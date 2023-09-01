Війна і тварини. Серед найкращих фото року дикої природи є світлина з України

1 година тому

Автор фото, Pietro Formis

Що ви бачите на цьому фото?

Здається, що це гігантське, страшне обличчя, яке раптово з'явилося з океану. Але насправді це зіркогляд, що закопався у піщане дно Середземного моря.

Фото зробив П'єтро Форміс з Італії. Воно входить у шорт-лист конкурсу "Фотограф дикої природи року", який щороку проводить Музей природознавства в Лондоні.

Форміс пояснив, що зазвичай не бере участі у фотоконкурсах. Він відправив це зображення, тому що воно йому дуже сподобалось, і не розраховував на високу оцінку.

Зіркогляд або морська корівка (лат. Uranoscopus scaber) отримала свою назву тому, що очі цієї риби розташовані зверху на голові, а рот зазвичай прикритий - здається, що вона дивиться кудись у небо.

Це риба-хижак і, щоб упіймати здобич, вона ховається під піском, тому видно тільки очі й рот - саме так її і сфотографував Форміс.

"Мені вона нагадує маску вуду чи людське обличчя. Цей вид мені подобається найбільше - красива тварина", - ділиться враженнями Форміс.

Він пояснив, що, використовуючи концентроване світло спалаху, довгу витримку та навмисний рух, йому вдалося сфотографувати зіркогляда майже освітленим у прозорій блакитній воді.

"Я зробив кілька різних знімків, але цей мені подобається найбільше".

Підводна фотографія стала для Форміса майже "пристрастю" після того, як його батько, теж фотограф, взяв його з собою на дайвінг.

"Заходити у воду й фотографувати всю цю красу - це те, що я вважаю великою честю", - каже він.

Цього року у конкурсі "Фотограф дикої природи року" (знімки за 2022 рік) взяли участь фотографи з майже 100 країн. Переможців оголосять 13 жовтня на церемонії нагородження в Лондоні.

Ось інші номінанти конкурсу в різних категоріях.

"Лиска на льоду". Чжай Зею, Китай

Автор фото, Zhai Zeyu

Чжай Зею спостерігав, як лиски намагалися перетнути замерзлу водойму на північному сході Китаю. Поборсавшись у воді в пошуках їжі, ця лиска зрештою зловила в'юна.

Категорія - "Найкращий молодий фотограф дикої природи до 10 років".

"Жар-птиці". Ельза Фрідлендер, Німеччина

Автор фото, Elza Friedländer

У кенійському національному парку Масаї-Мара спалахнула невелика пожежа. Незабаром на місце події прибули сотні птахів, особливо лелек і шулік.

Ельза зазначила, що більшість птахів трималися на відстані, а лелеки наближалися до вогню в пошуках легкої здобичі.

Категорія - "Птахи".

"Лісове родео". Ацуюкі Ошіма, Японія

Автор фото, © Atsuyuki Ohshima

Ацуюкі Осіма зафіксував, як молода самка макаки Якусіма насолоджується катанням на спині оленя. На острові Якусіма це - рідкість.

Категорія - "Ссавці".

"Бджола за роботою". Солвін Занкль, Німеччина

Автор фото, Solvin Zankl

Бджола будує дах вулика, запам'ятовуючи орієнтири навколо нього, щоб легко знайти шлях додому. Солвін поступово пересував своє обладнання до вулика щоразу, коли вона відлітала, і за дві години бджола вже використовувала його обладнання як орієнтир.

Категорія - "Безхребетні".

"Дитинча війни". Міхал Сярек, Польща

Автор фото, Michał Siarek

Документуючи евакуацію тварин з охопленої війною України, Міхал зняв момент, коли команда відкрила ящик, щоб перевірити, як почувається евакуйоване тигреня.

Під час російського вторгнення росіяни обстрілювали зоопарки України. Багато тварин загинули, як і працівників, які проводили евакуацію у безпечніші регіони та за кордон.

Категорія - "Фотожурналістика".