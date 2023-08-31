Запоріжжя і Херсон - "спірна територія"? Проросійські мапи - на європейських полицях

Марія Коренюк

Відділ BBC з боротьби з дезінформацією

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Deutschland, Europa, Marco Polo, MairDumont Підпис до фото, Запоріжжя, яке жодного дня не було в російській окупації, позначене як "спірна територія"

Німецький медіагігант MairDumont постачає до книгарень Західної Європи мапи та путівники, де міжнародно визнані кордони України позначені як "спірні" із Росією.

Напередодні нового навчального року українка Ніна, яка через війну виїхала до Австрії, вирішила придбати своєму 12-річному сину географічний атлас. Зупинилася на великому добротному виданні у твердій обкладинці, яке продавалося в одній з найбільших книгарень Відня. Та коли вдома роздивилася покупку як слід, не повірила власним очам.

"Я почала розглядати мапу Європи і побачила посередині України якісь позначки пунктиром. Спочатку не зрозуміла, що це, а потім дивлюсь розшифровку, і виходить, що схід та південь України - це, виявляється, "спірна територія", - згадує Ніна. "Я була просто шокована. Навіть не показувала атлас дитині. Бо як йому пояснити, чому наша країна в цій книжці на частини ось так поділена?" - додає вона.

Автор фото, Ніна Підпис до фото, Ніна купила атлас для свого 12-річного сина, але, в результаті, сховала книжку

Атлас, який придбала Ніна, випущений німецьким видавництвом Kunth у 2023 році. У ньому п'ять регіонів України - Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська області та Крим - відокремлені пунктиром як територія зі "спірним державним кордоном". Тим самим пунктиром позначений і увесь східний кордон з Росією в районі Донбасу та Криму.

"Це як ніж у серце. У мене мама з братом зараз на окупованій території - в Маріуполі. Я звідти родом. У наше подвір'я прилетіла ракета, будинок потріскався, комунікацій немає, - каже Ніна, а голос її тремтить. - Я коли зараз це кажу, у мене сльози в очах. Жити там неможливо. Це окуповане українське місто. А вони позначають його як "спірне". Як так?"

Автор фото, MairDumont

"Спірний державний кордон"

Території, зображені в атласі як спірні з Росією, - це саме ті регіони, які Кремль, на додачу до окупованого у 2014 році Криму, незаконно оголосив "російськими".

30 вересня 2022 року президент Володимир Путін підписав "договори про входження до складу РФ" нових суб'єктів - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Згодом у Росії стали випускати мапи, де усі п'ять регіонів України позначали як частину Росії. Включно з українськими містами та селами, які ніколи не були під російською окупацією.

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"Я сам з Запоріжжя, це величезне місто. Воно жодного дня не було в окупації, там не було російських солдатів. Але на російських мапах - воно в Росії, а на німецьких - на "спірній території, - обурюється Микола Голубей, засновник проєкту "Stop Mapaganda". - Так само як і Херсон, який був звільнений від росіян в листопаді 2022 року. Він теж на цих мапах на "спірній території". Як на мене, то це легалізація так званих російських "референдумів" осені 2022 року".

Микола Голубей об'їздив з 30 книгарень у Німеччині, Австрії та Швейцарії та придбав десятки настінних мап, атласів для водіїв і туристичних путівників, де, за його словами, територію України зображують некоректно. Серед видавців такої продукції - не лише вищезгаданий Kunth, а й інші німецькі бренди зі світовим ім'ям, як от ADAC та Marco Polo, а також швейцарське видавництво Kümmerly+Frey.

Автор фото, Микола Голубей Підпис до фото, Микола зібрав колекцію атласів та глобусів, де, за його словами, територію Україну зображено некоректно

На усіх мапах від 2023 року, якими чоловік поділився з BBC, наче під копірку через Україну проведений кордон пунктиром, який відокремлює Крим та чотири південно-східні області від решти території країни.

"Я думаю, що в мене не було б такого здивування і шоку, якби я це побачив на мапі, виробленій в Москві, бо я розумію, що там одна пропаганда, - каже Микола. - Але це продукція професійних західних картографів. Я йду в магазин, якому довіряю, купую продукцію всесвітньо відомих брендів, і тут таке. Я абсолютно не розумію, чому це відбувається в Європі".

