Скандал довкола папи Франциска. Він розхвалив імперську спадщину "великої матінки Росії"

22 хвилин(и) тому

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Звернення папи Римського Франциска до російської молоді, в якому він закликав "ніколи не відмовлятися" від "спадщини великої Росії" та її правителів, спровокувало скандал. Понтифіка, який і раніше дозволяв собі неоднозначні коментарі щодо російського вторгнення до України, цього разу розкритикували не лише політики, але й представники церковної спільноти. Ватикан вже заявив, що папа мав на увазі зовсім інше.

Заяву Франциск зробив 25 серпня під час відеозвернення до учасників Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

Під час спілкування він назвав молодих росіян "спадкоємцями великої матінки Росії" та в позитивному контексті згадав царя Петра І та царицю Катерину ІІ.

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

У Кремлі негайно привітали виступ Франциска. Прессекретар російського президента Дмитро Песков заявив, що "понтифік знає російську історію, і це дуже добре".

Він додав, що російська держава постійно працює над тим, щоб "нести цю спадщину в нашу молодь".

"І те, що понтифік, скажімо так, звучить з цими зусиллями в унісон - це дуже і дуже тішить", - підсумував спікер Кремля.

Обурення в Україні

В Україні реакція на слова Франциска була протилежною. Починаючи від хвилі гнівних дописів в соцмережах, і закінчуючи протестами на рівні держави та церкви.

Українське міністерство закордонних справ оприлюднило різку заяву. Мовляв, саме такою риторикою, вихваляючи російський імперіалізм, Кремль "виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл".

"Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва", - заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Папа Франциск спілкується з головою РПЦ, патріархом Кирилом, який переконує його, що вторгнення в Україну було необхідним

Незвично гнівною була реакція Української греко-католицької церкви, яка належить до спільноти католицьких церков.

Глава УГКЦ Святослав заявив, що українські греко-католики "з великим болем і занепокоєнням" дізналися про слова папи Франциска, назвав їх "найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму", які "надихають неоколоніальні амбіції країни-агресора".

"Існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні — війни, яка щодня приносить смерть і руйнування для нашого народу", - йдеться в заяві.

Навіть більше - в УГКЦ заявили, що "очікують від Святого Престолу пояснення ситуації", та пообіцяли за кілька днів під час щорічного синоду УГКЦ в Римі особисто "донести сумніви та біль українського народу" до папи.

Представництво Ватикану в Україні відреагувало на скандал з деяким запізненням, але запевнило, що начебто проімперськість заяв Франциска - не більше ніж інтерпретації.

"Папське Представництво рішуче відкидає вищезгадані інтерпретації, оскільки Папа Франциск ніколи не закликав до імперіалістичних ідей. Навпаки, він є рішучим противником і критиком будь-якої форми імперіалізму чи колоніалізму, в усіх народів і ситуаціях", - йдеться в заяві.

Слова понтифіка у зверненні до російської молоді, мовляв, слід інтерпретувати в цьому ж світлі.

Богослов Кирило Говорун також закликає не рубати з плеча. Він вважає, що глобально понтифік залишається на боці України, а його емпатія сильніша навіть за стереотипи, які панують у південних, традиційно досить проросійських країнах, на кшталт Аргентини, звідки походить Франциск.

"Папа шукає, до чого прикласти цю саму емпатію й у Росії. Зрозуміло, що українці не вірять, що у Росії такі точки для емпатії взагалі існують, але папа вирішив, що це може бути молодь", - припускає експерт.

Певну гнучкість риторики понтифіка Говорун пояснює єзуїтською традицією, мовляв, єзуїти мали хист до того, щоб підлаштовуватися до ворожого середовища, щоб зробити його більш дружнім.

Водночас, переконаний богослов, українці "абсолютно правильно зробили, що підняли галас".

"Будь-які позитивні посилання на російські імперські наративи, навіть у терапевтичних цілях, мають стати табу для всіх без виключення, навіть для папи. Ми маємо бути церберами і надалі гарчати на будь-які подібні зазіхання", - підкреслив Говорун

Франциск не вперше обурює українців

У вівторок пресслужба Святого Престолу опублікувала окрему заяву російською мовою, запевнивши, що папа не мав наміру вихваляти російський імперіалізм.

Мовляв, слова були сказані "спонтанно", щоб "підбадьорити молодих людей, щоб вони зберігали і просували те, що є позитивного у великій російській культурно-духовній спадщині".

"Він, безумовно, не мав наміру вихваляти імперіалістську логіку та правителів, яких згадав", - пояснив глава пресслужби Ватикану Маттео Бруні.

Загалом папа Франциск завжди висловлював підтримку та співчуття Україні після вторгнення Росії. Навіть більше, офіційний Київ шукав його підтримки та посередництва у війні з Росією.

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У травні Франциска, який до того обіцяв робити все, для досягнення миру і навіть анонсував "секретну місію для досягнення миру" під час свого візиту до Будапешту, відвідував президент Володимир Зеленський. Український президент намагався просувати свій мирний план та отримати підтримку папи.

Водночас сам понтифік намагається зберігати рівновіддаленість від сторін конфлікту - Росії та України. І подекуди його вчинки чи слова викликали чимало запитань або й ставали приводом для обурення.

У квітні 2022 року під час Хресної ходи в Римі хрест несли росіянка та українка, що мало символізувати "примирення братських народів", але викликало хвилю критики та нерозуміння.

У серпні того ж року Франциск назвав "невинною" жертвою війни російську пропагандистку Дарію Дугіну, яка загинула під час вибуху бомби, підкладеної в її автомобіль.

"Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні!" - зазначив папа, викликавши обурення офіційного Києва.

МЗС навіть викликало на розмову папського нунція в Києві.

Франциск також стверджував, що має "велику пошану до російського народу та російського гуманізму", а жорстокість російських солдатів пояснив тим, що йдеться про найманців та солдатів, а не про велику російську культуру.