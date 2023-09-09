Здорова шкіра - здоровий організм. Ось як це працює

30 хвилин(и) тому

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Я пливу на каное через ущелину Ардеш на півдні Франції - і привертаю здивовані погляди. У спекотний липневий день на мені одяг із довгими рукавами з SPF-захистом, а на голові - м'який капелюх з широкими полями. Останній штрих - кілька шарів сонцезахисного крему з високим фактором захисту та сонцезахисні окуляри.

Усе тому, що я рішуче налаштована максимально уникати старіння шкіри, пов'язаного з сонцем.

Але чи можуть бути у таких заходів інші, приховані переваги? Можливо, моя одержимість збереженням здорової шкіри - це геніальна вигадка?

Виявляється, відповідь на обидва ці питання - "так".

Останні дослідження свідчать, що шкіра - це не лише дзеркало нашого способу життя, яке відображає наслідки років куріння, вживання алкоголю, перебування на сонці та стресу й дає підказки про проблеми зі здоров'я.

Як виявилося, найбільший орган тіла є активним учасником нашого фізичного добробуту. У цій новій реальності зморшки, сухість шкіри та пігментні плями спричиняють старіння, а не навпаки.

Дивне відкриття

У 1958 році - того ж року, коли у США ухвалили закон про аеронавтику та космос, який призвів до висадки на Місяць і створення NASA, не так помітно започаткували інший великий проєкт - Балтиморське довгострокове дослідження старіння, зі сміливим і досить неортодоксальним підходом.

До того стандартною науковою практикою було отримати інформацію про людську фізіологію завдяки трупам, які жертвували на потреби науки. Це зародилося з традиції викрадення тіл з могил 19 століття.

Але цього разу людей вирішили досліджувати трохи раніше - поки їхні серця ще б'ються, а тіла досі живі. Дослідники спостерігали за тисячами дорослих чоловіків (а пізніше й жінок) протягом десятиліть, щоб побачити, що відбувалося з їхнім здоров'ям - і як на нього вплинули їхні гени та довкілля.

Усього за два десятиліття вчені вже зробили кілька інтригуючих проривів: від відкриття, що у менш емоційно стабільних чоловіків частіше діагностують серцеві захворювання, до виявлення, що наша здатність розв'язувати задачі лише незначно знижується з віком.

Але одна з найяскравіших знахідок підтвердила те, що люди давно підозрювали: те, наскільки ви молодо виглядаєте, є на диво точним вираженням вашого внутрішнього здоров'я. Ті чоловіки, які на початку дослідження виглядали старими як для свого віку, через 20 років з більшою імовірністю помирали.

Це підтвердили нещодавні дослідження, які показали, що 99% пацієнтів, які виглядали принаймні на 10 років старшими, мали проблеми зі здоров'ям.

Виявилося, що здоров'я шкіри можна використовувати для прогнозування низки, здавалося б, непов'язаних між собою факторів - від щільності кісток до ризику розвитку нейродегенеративних захворювань або смерті від серцево-судинних захворювань.

Однак, коли докази почали накопичуватися, історія отримала несподіваний поворот. Чи шкіра є просто яскравим свідченням шкоди, яку накопичив наш організм, чи все складніше? Чи може вона підтримувати здоров'я здорових людей - і ще більше погіршувати стан нездорових?

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Альтернативний день народження

Існує два основних способи вимірювання віку людини. Перший - це стандартний метод, відомий як хронологічний вік - той, що підраховують за обертами Сонця. Але є також ваш біологічний вік, який вказує на швидкість вашого фізичного старіння - зрілість ваших органів і клітин. Він може сильно відрізнятися у різних людей - і навіть в межах одного тіла.

Загальноприйнятою є думка, що наш хронологічний вік з часом впливає на наш зовнішній вигляд: шкіра стає тоншою, набуває менш рівномірного тону та втрачає еластичність, оскільки клітини, відповідальні за вироблення пігменту та колагену, відмирають або "старіють" - це означає, що вони припиняють самооновлюватись і продовжують існувати у певному "застиглому" стані.

Але справжньої шкоди, як правило, завдає довкілля. Хоча ультрафіолетове випромінювання B (UVB) може пошкодити нашу ДНК, що призводить до сонячних опіків, мутацій і раку шкіри, 95% усього УФ-випромінювання, яке потрапляє на поверхню Землі, становить ультрафіолет A (UVA). Ця частина сонячних променів має більшу довжину хвилі, що дозволяє їй проникати глибоко в шкіру, де вона розщеплює колаген і стимулює клітини виробляти меланін.

