"Адітья-L1": навіщо Індія запускає новий корабель до Сонця

27 хвилин(и) тому

Автор фото, ISRO Підпис до фото, Індійському апарату знадобиться чотири місяці, щоб досягти пункту призначення

Через тиждень після того, як Індія стала першою державою у світі, яка успішно посадила апарат біля південного полюса Місяця, вона готова вирушити до Сонця.

План полягає в тому, щоб запустити космічну обсерваторію - першу в Індії - для спостереження за найближчою до нас зіркою та вивчення особливостей космічної погоди, як-от сонячного вітру.

Це не перша місія з вивчення Сонця - NASA та Європейське космічне агентство (ЄКА) раніше розміщували для цієї мети орбітальні апарати - але вона має деякі унікальні особливості.

Що ж таке Адітья-L1? Ось все, що вам потрібно знати про цю місію.

Які дата та час запуску?

"Адітья" - це ім'я бога сонця на санскриті та хінді.

Якщо все піде за планом, космічний апарат стартує о 6:20 ранку за Гринвічем (08:20 ранку за Києвом) у суботу 2 вересня, з головного космодрому Індії на острові Шріхарікота, за 100 км на північ від міста Ченнаї, розташованого на південному сході країни.

На фотографіях, опублікованих індійським космічним агентством, видно, що ракета та апарат повністю інтегровані на стартовому майданчику.

Як довго летіти до Сонця?

Корабель взагалі не спускатиметься на поверхню Сонця.

Пункт його призначення розташований на відстані 1,5 млн кілометрів від Землі. Це майже вчетверо більше відстані між Землею та Місяцем, але є лише однією сотою відстані до самого Сонця, яке розташоване за 151 мільйон кілометрів від Землі.

Для порівняння: космічний апарат NASA "Паркер", який тиждень тому проскочив повз Венеру, зрештою пролетить на відстані 6,1 мільйона кілометрів від поверхні Сонця.

Але "Адітьї-L1" все одно знадобиться досить довгий час, щоб прибути до пункту призначення.

"Загальний час шляху від запуску до L-1 (точка Лагранжа) для "Адітьї-L1" складе близько чотирьох місяців", - повідомила Індійська організація космічних досліджень (ISRO) у соцмережі X, раніше відомій як Twitter.

Автор фото, ISRO Підпис до фото, Очікують, що апарат безперервно та безперешкодно зможе спостерігати за Сонцем

Але чи вартує проєкт усіх докладених зусиль, якщо Сонце все одно буде далеко?

Що таке точка Лагранжа?

Позначення L1 у назві обсерваторії стосується точки Лагранжа - місця в космосі, де гравітаційні сили двох великих тіл, таких як Сонце та Земля, нейтралізують одна одну й створюють область рівноваги. Космічний апарат може використовувати її для зниження витрати палива.

Такі точки названі на честь Жозефа-Луї Лагранжа - французького математика, який першим зайнявся їх вивченням у 18 столітті.

Які цілі місії "Адітья-L1"?

Індійський космічний корабель нестиме загалом сім корисних вантажів (приладів).

Його завдання - спостереження за зовнішніми шарами Сонця, відомими як фотосфера та хромосфера, за допомогою таких приладів, як детектори електромагнітного випромінювання та детектори частинок.

Автор фото, ISRO Підпис до фото, Ось як виглядатиме апарат, коли його запустять

Він також вивчатиме чинники, що впливають на космічну погоду: зокрема, спробує краще зрозуміти динаміку сонячного вітру, що викликає не лише красиве північне та південне сяйво на Землі, а й електромагнітні бурі.

Щойно обсерваторія розміститься на своїй орбіті, вона матиме безперервну і безперешкодну видимість Сонця.

"Це дасть їй перевагу спостереження за сонячною активністю та її впливом на космічну погоду в режимі реального часу", - заявили в ISRO.

Обсерваторія також зможе спостерігати сонячне випромінювання, яке неможливо вивчати із Землі, оскільки його фільтрує атмосфера.

Чотири із семи корисних вантажів зі своєї унікальної оглядової позиції безпосередньо спостерігатимуть за Сонцем, а решта три проводитимуть дослідження частинок і полів у точці Лагранжа L1, і таким чином доставляти нам важливу інформацію про сонячну динаміку та її вплив у міжпланетному просторі.

В ISRO сподіваються, що дані, зібрані місією, допоможуть нам дізнатися більше про такі особливості сонячної активності як нагрівання корони Сонця (його верхнього, найгарячішого шару), корональні викиди маси, сонячні спалахи, так само як і про динаміку космічної погоди.

Яка вартість місії "Адітья-L1"?

Коли уряд Індії схвалив проєкт у 2019 році, його вартість оцінювали приблизно у $46 млн.

Автор фото, ISRO Підпис до фото, Індія планує кілька місій у далекий космос, зокрема й на Венеру

Індійське космічне агентство ще не опублікувало детальної інформації про фактичні витрати. Цей апарат розрахований на перебування у космосі протягом понад п'яти років.

У далекий космос ISRO вважає за краще відправляти менш потужні ракети й залучати силу гравітації для подальшої подорожі місії. Цей метод означає, що для досягнення таких пунктів, як Місяць і Марс, потрібно більше часу, але вартість запуску нижча, ніж при використанні важких ракет.

Це дозволило Індійському космічному агентству, що працює з відносно обмеженим бюджетом, досягти великих успіхів у недавньому минулому.

Безпілотний апарат "Чандраян-3" ("Місячний корабель" на санскриті) приземлився на поверхні Місяця минулого тижня, що зробило Індію четвертою країною після США, СРСР та Китаю, яка успішно приземлилася на Місяці.