Кінець епохи чи хитра схема. Що стоїть за арештом Коломойського

Галина Корба

ВВС News Україна

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Арешт Ігоря Коломойського, одного з найбагатших людей України, став топновиною цього вікенду. Нові перипетії в житті одіозного бізнесмена негайно викликали хвилю чуток, домислів та сумнівів - чи справді це кінець епохи Коломойського, або ж це лише видовищна піар-акція влади, яка нещодавно анонсувала новий хрестовий похід проти корупції.

Вранці у суботу, 2 вересня, стало відомо, що Ігорю Коломойському вручили підозру у вчиненні злочину за статтями про шахрайство та відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.

За даними слідства, співвласник фінансово-промислової групи "Приват", протягом 2013-2020 років начебто "легалізував" понад пів мільярда гривень. Гроші він виводив за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Ввечері того ж дня суд відправив Коломойського під арешт з правом альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави на 509 млн гривень.

Сам він свою провину заперечує. Коментарів і щодо цієї справи, і щодо попередніх практично не дає.

У залі суду зазвичай гострий на язик бізнесмен поводився сумирно та коментарів не роздавав. Він також не став вносити заставу і покірно вирушив до СІЗО СБУ. Його захист повідомив, що буде очікувати повний текст рішення суду, щоб оскаржувати обраний запобіжний захід.

Це не перша справа, у якій фігурує Ігор Коломойський, але здебільшого йшлося про корупційні злочини, які розслідує Національне антикорупційне бюро.

Цікаво, що саме ту справу, за якою Коломойський вирушив під арешт, вела Служба безпеки України. Усі опитані ВВС Україна експерти вважають цей збіг невипадковим.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Суд ухвалює рішення про арешт Коломойського

У день, коли суд арештував Коломойського, у традиційному вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не буде життя "як завжди" щодо тих, хто "грабував Україну і ставив себе вище за закон".

"Дякую правоохоронцям за рішучість довести до кінця кожну зі справ. Закон повинен працювати", - заявив президент.

Олігарх в опалі

Багато років Ігор Коломойський був не лише одним з найбагатших, але й найвпливовіших українців.

Потужним важелем впливу на політичне життя країни була його медіаімперія "1+1 медіа", що зіграла не останню роль в тому, щоб Володимир Зеленський здобув президентське крісло.

Під час передвиборчої компанії та в перший рік президентства критики відкрито називали колишнього коміка креатурою Коломойського.

Автор фото, ОФІС ПРЕЗИДЕНТА Підпис до фото, У 2019 році видавалося, що Володимир Зеленський був якщо не протеже, то щонайменше союзником Ігоря Коломойського

Але досить швидко дружба між власником групи "Приват" та Зеленським, якщо вона й була, зникла, а Коломойський став отримувати удар за ударом.

У березні 2021 року США запровадили щодо Коломойського та його оточення санкції. Його підозрюють в нецільовому використанні коштів ПриватБанку, який колись належав бізнесмену, на придбання нерухомості в США на 60 млн доларів. Зеленський тоді публічно це рішення Вашингтона підтримав.

Влітку 2021 року Володимир Зеленський заявив, що олігархів у країні більше не буде, усі вони мають стати "великим бізнесом", а невдовзі парламент ухвалив так званий закон про деолігархізацію.

Рік потому Коломойського позбавили контролю над держкомпаніями "Укрнафта" та "Укртатнафта", де у компаній бізнесмена була значна частка акцій.

Згодом він втратив і українське громадянство. Зокрема, у матеріалах слідства за останньою справою Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Тепер обшуками у Коломойського нікого не здивуєш

Коломойський також фігурує в кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ. Його підозрюють в заволодінні майном "Укрнафти" на майже 13 млрд гривень в 2015 році. За цією справою його вже неодноразово викликали на допити, а в його помешканнях проводили обшуки.

І це не рахуючи того, що за останній рік війни Коломойський суттєво збіднів. Його статки скоротилися приблизно на 1 млрд доларів, він втратив статус мільярдера та випав з двадцятки Forbes через втрату українського громадянства (якби не втратив, опустився б з четвертого місяця в минулорічному рейтингу на 10 чи 11 місце).

