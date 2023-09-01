Війна і тварини. Серед найкращих фото року дикої природи є світлина з України
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Здається, що це гігантське, страшне обличчя, яке раптово з'явилося з океану. Але насправді це зіркогляд, що закопався у піщане дно Середземного моря.
Фото зробив П'єтро Форміс з Італії. Воно входить у шорт-лист конкурсу "Фотограф дикої природи року", який щороку проводить Музей природознавства в Лондоні.
Форміс пояснив, що зазвичай не бере участі у фотоконкурсах. Він відправив це зображення, тому що воно йому дуже сподобалось, і не розраховував на високу оцінку.
Зіркогляд або морська корівка (лат. Uranoscopus scaber) отримала свою назву тому, що очі цієї риби розташовані зверху на голові, а рот зазвичай прикритий - здається, що вона дивиться кудись у небо.
Це риба-хижак і, щоб упіймати здобич, вона ховається під піском, тому видно тільки очі й рот - саме так її і сфотографував Форміс.
"Мені вона нагадує маску вуду чи людське обличчя. Цей вид мені подобається найбільше - красива тварина", - ділиться враженнями Форміс.
Він пояснив, що, використовуючи концентроване світло спалаху, довгу витримку та навмисний рух, йому вдалося сфотографувати зіркогляда майже освітленим у прозорій блакитній воді.
"Я зробив кілька різних знімків, але цей мені подобається найбільше".
Підводна фотографія стала для Форміса майже "пристрастю" після того, як його батько, теж фотограф, взяв його з собою на дайвінг.
"Заходити у воду й фотографувати всю цю красу - це те, що я вважаю великою честю", - каже він.
Цього року у конкурсі "Фотограф дикої природи року" (знімки за 2022 рік) взяли участь фотографи з майже 100 країн. Переможців оголосять 13 жовтня на церемонії нагородження в Лондоні.
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Категорія - "Фотожурналістика".
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