На мікроскопічному рівні фотостара шкіра - шкіра, яка постаріла під впливом сонця - товстіша, з клубками деформованих еластинових і колагенових волокон. На видимому рівні вона часто нерівномірно пігментована і значно більш зморшкувата. Це відбувається незалежно від того, чи у вас дуже світла шкіра, яка не може засмагати, відома як перший тип за шкалою Фіцпатріка, чи дуже темна шкіра, шостий тип, яку ця шкала неточно описує як таку, що ніколи не згорає. Насправді навіть глибоко пігментована шкіра може обгоріти та зазнає фотостаріння, хоча для появи зморшок знадобиться більше часу.

Вважають, що внутрішні фактори відповідають за найменшу частку класичного "старого" вигляду, тоді як ультрафіолетове світло відповідає за понад 80% видимих змін шкіри. Якщо ви все життя проведете вдома із закритими шторами, можливо, ви не помітите значних змін своєї шкіри, поки вам не виповниться 80 років.

Важливо, що разом із цим шкіра також зазнає хімічної трансформації. І саме це може мати серйозний вплив на наше загальне здоров'я.

Хімічний коктейль

У 2000 році, на початку нового століття, виникла радикально нова концепція. Спостерігаючи за тим, як більшість організмів реагують на стрес, група вчених з Болонського університету, Італія, запропонувала новий спосіб розглядати старіння.

У молодої, здорової людини імунна система регулярно працює, щоб відновлювати пошкодження та відганяти інфекції. Але коли ми старіємо чи коли у нас погіршується здоров'я, запальні реакції нашого організму на подразники можуть долати певний критичний поріг - вони починають працювати надмірно, вивільняючи каскад потужних хімічних речовин, які лютують по всьому тілу, руйнують здорові клітини та калічать ДНК. Це так зване запалення старіння - хронічне запалення, яке супроводжує старіння.

Саме тут у гру вступає шкіра. Останні дослідження показують, що зморшкувата, хвора чи пошкоджена шкіра стає частиною цієї системи запалення, вивільняючи хімічний коктейль, який призводить до ще більшого пошкодження та запалення.

"Хронологічно стара шкіра демонструє більш високі рівні вивільнення цілої панелі запальних цитокінів і хемокінів, - каже Мао-Цян Ман, науковий співробітник Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, і додає, що те саме стосується шкіри, яка постаріла внаслідок фотостаріння.

На місцевому рівні ці хімічні речовини руйнують колаген і еластин, спричиняючи подальше витончення шкіри, зморшки та зниження еластичності, пояснює Туба Мусаррат Ансарі, докторантка медичного університету Джічі, Японія.

"Вони [також] порушують шкірний бар'єр, збільшують втрату води та сприйнятливість до стресових факторів", - каже вона.

Цей процес посилюють постарілі клітини шкіри - що виникають внаслідок природного старіння або пошкодження УФ-променями - які також виділяють власні запальні хімічні речовини.

Але це лише початок. Як найбільший орган тіла, шкіра може мати величезний вплив. Хімічні речовини, які виділяє хвора і нефункціональна шкіра, незабаром потрапляють у кров, яка розносить їх по організму, де вона пошкоджує інші тканини. Виникає системне запалення, внаслідок чого хімічні речовини зі шкіри можуть потрапити та завдати шкоди органам, які здаються абсолютно не пов'язаними, включно з серцем та мозком.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протягом століть люди продавали сумнівні мазі для шкіри, але навіть найпростіші зволожувальні засоби можуть допомогти.

Результатом є прискорене старіння та вищий ризик розвитку більшості - або, можливо, навіть усіх - пов'язаних із цим захворювань. Наразі стару чи хвору шкіру пов'язують із виникненням серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та когнітивних розладів, а також хвороб Альцгеймера та Паркінсона.

Хоча ми всі знайомі з ризиками куріння, вживання алкоголю, переїдання та відсутності фізичних вправ, можна стверджувати, що погане здоров'я шкіри - це єдиний фактор, який ми всі регулярно ігноруємо. Хороша новина полягає в тому, що є багато простих способів його покращити його.

