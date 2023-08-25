БРІКС розширюється. У США з'явиться новий колективний конкурент?

Саманта Гренвілл

BBC News, Йоганесбург

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Анонсоване розширення блоку БРІКС, в якому досі було п'ять країн, що розвиваються, китайський лідер Сі Цзіньпін назвав "історичним". Але досі не дуже зрозуміло, наскільки глибокими є спільні інтереси цих країн.

Членів БРІКС - Бразилію, Росія, Індію, Китай та Південну Африку - часто розглядають як колективну противагу домінуванню колективного Заходу в світі.

У січні до них можуть приєднатися Аргентина, Єгипет, Іран, Ефіопія, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

Найбільше зусиль до розширення блоку для його протистояння із Заходом робить Китай.

Як каже Стів Цанг із Китайського Інституту в Лондоні, попри те, що на поверхні між країнами блоку є мало спільного, президент Сі намагається показати іншим лідерам, що усі вони хочуть одного й того самого майбутнього: ніхто із них не хоче жити у світі, яким керує Захід.

"Китайці пропонують альтернативний світовий порядок, в якому автократи почувалися б спокійно та безпечно у своїх країнах", - каже науковець.

"Вони можуть знайти альтернативний шлях розвитку без того, щоб підкорятися умовам, нав'язаним демократіями США та Європи".

Розбудова партнерства

Сиріл Рамафоса, президент ПАР, країни, що приймала останній саміт БРІКС, просто сяяв, коли робив оголошення про нових майбутніх членів.

"Ми цінуємо інтереси інших країн у розбудові партнерства із БРІКС", - заявив він.

Президент ПАР також заявив, що до блоку приєднаються ще більше країн, як тільки держави-засновниці визначаться із критеріями залучення нових членів.

Але вже на цьому етапі - вирішення, скільки ще країн можуть приєднатися до БРІКС - почалися розходження.

Брифінг лідерів БРІКС було скасовано в останній момент.

Згодом президент Бразилії Луїс да Сільва не з'явився на офіційну вечерю для лідерів.

Ми не знаємо достеменно, якими були причини цього, але відомо, що бразильський лідер є дуже уважним у питанні підтримки зв'язків із західними партнерами.

Врешті, пізно ввечері у середу журналістів попередили про ранню пресконференцію в четвер, але і вона затрималася на дві години. Це було свідченням того, що насправді дискусії тривають, а рішення - такі, як приєднання ще шести країн, - ухвалюються в останній момент.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російський президент виступив на самміті по відеозв'язку

Російський президент виступив на саміті по відеозв'язку через побоювання, що якби він приїхав до ПАР, його могли б заарештувати за звинувачення у злочинах під час російської агресії проти України.

У своєму виступі він знову вказав на Захід, який своїм "неолібералізмом" загрожує як традиційним цінностям країн, що розвиваються, так і ідеї багатополярного світу, в якому жодна країна не повинна домінувати.

І хоча конкретних країн Путін не називав, усім було зрозуміло, що йдеться про США.

Попри те, що представників Сполучених Штатів на саміті не було, про них постійно говорили і згадували.

Радник Білого дому з питань безпеки Джейк Салліван поставив під сумнів плани БРІКС щодо розширення.

Він сказав, що зважаючи на розходження нинішніх членів блоку у поглядах на критично важливі питання, він не бачить, як БРІКС може "перетворитися на конкурента для Сполучених Штатів чи будь-кого іншого".

І він може мати рацію.

Із шести потенційних нових членів жодна країна не є по суті антиамериканською, каже Саранг Шидоре, директор Програми з вивчення глобального Півдня Інституту Квінсі у Вашингтоні.

"Це набір дуже різних країн, жодна з яких не є близькими формальними союзниками США, двоє чи троє - можуть бути опонентами. Але якщо більш широко, це не є групою антиамериканських країн", - заявив він ВВС.

"США не можуть встановлювати правила"

І все ж таки, розширення БРІКС вказує на певні зміни.

"Світ більше не є таким, де США встановлює усі правила або контролює усі міжнародні організації, каже Саранг Шидоре. - Щодо цього питань немає. Але чи може їх хтось замінити? Ні. Я би говорив більше не про заміну, а про додавання нових учасників у гру".

Отже, у групі, яка каже, що цінує і поважає усі погляди своїх членів, може й не бути однозначних переможців чи тих, хто програв. Врешті, саміт був дипломатичною зустріччю зі здобутками та поступками.

Наприклад, президента Путіна не заарештували, але, завдяки сучасним технологіям, Росія таки була представлена на заході.

Китай презентував свій план розширення членства.

Бразилія просувала спільну валюту, і до цього поставилися серйозно.

Індія намагалася збалансувати свою дружбу з Америкою.