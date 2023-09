Найцікавіші нові фільми вересня-2023

Ніколас Барбер

BBC Culture

Від чергової порції жахів у хоррорі "Пила 10" до ромкому "Моє велике грецьке весілля". BBC Culture обирає найкращі фільми, які варто переглянути у вересні.

"Праведник 3" (The Equalizer 3)

Це фінальна частина екшн-трилогії з Дензелом Вашингтоном у головній ролі.

Покінчивши з роботою таємного агента, Роберт Макколл (Дензел Вашингтон) спокійно живе на ідилічному італійському узбережжі Амальфі, але коли мафія нападає на його нових друзів, він вирішує стати на захист справедливості.

Одну з головних ролей в стрічці - агента ЦРУ - виконає Дакота Феннінг.

"Було так приємно спостерігати за ними на знімальному майданчику, - розповів режисер фільму Антуан Фукуа в інтрервю Empire. - Вона для нього, як дочка. З цими двома було дуже легко".

"Кассандро" (Cassandro)

Мексиканський актор Гаель Гарсія Берналь знявся в новому фільмі Роджера Росса Вілльямса про гей-рестлера Сауля Армендаріса, який виступав у жанрі "екзотико" і став справжньою міжнародною знаменитістю.

Наприкінці 1980-х його тренерка (Роберта Коліндрес) заохочує його розвивати в собі нову особистість, Кассандро, яскравого персонажа, який прагне перемогти своїх супротивників.

У 1991 році рестлер намагався покінчити життя самогубством через критику перед чемпіонатом світу UWA у напівсередній вазі. Армендаріс виживає і виходить на ринг за тиждень. Він стає першим "екзотиком", який виграє чемпіонат світу UWA у легкій вазі.

"Пила 10" (Saw X)

У світовий прокат виходить ювілейна частина хоррор-франшизи.

Маніяк-філософ Джон Крамер, якого поліція так і не змогла викрити, давно відійшов від справ, оскільки хворіє на останню стадію раку. Він летить до Мексики, щоб зробити дорогу операцію і зменшити страждання від болю.

Крамер лежить у палаті приватної клініки в одному невеликому мексиканському містечку, однак, коли хворі один за одним починають вмирати, Джон розуміє, що їх просто обдурили.

Він вирішує жорстоко покарати шахраїв у своєму фірмовому стилі.

"Ніхто тебе не врятує" (No One Will Save You)

Підліткова науково-фантастична драма розповість про дівчину на ім'я Брінн Адамс (Кейтлін Девер) — з тонким розумом, але емоційними проблемами.

Рятуючись від депресії, Брінн їде додому, де виявляє непроханих гостей з далекої галактики.

Про стрічку, сценаристом і режисером якої є Браян Даффілд, мало що відомо, але, за словами авторів, це буде дуже динамічний фільм, який значною мірою спирається на візуальну розповідь - атмосферу і дизайн кадрів.

"Творець" (The Creator)

Гарет Едвардс, режисер "Годзілли" та "Бунтар Один", повертається з ще одним науково-фантастичним бойовиком.

Дія розгортається в антиутопічному майбутньому, де людство веде війну проти роботів, керованих штучним інтелектом.

Колишньому агенту спецслужб Джошуа доручено знайти Творця, який управляє системами штучного інтелекту і може зупинити війну. Джошуа виконує завдання, але з подивом виявляє, що Творцем є робот-дівчинка.

Небезпека штучного інтелекту — гаряча тема як у реальному житті, так і в кіно, але режисера стрічки більше хвилює центральна дилема фільму.

"Це дуже, дуже заплутана історія батька й дитини, - каже Гарет Едвардс, - у тому сенсі, що ця маленька дівчинка - Гітлер, і ви можете зупинити Другу світову війну, якщо просто вб'єте її. Однак складне рішення має ухвалити звичайна людина".

"Дурні гроші" (Dumb Money)

Стрічка Крэйга Гіллеспі розповість про скандальну мережу магазинів відеоігор GameStop.

У січні 2021 року її акції зросли у багато разів через маніпуляції користувачів сайту Reddit. Це викликало справжній хаос на Волл-стріт та серед професійних інвесторів: за одну ніч вартість компанії збільшилась на 10 млрд доларів, внаслідок чого хедж-фонди зазнали величезних втрат.

В основі фільму - реальна історія, описана в книзі Бена Мезрича "Антисоціальна мережа" (2021).

"Моє велике грецьке весілля 3" (My Big Fat Greek Wedding 3)

Студія Focus Features представить фінальну частину цієї романтичної комедії.

Перший фільм франшизи зняли у 2002 році за п'єсою Ніі Вардалос, яка також зіграла головну роль.

Її героїня — американка з грецьким корінням — зібралася заміж. Але родина не зраділа вибору Тули. Фільм став найкасовішою романтичною комедією тих часів та класикою жанру.

У третій частині батько Тули вмирає і просить виконати останню волю — відвідати його рідне село в Греції та познайомитись із родичами.

"Містер Джиммі" (Mr Jimmy)

Цей фільм - данина пошани таланту й завзятості японського музиканта Акіо Сакураї та творчості легендарного гурту Led Zeppelin.

Як стверджують джерела - Акіо захопився творчістю Led Zeppelin ще у підлітковому віці. Величезне враження на Акіо справила гра гітариста Джиммі Пейджа, і відтоді значна частина життя хлопчика була присвячена відтворенню гри та образів Джиммі з різних старих концертів.

"Це справжня японська одержимість", - кажуть творці фільму.

Протягом 30 років Сакураї відтворював гру Пейджа в маленьких клубах Токіо, що в результаті помітив майбутній автор документального фільму "Містер Джиммі" Пітер Майкл Дауд.

"Це неймовірний погляд на індивідуальність, артистизм, проєкцію, пристрасть, — пише видання Rolling Stone, — а також спроба надихнути інших наслідувати мрію про досконалість".

"Привиди у Венеції" (A Haunting in Venice)

В основу сценарію ліг маловідомий роман Агати Крісті "Вечірка на Гелловін". Приватному детективу Еркюлю Пуаро доводиться розслідувати вбивство, яке скоїли під час спіритичного сеансу.

Режисер Кеннет Брана зібрав зірковий акторський склад (Мішель Єо, Тіна Фей і Джеймі Дорнан) і додав примарної моторошності, як у фільмі жахів.

"Якщо ми збираємось продовжувати знімати такі фільми, треба відмовитись від протореного шляху, — сказав продюсер фільму Джеймс Прічард виданню Total Film. - Це, можливо, ризиковано, але є шанс залучити іншу аудиторію й зробити щось цікаве, що, сподіваюсь, здивує і порадує".

"Винахідник" (The Inventor)

Яскрава музична анімаційна комедія розповідає про останні роки життя Леонардо да Вінчі.

За сюжетом Леонардо (озвучив Стівен Фрай) змушений вирушити до Франції, оскільки його сміливість і любов до експериментів викликають побоювання у Папи (Метт Беррі). Там винахідник знаходить можливість вільно вивчати людське тіло, експериментувати з літальними машинами, механічними левами та іншими приладами. До його пригод приєднується зухвала принцеса Маргарита (Дейзі Рідлі).