Зволоження має значення

Перший крок до захисту шкіри - і, отже, згідно з новою теорією, загального здоров'я - це триматися подалі від сонця. Тут є п'ять основних принципів: одягнути футболку [і в ідеалі інший захисний одяг], використовувати сонцезахисний крем з високим фактором, надягати капелюх з широкими полями, носити сонцезахисні окуляри та шукати тіні від сонця.

Під час одного з досліджень вчені виявили, що ті, хто користувався сонцезахисним кремом широкого спектра дії SPF15 щодня протягом чотирьох з половиною років, не мали ознак подальшого старіння шкіри протягом цього періоду. І це попри те, що такий низький коефіцієнт зазвичай захищає вас від сонячних опіків лише у 15 разів довше, ніж без нього - тобто, якщо ваша шкіра зазвичай починає червоніти через 10 хвилин, то із захистом для цього знадобиться 150, тобто дві з половиною години.

Крім того, у сонцезахисному кремі, якій використовували в експерименті, не був вказаний рівень захисту від UVA-випромінювання, яке призводить до старіння шкіри. У більшості країн, щоб бути класифікованими як продукти широкого спектра дії, захисні засоби мають не тільки поглинати або відбивати UVB-випромінювання (позначене як SPF), але й UVA.

Також існують переконливі докази, що сонцезахисний крем може запобігти більшості запалень, які виникають під час перебування під сонцем, що є першим кроком до розвитку вікових захворювань.

Але це не єдиний спосіб підтримувати шкіру в хорошому стані. Насправді найпростіший спосіб покращити здоров'я цього органу - зволожити. І є прямі докази того, що це дійсно зменшує запалення - і навіть може допомогти запобігти деменції.

Разом із нерівним тоном та зморшками, як хронологічно, так і фотостаріюча шкіра стає значно сухішою. Рівень вологи у шкірі людини досягає піку на 40-му році життя, після чого він різко падає, адже шкіра починає виробляти дедалі меншу кількість природних зволожувачів - ліпідів, філагрину, шкірного сала та гліцерину.

Це становить проблему, бо зневоднена шкіра є менш ефективним бар'єром між нашими внутрішніми органами та зовнішнім світом. Коли наша шкіра суха і лущиться, її звичні завдання - захист від інфекцій, токсинів та алергенів разом зі збереженням вологи - стають значно складнішими.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пошкоджена сонцем шкіра виділяє хімічні речовини, які сприяють системному запаленню, збільшуючи ризик майже всіх вікових захворювань

Однак повернути шкірі вологу насправді нескладно - хоч реклама косметики інколи й переконує нас у зворотному. І цей простий спосіб демонструє чудові результати у запобіганні старінню.

В рамках одного дослідження міжнародна команда вчених попросила літніх добровольців наносити зволожувальний крем двічі на день протягом одного місяця. Порівняно з літніми учасниками, які нічого не робили, їхня шкіра суттєво відновилася і мала менший рівень трьох різних класів запальних хімічних речовин.

Ці результати швидко підтвердило інше дослідження тієї ж команди, у якому люди старше 65 років користувалися зволожувальним кремом двічі на день протягом трьох років.

На початку та в кінці дослідження в учасників перевіряли когнітивні здібності - і через три роки у тих, хто зволожував шкіру, вони не погіршилися, при цьому в контрольної групи значно знизилися.

"Зниження рівня гідратації рогового шару [зовнішнього шару епідермісу], ймовірно, є основною причиною запалення", - каже Мао-Цян Ман, який пояснює, що через те, що суха шкіра схильна до більшого рівня запалення, вона може свербіти. А якщо ви її починаєте розчісувати, то запалення посилюється.

Але, каже Ман, допомогти можуть багато натуральних інгредієнтів. До них належать гліцерин, вазелін, гіалуронова кислота та ліпіди, які зазвичай містяться в цьому шарі шкіри - звичайні складові навіть найпростіших зволожувальних засобів.

Цілком можливо, що зволожити шкіру також може допомогти просте вживання більшої кількості води, хоча цій гіпотезі наразі бракує переконливих доказів - висновки досліджень з цього приводу є суперечливими.

Щоб уявити, якою мірою шкіра здатна впливати на решту вашого тіла, достатньо пам'ятати про її площу - і про те, що коли вона пошкоджена, кожен сантиметр здатний виділяти токсичні хімікати.