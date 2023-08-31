Українські війська прорвали основну лінію російської оборони на південному сході - WSJ

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Український військовий на позиціях біля Роботиного на Запоріжжі

Українські війська прорвали основну лінію російської оборони на південному сході країни, і це породило надію на прорив у контрнаступі, який досі відбувався повільно, пише Wall Street Journal.

Видання цитує українського офіцера, який воює у цьому районі і каже, що ЗСУ пробиваються крізь укріплені позиції росіян на околиці села Вербове, а також вийшли на основну лінію російської оборони на південь від сусіднього села Роботине. Українське командування підтвердило наступ у напрямку Вербового та на південь від Роботиного, однак подробиць не повідомило.

Український офіцер розповів про три лінії наступу через укріплені російські позиції на західному фланзі Вербового. Його важливість полягає в тому, що Україна вперше прорвала основну лінію російської оборони, що являє собою розгалужену систему мінних полів, окопів і протитанкових загороджень, прикритих артилерією.

Українські війська зараз працюють над розширенням тріщин у цій лінії, щоб створити діру - достатньо велику для того, щоб через неї могла пройти західна бронетехніка.

Прогрес українського наступу останніми днями викликав обережний оптимізм серед західних спецслужб - вони вважають, що Україна може повернути собі окуповане місто Токмак, який зараз є для Росії логістичним центром, пише WSJ.

Водночас видання зазначає, що для того, щоб перетворити нинішні успіхи українських військових на повноцінний прорив, є серйозні перешкоди. Росія накриває українські війська щільним артилерійським вогнем, який коригують дрони, і наразі немає жодних ознак руйнування російських ліній оборони. Схоже, Росія надсилає підкріплення, зокрема десантників, щоб допомогти утримати їхні позиції.

Контрнаступ має на меті прорватися до Азовського моря, розділити російські окупаційні сили навпіл і відвоювати щонайменше частину з майже 20% території України, яку окупувала Росія. Захід поставив Україні сотні одиниць бронетехніки, включно з танками, й підготував до операції тисячі військових.

На початку літа Україна захопила кілька сіл у східній Донецькій області та змусила російські війська відступити біля міста Бахмут, але досягла незначного прогресу на своєму головному напрямку наступу - на півдні до Азовського моря від міста Оріхів.

Потужна російська оборона зірвала перші штурми, тож Україна перейшла до методичного просування невеликих піших загонів. Повільний прогрес викликав інтенсивні кулуарні дебати між Вашингтоном і Києвом щодо стратегії та тактики, пише WSJ.

Однак цей прогрес прискорився у серпні. Влучний контрбатарейний вогонь допоміг придушити російську артилерію. Піхота захопила окопи та посадки уздовж полів. Українські війська зайняли село Роботине і просувалися на південь у бік Токмака.

Україна розгорнула нові війська, зокрема потужні десантні підрозділи, такі як 82-а десантно-штурмова бригада, оснащені броньованими машинами Stryker західного виробництва. Останніми днями українські сили пробилися до околиць Вербового, створюючи, як виглядає, найбільшу загрозу для російських ліній.

Тим часом наступ, пише WSJ, зустрічає шалений опір. Український офіцер розповів виданню, що росіяни настільки добре окопалися, що його люди знаходили у захоплених землянка на стінах килими та картини. Вони протистоять елітним російським військам, зокрема 7-й гвардійській десантно-штурмовій дивізії.

Росія завдає ударів по українських військах і техніці, використовуючи вогонь важкої артилерії, який коригують дрони. Подекуди там літає стільки безпілотників, що українці називають це "Борисполем" - за назвою головного міжнародного аеропорту в Києві.

За словами українських солдатів, під час наступу їм суттєво допомагають касетні бомби, надані США.

Вигин лінії фронту на південь від Оріхова може дозволити Україні просунути вперед артилерію і поцілити по російських позиціях, які раніше були поза зоною досяжності.

Тим часом прорив у Вербовому може відкрити шлях до окупованих Росією портових міст Бердянськ і Маріуполь, тоді як просування на південь від Роботиного може загрожувати Токмаку.

Однак WSJ наголошує, що Росія все ще має значні укріплення на південному сході, зокрема другу потужну оборонну лінію, а західна бронетехніка є уразливою для російського артилерійського вогню.