інформації.

На користь цієї версії говорять одразу кілька фактів. По-перше, біла хмаринка, помітна на одному з відео, може бути димом від вибуху ракети. По-друге, є слова свідків, які чули щонайменше один вибух. Нарешті, є фотографії фрагментів літака, на яких видно малі отвори, які могли бути слідами від вражаючих елементів ракети.

Однак і ця версія має свої недоліки.

Біла хмаринка на небі могла бути результатом вибуху бомби на борту. При цьому на небі не видно сліду від польоту ракети. Звук вибуху, який почули свідки, також міг стати результатом спрацьовування вибухового пристрою.

Отвори на фрагментах літака, з одного боку, говорять на користь версії про поразку зенітною ракетою. Однак, якщо врахувати, що літак у момент відключення транспондера перебуває на висоті 8,5 км, то це мав бути досить потужний комплекс. ПЗРК, який можна було б легко сховати після пострілу, не зміг би влучити у літак на такій висоті.

Комплекси, які встановлюють на шасі військової техніки, також далеко не завжди мають таку висотність. Проте навіть ЗРК ближнього радіуса дії "Панцир С1" здатний дістати ракетою ціль на такій висоті.

При цьому ракета важчого комплексу ППО має більшу потужність. У носовій частині "Боїнга" рейсу MH-17, збитого над Україною в липні 2014 року ракетою комплексу "Бук", видно набагато більші отвори, розташовані щільніше.

У "Панцира" ракета менша, її бойова частина важить лише 20 кілограмів і елементи в ній теж менші, але остаточний висновок про природу отворів у фрагментах літака повинні сказати експерти.

Інші версії

Теоретично до катастрофи могли призвести й інші чинники, які зазвичай розглядають слідчі — помилка пілотування, несправність техніки, вплив стихії чи неякісне техобслуговування.

Більшість коментаторів виключають їх практично одразу і роблять це, скоріше, з політичних міркувань — насильницька смерть Пригожина видається більшості логічним завершенням подій.

Більшість цих версій не може пояснити той факт, що бізнес-джет почав розвалюватись у повітрі. Embraer Legacy 600 - досить міцний літак, який став учасником лише однієї авіакатастрофи.

29 вересня 2006 року Legacy зіткнувся в повітрі з авіалайнером Boeing 737. Літаки зачепили один одного крилом, внаслідок чого обидва сильно постраждали. "Боїнг" розбився, загинуло 154 людини. Legacy, попри сильні пошкодження крила, зміг здійснити посадку.

Консультант з авіації Джон Стрикленд сказав ВВС, що "ситуація, коли літак падає на землю під час звичайного вильоту, трапляється надзвичайно рідко". Він охарактеризував Embraer як компанію із "відмінними показниками безпеки".

Помилки пілотування, які призводять до катастроф, зазвичай з'являються в пресі у вигляді версій у перші години після катастрофи. У момент, коли літак перестав летіти горизонтально і почав падати, не відбувалося жодних складних ситуацій.

Не повідомлялося також про якісь погодні катаклізми.