А його телеканал "1+1" - колись один з найбільш впливових і найбільш рейтингових в країні - нині мовить виключно в рамках єдиного телемарафону, який медіаексперти неодноразово ловили на показовій лояльності до чинної влади.

Що стоїть за арештом Коломойського

У соцмережах арешт Коломойського став топновиною. Але реакцію викликав неоднозначну - від схвалення та зловтіхи до сумнівів в тому, що так званому олігарху справді загрожує майбутнє за ґратами.

Звучали навіть припущення, що справу в Україні активізували, щоб не видавати Коломойського американському правосуддю. Щоправда, і радник голови офісу президента Сергій Лещенко, і ще до того генпрокурор України запевняли, що запиту на екстрадицію Коломойського від США не надходило.

Автор фото, ПОСОЛЬСТВО США В УКРАЇНІ

Але сумніви в тому, що нинішня справа СБУ матиме для власника групи "Приват" справді серйозні наслідки, таки є, вважає політолог Микола Давидюк.

"Поки що, крім покусаних пальців Коломойського, я нічого серйозного там не бачу, - каже він. - Якби реально президент чи офіс президента хотіли його посадити, він би відбивався своїм головним активом - "плюсами" (канал "1+1" - Ред.), на які в нього все одно є вплив".

Політолог Володимир Фесенко вважає, що загроза для Коломойського цілком реальна, хоча визнає, що кримінальні справи та судовий розгляд - це довга історія.

Він також визнає, що арешт, в тому числі, - "демонстративна акція".

"Зараз загострилася тема корупції, треба було продемонструвати, що немає недоторканих, а Коломойський - це зручна фігура для цього, - пояснює він. - Підкреслюється, що немає ніяких колишніх стосунків, і це сигнал партнерам (західним - Ред.)".

Водночас всі експерти, з якими поговорила ВВС Україна, відзначають, що невипадковим стало те, що саме СБУ вручило підозру Коломойському, та ще й відправило його під арешт.

Лише за тиждень до арешту Володимир Зеленський заявив, що хоче у воєнний час прирівняти корупцію до державної зради.

Побічний ефект цього рішення полягає в тому, що, якщо відповідний закон ухвалять, частково право на розслідування корупційних злочинів перейде від НАБУ до СБУ.

Однак тоді як НАБУ - частина антикорупційної інфраструктури, яку підтримували та лобіювали західні партнери України, в СБУ розслідування економічних злочинів завжди супроводжувалося скандалами та критикою.

Автор фото, НАБУ Підпис до фото, Директор НАБУ Семен Кривонос (справа) під час візиту до США заручився підтримкою ФБР

"У нас не дуже високий кредит довіри до Бюро економічної безпеки та антикорупційного крила СБУ, - каже юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук. - СБУ робить неймовірні операції, пов'язані з боротьбою з російськими силами, але в плані антикорупції їхні здобутки дуже скромні".

Вона вважає, що між показовим арештом Коломойського та заявою президента про те, що корупцію можуть прирівняти до держзради є безпосередній зв'язок.

"Це не збіг, що СБУ негайно показує, що здатне проти тополігарха висунути підозру. Це наче рекламна кампанія цій президентській ініціативі", - вважає експертка.

Зокрема, український Forbes, з посиланням на свої джерела в НАБУ, повідомляє, що 7 вересня бюро також збиралося вручити Коломойському повідомлення про підозру по своїй справі. СБУ на тиждень випередило цю акцію.

До того ж, саме зараз керівництво антикорупційних органів перебуває з візитом у США.

"Є певна міжвідомча конкуренція, - каже Фесенко. - По Коломойському працює і НАБУ, і СБУ. В контексті пропозицій, що СБУ теж може зайнятися корупцією, це така демонстрація - от бачите, як СБУ працює - затримали, доставили до суду і зараз він в СІЗО СБУ".

Якщо останні події довкола Коломойського справді пов'язані з наміром Банкової передати антикорупційні справи до СБУ, нічого хорошого це Україні не принесе, прогнозує Микола Давидюк.

"В СБУ непогано виходить боротися з російськими ворогами. Мені здається, їх не треба втягувати в цей внутрішньополітичний антикорупційний трек, - каже він. - Дуже дорого коштувало державі їх звідти забрати, щоб все повернути назад".

На його думку, це не лише відкат назад у реформах, це також може зіпсувати відносини України з союзниками.