Хто стоїть за мапами

BBC виявила, що всі вищезгадані бренди входять до складу однієї групи - MairDumont GmbH & Co. KG. Цей німецький гігант — найбільша в країні група туристичних видавництв з головним офісом в Остфільдерні, поблизу Штутгарта.

Згідно з інформацією німецького Комерційного реєстру, до MairDumont входять більше десятка компаній. Серед них — провідне туристичне видавництво Швейцарії Hallwag Kümmerly+Frey, яке є незалежним дочірнім підприємством MairDumont, а також відомий бренд Marco Polo - один із найпопулярніших путівників у Німеччині та усій Європі. "За 25 років було продано понад 100 мільйонів путівників Marco Polo. Кожен четвертий путівник, куплений у Німеччині, — це Marco Polo", - хизуються на офіційному сайті MairDumont.

Продукцію MairDumont можна легко знайти на прилавках крамниць Західної Європи. Їхні мапи та атласи продаються через мережі найбільших книгарень у Німеччині, Швейцарії та Австрії, до яких входять майже 1000 магазинів.

Їхні товари також представлені у книгарнях Великої Британії. BBC знайшла та придбала атласи, випущені 2023 року компаніями Marco Polo та Kompass (ще один бренд MairDumont), у лондонському відділенні найбільшого у світі магазину мап — Stanfords.

Підпис до фото, Атласи та путівники MairDumont - у продажу в Лондоні

Ми також замовили атласи від Falk, іншого бренду групи MairDumont, на сайті Amazon. У всіх придбаних атласах п'ять українських регіонів зображено як територію зі "спірним державним кордоном".

"Узаконення російських претензій"

Це не перший випадок, коли територію України зображують некоректно. Після анексії Криму в 2014 році певні видавці мап, зокрема і відомі National Geographic, порушуючи міжнародні норми, стали зображувати півострів спірним або навіть частиною Росії (BBC зв'язувалася з National Geographic з цього приводу, але вони так і не відповіли). Утім, на мапах, які видало MairDumont, вперше як "спірні" позначили неокуповані території України.

"Маркування "спірний кодон" передбачає, що наче є якийсь спір між країнами, який необхідно вирішити. Але в цій ситуації жодної суперечки немає! З 1991 року цілком зрозуміло, що Україна має визначені державні кордони", - каже Клаус Доддс, професор геополітики Королівського коледжу Гелловей у Лондоні та автор книги "Прикордонні війни".

Підпис до фото, BBC вивчила атласи MairDumont, випущені на 2024-2025 роки

"Тож що роблять ці мапи? Вони так чи інакше узаконюють посягання Росії на українські території. Ось чому це так небезпечно! Це фактично відтворення картографічної пропаганди третіми сторонами", - додає професор.

"Де-факто" конфлікт

На останніх сторінках своїх атласів та путівників MairDumont крихітними літерами попереджає читачів: "Кожне видання ми переглядаємо відповідно до останніх даних, з урахуванням поточного політичного контролю територій де-факто".

Ми запитали у MairDumont, чому ж тоді на їхніх мапах українські території, які ніколи не були окуповані та де-факто не контролюються Росією, теж позначені як "спірні".

У компанії від інтерв'ю відмовилися. Натомість переслали BBC свою офіційну заяву, яку раніше відправляли посольствам України у Швейцарії та Німеччині після запиту українських дипломатів.

MairDumont зазначає, що визнає усі п'ять регіонів територією України, але використовує пунктир на позначення "де-факто зони конфлікту". "Ми вважаємо своїм обов'язком інформувати наших клієнтів про поточну ситуацію на місці у разі виникнення конфліктів тощо", - йдеться у заяві.

Та, експерти, з якими спілкувалася BBC, з таким поясненням не погоджуються. Вони стверджують, що якщо компанія дійсно мала на меті попередити своїх читачів про потенційну небезпеку, вона повинна були зобразити всю територію України як зону бойових дій та додати відповідні позначення і розшифровки. А цього в атласах немає.

"Ці мапи однозначно вводять в оману, — пояснює професор Доддс. — Якщо ви виправдовуєте російське вторгнення в Україну, тоді ця мапа справді вас дуже потішить. Але якщо ви вважаєте, що це абсолютно варварське, незаконне вторгнення, то вам буде очевидно, що це - справді жахлива картографічна продукція. І якщо колись хтось скаже вам: "це ж просто атлас, це ж просто мапа", у жодному разі це - не просто атлас".